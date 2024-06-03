Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб
18:29 03.06.2024 (обновлено: 18:34 03.06.2024)
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
Водитель легкового автомобиля погиб в Белгородской области в результате очередной атаки украинской армии. Беспилотник угодил прямо в движущуюся по трассе машину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его информации, ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа, которое ВСУ атакуют ежедневно.
"К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело", – говорится в телеграм-канале Гладкова.
Только сегодня украинская армия подвергла обстрелам более шести населенных пунктов Белгородской области. В селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника. В селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи.
Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, в результате произошло возгорание склада.
Сегодня под обстрел ВСУ попал и депутат Госдумы РФ.
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