https://ukraina.ru/20240604/1055454238.html
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
В Крыму все украинские гарнизоны были заблокированы. Они смотрели в окно и видели российские БТРы с пулеметами. Если бы они дернулись, их бы разнесли вместе с казармами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T05:00
2024-06-04T05:00
2024-06-04T05:00
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Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", рассказал эксперт.Тем более что такой сценарий получился в Грузии. Немножко повоевали — вошли — Саакашвили свергли — Тбилиси стал вести прагматичные отношения с Москвой, отметил обозреватель.Но в России этого делать не стали, рассуждая таким образом: "Это же наши люди. Они сдадутся и перейдут на нашу сторону". А украинцы подумали: "Если нас не убивают, то нас боятся. Давайте убьем их", указал он.А в СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже воевали под Киевом, потому что в город так просто не войти, добавил политолог."Если бы по ним пару раз выстрелили из танка, они бы сразу подняли белый флаг. Но им дали время прийти в себя, получить боеприпасы и вывезти технику", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, крым, украина, ростислав ищенко, сво, чернигов, вс рф, киев, черниговская область, грузия
Новости, Россия, Крым, Украина, Ростислав Ищенко, СВО, Чернигов, ВС РФ, Киев, Черниговская область, Грузия
"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
В Крыму все украинские гарнизоны были заблокированы. Они смотрели в окно и видели российские БТРы с пулеметами. Если бы они дернулись, их бы разнесли вместе с казармами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Может быть, на Украине получился бы "грузинский" сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже этой небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и "давить любое сопротивление", рассказал эксперт.
Тем более что такой сценарий получился в Грузии. Немножко повоевали — вошли — Саакашвили свергли — Тбилиси стал вести прагматичные отношения с Москвой, отметил обозреватель.
Но в России этого делать не стали, рассуждая таким образом: "Это же наши люди. Они сдадутся и перейдут на нашу сторону". А украинцы подумали: "Если нас не убивают, то нас боятся. Давайте убьем их", указал он.
"Почему у нас получилось в Крыму? Потому что в Крыму все украинские гарнизоны были заблокированы. Они смотрели в окно и видели российские БТРы с пулеметами. Если бы они дернулись, их бы разнесли вместе с казармами", - подчеркнул Ищенко.
А в СВО было так: ВС РФ проехали мимо Чернигова к Киеву, а черниговский гарнизон ВСУ остался нетронутым. А потом этот гарнизон вышел на большую дорогу и стал прерывать снабжение российским войскам, которые уже воевали под Киевом, потому что в город так просто не войти, добавил политолог.
"Если бы по ним пару раз выстрелили из танка, они бы сразу подняли белый флаг. Но им дали время прийти в себя, получить боеприпасы и вывезти технику", - заключил собеседник издания.
О том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки