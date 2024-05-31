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Очень странные дела. Почему в Британии боятся выборов летом

Очень странные дела. Почему в Британии боятся выборов летом - 31.05.2024 Украина.ру

Очень странные дела. Почему в Британии боятся выборов летом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сумел войти в историю своеобразным образом. Впервые после Уинстона Черчилля он назначил досрочные выборы в парламент на лето вместо того, чтобы провести их по обычному графику, в ноябре

2024-05-31T12:28

2024-05-31T12:28

2024-05-31T12:29

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Конечно, эти выборы консерваторы все равно бы решительно проиграли – причем, с треском. В этом не сомневается ни один даже самый лояльный к их партии политолог, потому что спорить с объективной реальностью смешно и глупо.Четырнадцать лет бесславного правления тори образно сравнивают со стихийным бедствием масштаба катастрофического землетрясения. Лейбористам прочат свыше 600 мест, а 100-150 мест для консерваторов, напротив, посчитают для тори большой удачей. Потому что сейчас выясняется, что они вполне способны получить еще меньше.Но ни один серьезный политолог также не может объяснить публике самое главное – зачем Сунаку и его окружению (потому что решение было очевидно согласовано в верхах партии, а низовой бунт среди консерваторов быстро подавили) понадобилось досрочное поражение и выборы летом?Ко всему прочему, над Консервативной партией столько лет довлело проклятие Черчилля, который назначил выборы 1945 года на 5 июля, будучи абсолютно уверенным в своей победе – ведь он только что поучаствовал в разгроме Германии. И в итоге все проиграл, разом потеряв былую власть и могущество.При этом нужно признать – поражение Черчилля вообще казалось тогда чем-то невозможным. Его соперник, лидер лейбористов Клемент Эттли, много лет работал с Уинстоном – в том числе, в коалиционном правительстве, и был полностью приручен своим патроном. Ни смелостью, ни принципиальностью, ни даже характерной внешностью рабочего лидера той поры лейборист Эттли тоже не отличался.Лидеры лейбористов откровенно играли с конкурентами в поддавки, добровольно предлагая консерваторам перенести те приснопамятные выборы сорок пятого на осень. Но Черчилль и его соратники настаивали на своем как бульдоги. Однако, как оказалось, они упустили из виду важные факторы, которые стоили им победы.В Британии, которую словно закрыли в футляре консерватизма, зрели запросы на перемены – а катализатором к ним стало общение с советскими союзниками, которые тоже по-своему умели в мягкую силу. Не всё в советских реалиях вызывало у британцев симпатию, но некоторые вещи их поразили – например, система общедоступной, а, главное, бесплатной медицины или продвинутое образование.Медицина в британском королевстве, конечно, была весьма неплохой – но за деньги. В случае их отсутствия больному предлагалось ползти на кладбище или пользоваться низкокачественными больницами, в основном действовавшими при храмах или на средства благотворителей. Из-за бедности широко использовались бабушкины средства, вроде разнообразных целебных трав и отваров. И об этой теме хорошо знают все, кто знаком с британской литературой.Одним словом, простые англичане сразу захотели лечиться как в СССР, не спуская свою получку на докторов. И это использовала команда идейных лейбористов, которые недолюбливали своего соглашательского лидера, но были популярны в народных массах. В отличие от изрядно примелькавшегося всем Черчилля или самого Клемента Эттли, который состоял при Уинстоне лордом-хранителем малой печати и давно не заглядывал в заводские клубы, оторвавшись от собственного электората.Неожиданную победу 1945 года лейбористам принесли именно организаторы среднего звена. И не случайно министром здравоохранения стал один из ярких представителей этой когорты – энергичный просоветский шахтер Эньюрин Бивен, создавший в Британии Национальную службу здравоохранения.Благодаря этому англичане тоже могут записываться на прием к врачу бесплатно. Хотя спустя годы консерваторы настолько разложили важнейшую государственную конституцию, что ожидание на прием может занять теперь много недель.Но британским элитам пришлось пойти в сорок пятом и на другие уступки — потому что они боялись, что британский рабочий класс будет все сильнее увлекаться советским опытом.Расходы на социальную защиту увеличились при победивших лейбористах в 2,5 раза. Были разработаны специальные законы, которые обеспечивали хотя бы минимальную помощь для бедных, пенсии по старости и инвалидности, компенсации в случае потери кормильца семьи, детские пособия, и всеобщее бесплатное среднее образование. Хотя порка в английских школах все равно сохранялась вплоть до 1986 года!Все это стало результатом победы в 1945 году. Потому что при любителе сигар Черчилле, которого так любят постсоветские либералы – в Киеве в его честь вообще переименовали Красноткацкую улицу – многие обычные для нас блага были доступны в Англии лишь богатым.Впрочем, это история – пускай в изрядной степени поучительная.Сегодня британцев волнует отнюдь не Черчилль. Подданные Соединенного королевства, включая тех, кто радуется самоустранению надоевших за четырнадцать лет консерваторов, беспокоит другой вопрос: почему Риши просто не передал свои полномочия кому-то из своих коллег путем внутреннего голосования – точно так же, как ему передала их Лиз Трасс, в свою очередь, получившая премьерские полномочия от Бориса Джонсона?Все знают – среди консервативных депутатов нашлась бы масса людей, которые отдали бы половину жизни всего за один день, прожитый в статусе премьера. А тут времени было гораздо больше – царствуй себе на здоровье.Не доверяя правительству, которое действительно обманывало их на каждом шагу, британцы стараются отыскать в таком решении какой-то подвох.Ведь создается впечатление, что тори как будто спешат поскорее избавиться от власти – словно от горячей картофелины, поскорее сбагрив ее оппонентам. Эта ситуация не могла не вызвать в Англии всплеск конспирологических теорий – потому что консерваторы так себя никогда не вели.Хотя, на самом-то деле, за ними может оказаться пустое место. Ведь Сунак, в принципе, способен назначить выборы просто так, без важных причин – например, ради какого-нибудь пари в каком-нибудь клубе миллиардеров.Нравы британской элиты могут быть в этом смысле странными вплоть до шока – именно поэтому никто никогда не разговаривает с аристократическим главой британского МИДа Кэмероном о свиньях.Хуже всего то, что серьезные медиа Британии, которые полностью приручены истеблишментом после показательного наказания бывших независимых изданий вроде The Guardian, полностью игнорируют нелогичность политического решения Сунака и консервативной верхушки.Иногда они пишут, что Риши решил заняться бизнесом в Америке – хотя даже если этот тезис правдив, он все равно никак не объясняет, зачем его партии заранее отказываться от власти? Ведь консерваторы не переедут вслед за своим лидером на калифорнийские пляжи?Ну а простые англичане, которые уже отучились бояться ковида – хотя было время, когда полицейские штрафовали на улице любого прохожего, в то время как в личной резиденции премьера Бориса Джонсона закатывали элитные вечеринки с дорогим алкоголем – теперь боятся войны.Они видят, что перед лицом военного поражения Киева США могут попробовать втянуть европейские страны в прямой военный конфликт с Россией, и это вызывает у людей большую тревогу.Заявления по этой теме звучат в новостях почти каждый день. Причем, страшно становится даже политикам, которые не стыдятся говорить об этом публично."Могу вам откровенно сказать, что мы в Венгрии в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны. Меня ужасают заявления о том, что страны-члены ЕС или НАТО могут ввести войска на Украину. Меня ужасают заявления о возможном применении ядерного оружия. А ещё меня ужасают заявления о введении обязательной воинской повинности в Европе", – сказал сегодня об этом глава венгерского МИДа Петер Сийярто.Чего на самом деле стоят конспирологические теории вокруг летних выборов Риши Сунака, станет понятно лишь летом.Но нужно признать – поводы для тревожности у британцев, которые хотят умирать за Зеленского даже меньше, чем совершенно не желающие этого украинцы, к сожалению, безусловно, имеются.Причем, когда к власти придет Кир Стармер, ситуация не изменится к лучшему. Всех, кто был похож на часто ездившего в Москву Эньюрина Бивена, давно погнали из его партии, и среди лидеров лейбористов все стройным хором поддерживают войну – совершенно не понимая, к каким последствиям для Британии она приведет.Просто потому, что папа послал их в дорогую частную школу, на курсы по продвижению венчурного бизнеса – вместо того, чтобы изучать за партой старый добрый учебник гражданской обороны, знакомый любому советскому школьнику.Ведь новые лейбористы – это те же любители дорогого шампанского посреди чумы, давно и далеко оторвавшиеся от народа, интересы которого они клялись защищать.Читайте также: "Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте

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эксклюзив, великобритания, киев, англия, борис джонсон, риши сунак, черчилль, мид, ес, the guardian, британия, выборы