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Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян

Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян - 28.09.2024 Украина.ру

Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-09-28T11:09

2024-09-28T11:09

2024-09-28T11:09

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израиль

россия

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армен гаспарян

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совбез

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00:22 – Изменение ядерной доктрины России; 16:55 – Поездка Зеленского в США; 21:40 – Ситуация на фронте; 31:06 – Бомбардировки Ливана Израилем. * В материале упоминается Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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