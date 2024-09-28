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Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян
Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян - 28.09.2024 Украина.ру
Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-09-28T11:09
2024-09-28T11:09
2024-09-28T11:09
видео
израиль
россия
запад
армен гаспарян
алексей арестович
владимир зеленский
ядерное оружие
совбез
хезболла
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00:22 – Изменение ядерной доктрины России; 16:55 – Поездка Зеленского в США; 21:40 – Ситуация на фронте; 31:06 – Бомбардировки Ливана Израилем. * В материале упоминается Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чего боится Запад на самом деле и чем действия Израиля опасны для Зеленского и Украины – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:22 – Изменение ядерной доктрины России;
16:55 – Поездка Зеленского в США;
21:40 – Ситуация на фронте; 31:06 – Бомбардировки Ливана Израилем.
* В материале упоминается Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов