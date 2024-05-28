ЗАЭС набирает сотрудников с надеждой на выход из "холодного останова", убедилась Украина.ру - 28.05.2024 Украина.ру
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ЗАЭС набирает сотрудников с надеждой на выход из "холодного останова", убедилась Украина.ру
ЗАЭС набирает сотрудников с надеждой на выход из "холодного останова", убедилась Украина.ру - 28.05.2024 Украина.ру
ЗАЭС набирает сотрудников с надеждой на выход из "холодного останова", убедилась Украина.ру
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) готова принять на работу еще около тысячи специалистов в дополнение к пяти тысячам сотрудников, которые сегодня трудятся на важнейшем объекте региона. Перспективы и текущую обстановку на станции лично оценил журналист "Украина.ру" Дмитрий Штраус, принявший участие в пресс-туре, организованном для СМИ
2024-05-28T19:48
2024-05-28T19:48
новости
энергодар
магатэ
рафаэль гросси
дмитрий лихачев
вооруженные силы украины
украина
всу
запорожская аэс
сво
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Приоритет в подборе нового персонала будет отдан жителям Энергодара, в который возвращаются все больше жителей, несмотря на продолжающиеся обстрелы украинской армии, рассказала журналистам директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Комментируя атаки ВСУ, работники ЗАЭС отмечают, что дроны, которые регулярно прилетают с правого берега Днепра самим энергоблокам не страшны, так как эти сооружения возводили еще советские инженеры - своего рода знак качества. С другой стороны, опасность представляет попадание БПЛА в резервуары воды, используемой для охлаждения. С осени 2022 года, ЗАЭС не генерирует электроэнергию, а все шесть энергоблоков работают в режиме "холодного останова", что позволяет обеспечивать безопасность станции и её готовность к возобновлению работы. В четверг, 23 мая, ЗАЭС перешла на резервную линию из-за отключения последней ЛЭП. По словам главы госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева, обстановка на объекте сегодня стабильная. "Могу сказать со своей стороны, что мы оцениваем сегодняшнее состояние — техническое состояние, состояние, связанное с кадрами Запорожской атомной электростанции, — как абсолютное безопасное",— сказал Лихачев на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде. Глава МАГАТЭ в свою очередь пока исключил возможность перезапуска ЗАЭС до тех пор, пока киевский режим продолжает атаковать объект. Разумеется, Гросси напрямую не обвинил ВСУ в обстрелах, ограничившись тем, что сторонам следует "принимать решения по укреплению безопасности ЗАЭС". Разногласий в работе сотрудников станции и МАГАТЭ нет, поделилась директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина, отметив тесное, плодотворное сотрудничество с иностранцами, проживающими на объекте. В целом, продолжительные и целенаправленные атаки украинской армии не пошатнули веру сотрудников ЗАЭС в возобновление работы станции. "Хотим, конечно же, производить!", – признались они журналисту "Украина.ру" Дмитрию Штраусу. Их энтузиазм понять можно – пока Россия возрождает новые регионы, населенные пункты, расположенные на линии боевого соприкосновения по-прежнему не могут вздохнуть полной грудью. Однако в этом плане Энергодару все же повезло больше, чем Белгороду, Горловке, Донецку.
https://ukraina.ru/20240426/1054744829.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергодар, магатэ, рафаэль гросси, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, украина, всу, запорожская аэс, сво, спецоперация
Новости, Энергодар, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, Запорожская АЭС, СВО, Спецоперация

ЗАЭС набирает сотрудников с надеждой на выход из "холодного останова", убедилась Украина.ру

19:48 28.05.2024
 
ЗАЭС УКРАИНА.РУ
ЗАЭС УКРАИНА.РУ
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Анастасия Градинарова
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) готова принять на работу еще около тысячи специалистов в дополнение к пяти тысячам сотрудников, которые сегодня трудятся на важнейшем объекте региона. Перспективы и текущую обстановку на станции лично оценил журналист "Украина.ру" Дмитрий Штраус, принявший участие в пресс-туре, организованном для СМИ

"Незабываемой и информативной оказалась поездка на ЗАЭС. Работа там не останавливается, эти пять тысяч человек трудятся и новую тысячу сотрудников набирают именно для того, чтобы их разгрузить", – сообщил он.

Приоритет в подборе нового персонала будет отдан жителям Энергодара, в который возвращаются все больше жителей, несмотря на продолжающиеся обстрелы украинской армии, рассказала журналистам директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Комментируя атаки ВСУ, работники ЗАЭС отмечают, что дроны, которые регулярно прилетают с правого берега Днепра самим энергоблокам не страшны, так как эти сооружения возводили еще советские инженеры - своего рода знак качества. С другой стороны, опасность представляет попадание БПЛА в резервуары воды, используемой для охлаждения.
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С осени 2022 года, ЗАЭС не генерирует электроэнергию, а все шесть энергоблоков работают в режиме "холодного останова", что позволяет обеспечивать безопасность станции и её готовность к возобновлению работы. В четверг, 23 мая, ЗАЭС перешла на резервную линию из-за отключения последней ЛЭП.
По словам главы госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева, обстановка на объекте сегодня стабильная.

"Могу сказать со своей стороны, что мы оцениваем сегодняшнее состояние — техническое состояние, состояние, связанное с кадрами Запорожской атомной электростанции, — как абсолютное безопасное",— сказал Лихачев на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Глава МАГАТЭ в свою очередь пока исключил возможность перезапуска ЗАЭС до тех пор, пока киевский режим продолжает атаковать объект. Разумеется, Гросси напрямую не обвинил ВСУ в обстрелах, ограничившись тем, что сторонам следует "принимать решения по укреплению безопасности ЗАЭС".
Разногласий в работе сотрудников станции и МАГАТЭ нет, поделилась директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина, отметив тесное, плодотворное сотрудничество с иностранцами, проживающими на объекте.
В целом, продолжительные и целенаправленные атаки украинской армии не пошатнули веру сотрудников ЗАЭС в возобновление работы станции.

"Хотим, конечно же, производить!", – признались они журналисту "Украина.ру" Дмитрию Штраусу.

Их энтузиазм понять можно – пока Россия возрождает новые регионы, населенные пункты, расположенные на линии боевого соприкосновения по-прежнему не могут вздохнуть полной грудью. Однако в этом плане Энергодару все же повезло больше, чем Белгороду, Горловке, Донецку.
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