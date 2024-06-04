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Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"

Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине" - 04.06.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"

Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-04T04:20

2024-06-04T04:20

2024-06-04T04:20

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Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", но этого делать не стали, рассказал эксперт.В начале СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже вели бои под Киевом, добавил он.Более того, на территориях, которые формально контролировались российскими войсками в 2022 году, шла украинская мобилизация и шел набор в территориальную оборону. Даже в Херсоне украинские флаги еще месяца два висели, указал обозреватель.Так что сама "идея о нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Но заранее знать это никто не мог. Это можно было бы только попытаться предугадать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, как тактика растаскивания резервов применялась во время Первой мировой войны можно прочитать в интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения

https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html

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