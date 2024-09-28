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Украина сегодня: Снимите зелёные очки! Про зелёный "Ламборджини" и цены на хлеб

Украина сегодня: Снимите зелёные очки! Про зелёный "Ламборджини" и цены на хлеб - 28.09.2024 Украина.ру

Украина сегодня: Снимите зелёные очки! Про зелёный "Ламборджини" и цены на хлеб

Что стало заметно в последние недели: на Украине появилась оппозиция. Конечно, она была и раньше. Но вели себя до сих пор оппозиционеры в вышиванках (вся другая оппозиция давно уничтожена) довольно мирно.

2024-09-28T09:13

2024-09-28T09:13

2024-09-28T09:20

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владимир зеленский

александр дубинский

игорь мосийчук

рада

офис президента

сизо

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Голосовали за то, что говорил тогда ещё легитимный президент "Зе", поддерживали партию "Слуг", изредка выражая лёгкое недовольство.Даже после репрессий и посадок не было протестов.Просто всё это было "нэ на часи", как говорят на Украине. То есть некстати, не вовремя.И вдруг. Голос оппозиции стал вполне слышен. И даже перебивает мейнстрим от Офиса президента.Голоса пока разрозненные, но их много. Что произошло?Это очевидный уже даже самым "упоротым": крах фронта. Военные неудачи этой осени могут снести режим Зеленского.Это и неудачный его визит в США.И это супер ожидания от "плана перемоги" Зеленского, которые в очередной раз не сбудутся. И наступит период разочарования. Так называемая "зрада".Самое время выйти с критикой президента.Оживились и блогеры, и политики, и народные депутаты.Кто же и что говорит? Конечно, за каждым блогером кто-то стоит. Все они - "голоса" крупных политических фигур на Украине.Нет хорошего выхода, только плохиеБлогер Мирослав Олешко иронизирует (за ним маячит плотная, но подтянутая фигура бывшего президента Петра Порошенко):"Зеленский не виноват в дипломатическом провале в США. Это злые силы затащили его сейчас в Америку и заставили критиковать оппонентов Байдена и Харрис.""Чёрт, опять кто-то виноват в том, что мы оказались в плохой ситуации, из которой нет хорошего выхода. И это конечно, не вина Зеленского".Снимите зелёные очки!Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук предупреждает о катастрофических потерях Украины:"Потери ВСУ - полмиллиона. Надо снять зелёные очки..."Игорь Мосийчук - это голос Арсена Авакова, бывшего всесильного главы МВД Украины. Аваков хотел бы вернуться на политическую сцену, в роли президента, конечно.Мосийчук - его соратник в этом не совсем благонадёжном деле.Но тем не менее, всё, что говорит сегодня Мосийчук, соответствует действительности. Нация гибнет, и надо немедленно садиться за стол переговоров. Таков смысл его многочисленных интервью.Ему принадлежит также крылатая фраза:"Эти "Орланы" летают над нами, как у себя дома".Почему "как", Игорь Владимирович?Из тюрьмы - про федерализациюКак истинный революционер, народный депутат Украины Дубинский пишет из тюрьмы свой "мирный план", против "плана перемоги" Зеленского.Да, депутат, известнейший в прошлом украинский журналист, находится в следственном изоляторе уже почти год. Причина - Дубинский якобы "вмешивался в американские выборы".Будет очень смешно, если сейчас в этом обвинят самого Зеленского. А ведь уже обвиняют!Хотя официально обвинение Дубинскому предъявлено в работе на разведку России - "расшатывал государство Украина своими публикациями". Под псевдонимом "Буратино".Так вот, Дубинский написал свой план мира. Намного более адекватный, чем у Зеленского. И хочет добавить ещё важный пункт.Не спрашивайте, как он пишет из СИЗО и передаёт на волю свои революционные планы. Как-то передаёт. Говорит, его постоянно обыскивают, но ничего не могут найти."Хочу добавить ещё один пункт к своему предложению мирного плана для Украины. Это федерализация. Речь идёт о бОльшей финансовой, социальной и культурной самостоятельности."Парламент, по мнению Дубинского, должен также наполняться по региональному признаку:"Депутаты должны представлять свои регионы и громады, а не криворожские генделики."Про криворожские генделики все поняли? Генделик - кафешка, забегаловка очень невысокого уровня, где обязательно "наливают". Их ещё называют "наливайки".Происходит от слова "гендель", что на идиш означает мелкую торговлю. Или от польского слова с аналогичным значением.Ну а Кривой Рог - это родина сами знаете кого.Того, кто сейчас летает на транспортных военных самолетах в Пенсильванию. И пытается "хоть тушкой, хоть чучелом" протащить через Байдена и компанию свой распиаренный "план перемоги".Да, Дубинский - это, конечно, "голос" самого знаменитого олигарха Украины Игоря Валерьевича Коломойского, который тоже вот уже год находится в СИЗО.А всего лишь пять лет назад он привёл к власти одного комика. И радостно фотографировался с ним в кабинете президента Украины."Жизнь даст тебе всё, что ты хочешь. Но касса - в конце", - так любил говорить Коломойский.Находится ли он "у кассы" в киевском СИЗО? Или на самом деле отдыхает дома, изредка появляясь в суде? Как говорят злые, не подконтрольные Зеленскому голоса.Это пока что тайна, покрытая мраком. Но и Коломойский с Дубинским определённо хотят вернуться на политическую сцену.Бюджет пессимизма Тем временем Рада принимает новый бюджет. Глава комитета Рады по финансам Гетманцев назвал его "бюджет пессимизма".Ветеранам, инвалидам, пенсионерам в новом году станут платить намного меньше. В целом доходы по стране уменьшатся процентов на 20. И это ещё без учёта курса гривни. Медики, учителя, пенсионеры, ветераны - все начнут получать меньше.Но только не Офис президента! На Офис будет выделено 3,5 миллиарда гривен. В три раза больше, чем в 2024 году. И раз в сто больше, чем обходился офис президента при Порошенко.Хотя именно Зеленский перед выборами говорил, что он будет тратить меньше, чем Порошенко, на свой офис. Это было одно из его немногих конкретных обещаний. То есть, наверное, вообще единственное конкретное.Но никак не получается сократить. Почему?66 лоббистовИзвестный украинский политолог Кость Бондаренко озвучил такую цифру: 66 лоббистов получают деньги от Офиса президента Украины на различные пиар компании в США.Встречи с депутатами, различные награды, выступления Зеленского и конечно, публикации в СМИ западных стран - всё это стоит огромных денег. Платит их, конечно, народ Украины. Или будет платить, отдавая в будущем огромные кредиты Зеленского.Хлеб и зеленый ЛамборджиниИ конечно, поднимают на будущий год зарплаты депутатам.Они продолжат ездить на "Ламборджини" зеленого цвета, как Давид Арахамия, глава большинства в Раде и по совместительству агент ЦРУ.Давид Браун, как называют его в США, получил гражданство Украины только в 2015 году. А уже в 2019 году возглавил большинство в парламенте. Какая невероятная карьера!По сведениям Игоря Мосийчука, в этом году Арахамии на день рождения привезли "коллеги" зелёный "Ламборджини". Стоимость - около полумиллиона долларов. Но может быть и значительно выше.А народ будет и дальше думать, как прожить.В первую очередь, как прогнозируют, подорожает хлеб. У подавляющего большинства жителей Украины 50 процентов семейного бюджета - это еда. Треть бюджета - коммунальные услуги.Как жить? Никто не знает ответа на этот вопрос. Надеются на чудо, как обычно."Кремлёвские агенты" в РадеКроме того, Рада проголосовала за повышение налогов. Повышение ударит по всем абсолютно, и очень существенно. Например, налог "на армию" повышается с 1,5 до 5 процентов. Снимается с любой зарплаты, пенсии, выплаты.Народный депутат Евгений Шевченко иронизирует:"Да, я голосовал за поднятие налогов. Вышел Данила Гетманцев и сказал, что все, кто проголосует против повышения налогов - кремлёвские агенты. А я не кремлёвский агент."Дальше в интервью Шевченко объяснил, что считает: "чем хуже - тем лучше". То есть если народ станет хуже жить, то он восстанет.Конечно же, не восстанет. Для Майдана нужна отмашка из посольства США. А на стихийные бунты внутри страны, в регионах, народ совершенно не способен.Максимум - отбивают мобилизованных. И то не везде, не всегда. Хорошую самоорганизацию показывает только Закарпатье - самый мятежный регион Украины, там спят и видят, как бы отойти к Венгрии.Ну а русскоязычные регионы, где могли бы восстать, лишились огромного количества населения. 6-7 миллионов уехали в Россию, это в основном оттуда, с Юга и Востока Украины. Еще часть уехала на запад Украины и в Европу.Протестовать некому. Остальная Украина - это жизнь по психологии "моя хата с краю", "вы воюйте, а я тут на хуторе отсижусь."Но настроения протеста против власти во время выборов, конечно, проявятся так, что Зеленскому мало не покажется.В смысле, наоборот, очень мало окажется тех, кто за него проголосует. Если выборы вообще произойдут.Но партии и политики готовятся.И Евгений Шевченко, конечно, на это и рассчитывает. И сам сможет какое-то место занять, и своего старшего товарища, Петра Порошенко, поддержит.Если будут выборы и если будет Украина."Бюджет пессимизма" намекает на то, что если так пойдёт, скоро не будет никакой Украины.О том, что представляют собой украинские элиты - в статье Михаила Павлива "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева"

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Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, игорь мосийчук, рада, офис президента, сизо