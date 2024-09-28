https://ukraina.ru/20240928/1057730166.html

Иллюзий питать не надо, фронт валится. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

Иллюзий питать не надо, фронт валится. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 28.09.2024 Украина.ру

Иллюзий питать не надо, фронт валится. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали критическую ситуацию для ВСУ в Угледаре, а также усилившееся дезертирство из рядов ВСУ.

2024-09-28T07:12

2024-09-28T07:12

2024-09-28T07:12

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Украинский военный эксперт из Deep State Руслан Микула рассказывает, что потеря Угледара – вопрос нескольких дней. Тем не менее, украинским военным поступают приказы держать его любой ценой и даже пытаться переходить в контрнаступление, несмотря на угрозу окружения. "Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем они думают", - говорит эксперт.Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что чудом будет, если украинский гарнизон в Угледаре продержится в городе до конца недели.Украинский telegram-канал "Резидент" пишет, что Зеленский запретил отвод ВСУ из Угледара пока он находится в США, а от главкома Сырского потребовали удержать ситуацию и бросить в бой резервы.Telegram-канал "Рубикон" также сообщает, что сейчас украинская армия уперлась спиной в города, оставление каждого из которых грозит каскадным обрушением фронта, после чего непонятно, где выстраивать новые линии обороны. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на этой неделе тоже заявила: "За Угледаром рубежей нет".Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович винит в сложившейся ситуации бездарное руководство, прогнозируя потерю не только Угледара, по и Курахово, Купянска и Торецка в ближайшие недели. "В принципе, при всех сложностях российской армии в Украине они имеют сейчас преимущество и очевидно нас давят. А мы обсыпаемся и можем, в принципе, посыпаться, если дальше так будет продолжаться. Никаких иллюзий питать не надо – фронт валится", - сетует Арестович.Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв в интервью телеканалу NTA рассказывает, что командиры ВСУ не в состоянии остановить продвижение россиян. Основное их преимущество, по его мнению, - КАБы.Офицер штаба управления 3 егерского батальона 68 Отдельной егерской бригады с позывным "Боксер" рассказывает "Радио свобода", что россияне якобы численно превосходят ВСУ под Покровском и в Угледаре в сотни раз. Иными словами, если в гарнизоне есть хотя бы тысяча украинских военнослужащих, то россиян там же – сотни тысяч. Правда, непонятно, где они там могли бы разместиться, и кто тогда оставался бы на других участках фронта. Многократное преувеличение противостоящих сил является для ВСУ неуклюжей попыткой оправдать собственное отступление."Боксер" также жалуется, что в Донбассе им критически не хватает людей и боеприпасов. При этом те, кого смогли нахватать на улицах в ходе насильственной мобилизации часто бегут при первой возможности. Украинский военный юрист Центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев на днях говорил, что ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 100 000 украинских военных. По его словам, в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек за раз.На этой неделе в украинских СМИ разошлось интервью военнослужащего 56-й ОМБр Сергея Гнездилова, который дезертировал демонстративно. Однако он подает свой демарш в украинских медиа, как реакцию на провалы мобилизации, когда военных некому сменить. Он требует, чтобы власти ввели демобилизацию для тех, кто давно служит в армии. По его словам, в ВСУ "начинается миграция в тыл, в относительную безопасность"."Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они закончились, потому что у бригады не было ротаций - остался мой командир, я и два человека в подчинении. Мне говорят, что это из-за меня фронт рухнет, а не из-за тех, кто провалил и проваливает мобилизацию", - рассказывает дезертир.Неонацист Максим Жорин из "Азова" пишет, что такое показательное дезертирство лишь демотивирует оставшихся военнослужащих. Еще один неонацист из "Азова" Дмитрий Кухарчук возмущен тем, что Гнездилова даже не задержали за публичное хвастовство дезертирством.В комментариях украинские военные рассказывают, что ТЦК (военкомы) ежедневно ловят на улицах дезертиров. Выяснив, из какой он части, туда звонят и требуют забрать беглеца. В ответ военкомы часто слышат, что он им вообще не нужен, рекомендуя его отпустить на все четыре стороны, лишь бы он к ним не возвращался. Дело в том, что насильственная мобилизация (бусификация) наводнила военные части и учебные центры массой немотивированных солдат. В результате, большую часть времени там заняты не выполнением боевого задания, не тренировками, а попытками справиться с массовым саботажем.Киевский профессор журналистики Никита Василенко говорит, что мотивация в ВСУ отсутствует из-за культа националистов, который многие не разделают. "Призванная пехота – недаром говорят, что мобилизация провалена, но она провалена только в одном аспекте: люди, которые идут на войну, не мотивированы абсолютно. У нас таких мотивов нет, как у русских. Нельзя же действительно идти за "батька нашего Бандеру" представителям центральной Украины, для которых Бандера вовсе не батька", - рассказывает Власенко.Насильно мобилизованные также прекрасно понимают, что их будут бросать на убой, чтобы прикрыть дыры на фронте или дать возможность отойти подготовленным подразделениям. Украинский нардеп Артем Дмитрук, сбежавший недавно в Великобританию, пишет, что именно это сейчас происходит в Курской области. По его информации командование ВСУ начало вывод своих бригад из Курской области, начав вывод с 82 десантно-штурмовой бригады, а прикрывать вывод бросают необученных новобранцев."Сейчас на Курск бросают людей, которых поймали на улице, а на следующий день они уже в Курске! Большинство из них гибнут или же получают ранения в первые дни. Ранения – несовместимы с дальнейшей службой в ВСУ. Этому есть несколько причин. Одной из главных является то, что опытные военные отказываются ехать в Курск", - пишет опальный депутат Рады.В целом же эксперты и военные сходятся на мысли о том, что хороших вариантов для ВСУ не осталось. Новые поставки вооружений или разрешение Запада бить дальнобойными ракетами по старой территории РФ лишь продлит агонию. Определенные надежды питают лишь те, кто считает, что НАТО все-таки удастся втянуть в конфликт.Другие подробности ситуации на фронте - в статье Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области

https://ukraina.ru/20240927/1057721690.html

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эксклюзив, украина, сво, россия, эксперты, всу, угледар, алексей арестович, владимир зеленский, александр сырский, курская область