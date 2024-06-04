Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине" - 04.06.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине" - 04.06.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T04:20
2024-06-04T04:20
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Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", но этого делать не стали, рассказал эксперт.В начале СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже вели бои под Киевом, добавил он.Более того, на территориях, которые формально контролировались российскими войсками в 2022 году, шла украинская мобилизация и шел набор в территориальную оборону. Даже в Херсоне украинские флаги еще месяца два висели, указал обозреватель.Так что сама "идея о нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html
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новости, украина, россия, чернигов, сво, спецоперация, херсонская область, черниговская область, киев, вс рф, всу
Новости, Украина, Россия, Чернигов, СВО, Спецоперация, Херсонская область, Черниговская область, Киев, ВС РФ, ВСУ

Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"

04:20 04.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", но этого делать не стали, рассказал эксперт.
В начале СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже вели бои под Киевом, добавил он.

"Если бы по ним (гарнизону ВСУ в Чернигове. - Ред.) пару раз выстрелили из танка, они бы сразу подняли белый флаг. Но им дали время прийти в себя, получить боеприпасы и вывезти технику", - отметил Ищенко.

Более того, на территориях, которые формально контролировались российскими войсками в 2022 году, шла украинская мобилизация и шел набор в территориальную оборону. Даже в Херсоне украинские флаги еще месяца два висели, указал обозреватель.
Так что сама "идея о нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
Герман Садулаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
2 июня, 06:10
Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции
 
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