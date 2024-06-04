"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240604/1055454238.html
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
В Крыму все украинские гарнизоны были заблокированы. Они смотрели в окно и видели российские БТРы с пулеметами. Если бы они дернулись, их бы разнесли вместе с казармами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T05:00
2024-06-04T05:00
новости
россия
крым
украина
ростислав ищенко
сво
чернигов
вс рф
киев
черниговская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg
Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", рассказал эксперт.Тем более что такой сценарий получился в Грузии. Немножко повоевали — вошли — Саакашвили свергли — Тбилиси стал вести прагматичные отношения с Москвой, отметил обозреватель.Но в России этого делать не стали, рассуждая таким образом: "Это же наши люди. Они сдадутся и перейдут на нашу сторону". А украинцы подумали: "Если нас не убивают, то нас боятся. Давайте убьем их", указал он.А в СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже воевали под Киевом, потому что в город так просто не войти, добавил политолог."Если бы по ним пару раз выстрелили из танка, они бы сразу подняли белый флаг. Но им дали время прийти в себя, получить боеприпасы и вывезти технику", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
https://ukraina.ru/20240601/1055423626.html
россия
крым
украина
чернигов
киев
черниговская область
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_58c22751790a5d18d7243e3445dc2d33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, украина, ростислав ищенко, сво, чернигов, вс рф, киев, черниговская область, грузия
Новости, Россия, Крым, Украина, Ростислав Ищенко, СВО, Чернигов, ВС РФ, Киев, Черниговская область, Грузия

"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине

05:00 04.06.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
В Крыму все украинские гарнизоны были заблокированы. Они смотрели в окно и видели российские БТРы с пулеметами. Если бы они дернулись, их бы разнесли вместе с казармами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", рассказал эксперт.
Тем более что такой сценарий получился в Грузии. Немножко повоевали — вошли — Саакашвили свергли — Тбилиси стал вести прагматичные отношения с Москвой, отметил обозреватель.
Но в России этого делать не стали, рассуждая таким образом: "Это же наши люди. Они сдадутся и перейдут на нашу сторону". А украинцы подумали: "Если нас не убивают, то нас боятся. Давайте убьем их", указал он.
"Почему у нас получилось в Крыму? Потому что в Крыму все украинские гарнизоны были заблокированы. Они смотрели в окно и видели российские БТРы с пулеметами. Если бы они дернулись, их бы разнесли вместе с казармами", - подчеркнул Ищенко.
А в СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже воевали под Киевом, потому что в город так просто не войти, добавил политолог.
"Если бы по ним пару раз выстрелили из танка, они бы сразу подняли белый флаг. Но им дали время прийти в себя, получить боеприпасы и вывезти технику", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
Ростислав Ищенко интервью
1 июня, 09:26
Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет ГалициейЧтобы решить свои проблемы, мы должны в первую очередь ставить вопросы о безопасности России. Если они решены, то вопрос украинских границ уже не так важен. Если они не решены, то даже захват русскими Парижа ничего не изменит
 
НовостиРоссияКрымУкраинаРостислав ИщенкоСВОЧерниговВС РФКиевЧерниговская областьГрузия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:35"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны
05:30"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года
05:28Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
05:20Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах
05:10"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине
05:03Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота
05:00"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
04:50Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию
04:43Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США
04:40Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
04:30Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие
04:20Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
04:10"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона
04:00Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить
03:45Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков
03:30Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу
03:20Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы
03:10Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент
03:00Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад
20:24Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС
Лента новостейМолния