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Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине" - 04.06.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T04:20
2024-06-04T04:20
2024-06-04T04:20
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Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", но этого делать не стали, рассказал эксперт.В начале СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже вели бои под Киевом, добавил он.Более того, на территориях, которые формально контролировались российскими войсками в 2022 году, шла украинская мобилизация и шел набор в территориальную оборону. Даже в Херсоне украинские флаги еще месяца два висели, указал обозреватель.Так что сама "идея о нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, чернигов, сво, спецоперация, херсонская область, черниговская область, киев, вс рф, всу
Новости, Украина, Россия, Чернигов, СВО, Спецоперация, Херсонская область, Черниговская область, Киев, ВС РФ, ВСУ
Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", но этого делать не стали, рассказал эксперт.
В начале СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже вели бои под Киевом, добавил он.
"Если бы по ним (гарнизону ВСУ в Чернигове. - Ред.) пару раз выстрелили из танка, они бы сразу подняли белый флаг. Но им дали время прийти в себя, получить боеприпасы и вывезти технику", - отметил Ищенко.
Более того, на территориях, которые формально контролировались российскими войсками в 2022 году, шла украинская мобилизация и шел набор в территориальную оборону. Даже в Херсоне украинские флаги еще месяца два висели, указал обозреватель.
Так что сама "идея о нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, заключил собеседник издания.
О том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения