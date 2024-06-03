За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное
16:40 03.06.2024 (обновлено: 16:45 03.06.2024)
командиру "Азова"* дали пожизненное
Остаток жизни командир отделения запрещенного в РФ националистического полка "Азов"* Петр Шуфлин проведет в колонии особого режима. Соответствующий приговор в понедельник вынес Верховный суд ДНР, информирует Следком РФ
Такое суровое наказание он получил за убийство мирных жителей Мариуполя во время выполнения боевой задачи по сохранению оккупационного режима на указанной территории.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Шуфлин по приказу командира хладнокровно расстрелял трех безоружных мужчин, которые не являлись участниками вооруженного конфликта и не представляли угрозы.
"Выполняя приказ, Шуфлин с другим военнослужащим сопроводили троих мужчин к д. 45 по ул. Азовской и расстреляли их. От полученных огнестрельных ранений пострадавшие скончались на месте преступления", – сказано в опубликованном сообщении СК РФ.
Шуфлина признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
Напомним, по данным украинской стороны сегодня в России находятся около 900 военнослужащих нацгвардии "Азова"*, командир бригады, подполковник Денис Прокопенко, более известный под позывным "Редис" мечтает вернуть каждого, несмотря на то, что солдаты признались в военных преступлениях и уже отбывают срок в РФ.
* Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
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