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За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное

За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное - 03.06.2024 Украина.ру

За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное

Остаток жизни командир отделения запрещенного в РФ националистического полка "Азов"* Петр Шуфлин проведет в колонии особого режима. Соответствующий приговор в понедельник вынес Верховный суд ДНР, информирует Следком РФ

2024-06-03T16:40

2024-06-03T16:40

2024-06-03T16:45

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Такое суровое наказание он получил за убийство мирных жителей Мариуполя во время выполнения боевой задачи по сохранению оккупационного режима на указанной территории. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Шуфлин по приказу командира хладнокровно расстрелял трех безоружных мужчин, которые не являлись участниками вооруженного конфликта и не представляли угрозы. Шуфлина признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.Напомним, по данным украинской стороны сегодня в России находятся около 900 военнослужащих нацгвардии "Азова"*, командир бригады, подполковник Денис Прокопенко, более известный под позывным "Редис" мечтает вернуть каждого, несмотря на то, что солдаты признались в военных преступлениях и уже отбывают срок в РФ. * Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

https://ukraina.ru/20240521/1055171506.html

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новости, "азов", верховный суд, донецкая народная республика, ск рф, мариуполь, россия, сво, военные преступления, спецоперация, всу