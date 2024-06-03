Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб - 03.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240603/1055457945.html
Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб
Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб - 03.06.2024 Украина.ру
Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб
Водитель легкового автомобиля погиб в Белгородской области в результате очередной атаки украинской армии. Беспилотник угодил прямо в движущуюся по трассе машину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-06-03T18:29
2024-06-03T18:34
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
жертвы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bef2af11ed91e661d2d5bb802d1c703e.jpg
По его информации, ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа, которое ВСУ атакуют ежедневно. Только сегодня украинская армия подвергла обстрелам более шести населенных пунктов Белгородской области. В селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника. В селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, в результате произошло возгорание склада.Сегодня под обстрел ВСУ попал и депутат Госдумы РФ.
https://ukraina.ru/20240523/1055220755.html
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_75c9c3e303088da93d3971b0b028903b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, жертвы, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, жертвы, СВО

Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб

18:29 03.06.2024 (обновлено: 18:34 03.06.2024)
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
Читать в
Водитель легкового автомобиля погиб в Белгородской области в результате очередной атаки украинской армии. Беспилотник угодил прямо в движущуюся по трассе машину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его информации, ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа, которое ВСУ атакуют ежедневно.
"К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело", – говорится в телеграм-канале Гладкова.
Только сегодня украинская армия подвергла обстрелам более шести населенных пунктов Белгородской области. В селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника. В селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи.
Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, в результате произошло возгорание склада.
Сегодня под обстрел ВСУ попал и депутат Госдумы РФ.
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 06:30
Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 кмЧтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныжертвыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Демократия закончилась. Почему Нидерланды при новом правительстве останутся врагом России
18:29Дрон-камикадзе сжег гражданский автомобиль в Белгородской области, водитель погиб
18:18В Киеве запретили ЛГБТ*-марш в метро, прогнав желающих пройти шествием в другое место
18:06Пятнадцать лет тюрьмы за фото ТЭЦ, "мирный" саммит трещит по швам, скандал с Бузовой. Итоги 3 июня
18:00Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
17:43Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации
17:41Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить
17:40Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ
17:10Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК
17:00Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем
16:44Киселев: Украиной рулит самозванец, поставивший всю систему власти вне закона
16:40За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное
16:24"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов
16:22Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде
15:55"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане
15:54В Полтавской области каждый третий откосил от службы в ВСУ, документы комиссий арестованы
15:47Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией
15:37"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России
15:23Захарова призвала Дж. Клуни спасти западных журналистов от "исторического бесчестия"
14:59Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции
Лента новостейМолния