Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации - 03.06.2024 Украина.ру
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Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации
Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации - 03.06.2024 Украина.ру
Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации
Чем дальше, тем чаще российские эксперты опять начинают возвращаться к теме использования тактического ядерного оружия – теперь уже не только по территории Украины, но и по территории сопредельных стран – членов НАТО. Прежде всего называется польский Жешув – один из главных логистических центров ВСУ. Разберём риски ядерной эскалации
2024-06-03T17:43
2024-06-03T17:43
украина
россия
нато
запад
эксклюзив
ядерное оружие
ядерная война
владимир путин
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
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Начнём, пожалуй, с вводных.Авторы концепций применения ТЯО предпочитают не называть вещи своими именами (и их легко понять), но сама по себе такая постановка вопроса в контексте российской ядерной доктрины означает признание поражения России в войне с Украиной. Причём поражения, которое ставит под вопрос само существование Российского государства.Ясное дело, сказать так нельзя (не потому, что нельзя, хотя это явное паникёрство, а потому, что сама постановка вопроса абсурдна), и поэтому используются косвенные формулировки вроде того, что для России невыгодна война на истощение. Увы, формулировка не выдерживает критики – если нам невыгодна сделка, это не повод применять оружие. Это повод отказаться от сделки.Ну и, самое главное, следует ставить вопрос иначе – не приведёт ли выход на новый уровень эскалации к последствиям ещё худшим?Теперь о целесообразности удара по Жешуву или другой подобной цели.Мы уже анализировали возможность применения ТЯО в отношении к Украине и пришли к выводу, что оно нецелесообразно – целей под него на территории Украины нет, а политическая цена будет запредельной.Ядерный же удар по Жешуву в этом отношении выглядит выбором гораздо более рациональным.В чисто военном аспекте наносится сильнейший удар по инфраструктуре снабжения ВСУ, что будет иметь не только краткосрочный эффект – другие логистические центры вынуждены будут прекратить или ограничить свою работу, учитываю угрозу применения по ним ядерного оружия.В политическом аспекте обычно говорится о том, что цель удара – показать Западу серьёзность российских намерений на Украине и, таким образом, вывести его из конфликта.В общем, смысл у такого удара есть, но есть и серьёзные вопросы. И тут сначала надо внести определённую терминологическую ясность.Во-первых, ядерные боеприпасы разделяются на стратегические и тактически не по мощности, а по назначению. Удар по Жешуву, с учётом преследуемых целей, безусловно является стратегическим. Поэтому рассуждения на тему "ударим ТЯО" – в пользу бедных. Это стратегический удар, и наши визави на Западе это понимают.Во-вторых, с точки зрения международного права разницы между СЯО и ТЯО не. И то, и другое – оружие массового поражения, его применение запрещено наряду с химическим и биологическим. В то же время различие между любым ядерным и любым обычным оружием проводится совершенно определённо, даже при том, что боевая эффективность обычных боеприпасов (высокоточных, например, или объёмно-детонирующих) может быть выше.Кстати, если уж на то пошло, то ТЯО разрабатывалось изначально именно как средство решения тактических задач в ходе уже ведущейся ядерной войны – из тех соображений, что использовать межконтинентальную ракету или стратегический бомбардировщик против танковой колонны или укрепрайона неэкономно. Применять его в условиях обычной войны считалось опасным именно исходя из риска дальнейшей эскалации (см., напр., художественную книжку "соловья Пентагона" Тома Клэнси "Red Storm Rising").В-третьих, нанесение удара по Жешуву абсолютно любым оружием, ну, может, кроме лука и стрел – полноценный casus belli, который автоматически включает гарантии, предоставленные Польше как члену НАТО. Причём даже если эти гарантии не сработают по максимуму, это будет означать интернационализацию конфликта, к которой подталкивают европейских "союзников" Лондон и некоторые силы в Вашингтоне. Нам точно это нужно?Теперь об ответе.Сама постановка вопроса относительно выхода Запада из конфликта в результате такого удара представляется абсурдной. Умирать страшно всем, но в такой ситуации, даже перед лицом тотального ядерного уничтожения будут действовать всё же другие механизмы. Причём ситуация будет заведомо хуже, чем в 1962 году – тогда ведь до прямого военного столкновения не дошло (уничтожение над Кубой американского самолёта-разведчика само по себе актом войны не являлось).Когда наши политические деятели говорят, что ядерная держава не может потерпеть поражение, они, во-первых, говорят неправду (СССР и США терпели поражения, воздерживаясь всё же от применения ядерного оружия), во-вторых, забывают, что то же самое Запад может сказать о себе. Так или иначе, выход из нынешнего конфликта подразумевает взаимные уступки.Вероятность того, что в ответ на удар российским ТЯО по Жешуву последует ответный удар американскими СЯО по целям в России, ничтожно мала. Так эта схема не работает.Но более реалистичный вариант ничуть не лучше – скорее всего, страны НАТО в рамках реализации Североатлантического договора, предъявят России жёсткий ультиматум, в случае невыполнения которого последует обмен ударами, который, в конце концов, приведёт к полномасштабному ядерному конфликту и нанесению неприемлемого ущерба всем участвующим странам, а, возможно и не участвующим (КНР, скорее всего, будет рассматриваться как союзник России просто потому, что после обмена ударами между Россией и США он останется сильнейшим государством мира, чего США, конечно, допустить не могут).Промежуточные варианты вроде разового ответного удара по какой-то цели в России или даже на Украине (под "на Украине" следует понимать "в Крыму") или обмена ядерными ударами с Францией, в конечном итоге, тоже ведут к неконтролируемой эскалации.Вариант, при котором Запад обойдётся ударом высокоточным обычным оружием и введёт войска на Украину, тоже представляется вероятным, но потенциально он также ведёт к эскалации и заканчивается полномасштабным ядерным конфликтом.Поэтому вероятность того, что ответ не будет военным, всё же не нулевая – вполне вероятно, что, здраво поразмыслив, страны Запада примут решение не обострять ситуацию дальше и ограничиться ещё более жёсткими санкциями. Вроде тех, которые приняты против КНДР и Ирана. Что будет очень тяжело, но всё же не смертельно.Ну и война на истощение в принципе не прекратится – противник просто займётся реорганизаций путей поставок военной помощи Украине и усилению ПВО и ПРО восточноевропейских стран. Не забудем крайне нервную реакцию всего остального мира. Так что в этом случае Россия ничего не выигрывает.В общем, как нам кажется, предложения нанести удар сводятся к истерике: шеф, все пропало, войну мы всё равно проиграли, а раз так, то надо грохнуть по полной – мы в рай попадём, а они просто сдохнут. Кажется, у кого-то не выдерживает нервная система...Исходить же нужно из того, что сказал Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву в марте этого года: "мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором Вы сказали, если речь идёт о существовании российского государства, о нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости". Логично предположить, что, если применение ядерного оружия само по себе поставит под вопрос существование Российского государства, применяться оно не будет.Ранее вопросы использования ТЯО мы осуждали в отдельной статье.
https://ukraina.ru/20240529/1055331244.html
https://ukraina.ru/20240515/1055056720.html
https://ukraina.ru/20220921/1038903693.html
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украина, россия, нато, запад, эксклюзив, ядерное оружие, ядерная война, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины, пентагон
Украина, Россия, НАТО, Запад, Эксклюзив, Ядерное оружие, ядерная война, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины, Пентагон

Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалации

17:43 03.06.2024
 
© РИА Новости . А. Зубцов / Перейти в фотобанкСамоходная ракетная пусковая установка СС-20
Самоходная ракетная пусковая установка СС-20 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . А. Зубцов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Чем дальше, тем чаще российские эксперты опять начинают возвращаться к теме использования тактического ядерного оружия – теперь уже не только по территории Украины, но и по территории сопредельных стран – членов НАТО. Прежде всего называется польский Жешув – один из главных логистических центров ВСУ. Разберём риски ядерной эскалации
Начнём, пожалуй, с вводных.
Авторы концепций применения ТЯО предпочитают не называть вещи своими именами (и их легко понять), но сама по себе такая постановка вопроса в контексте российской ядерной доктрины означает признание поражения России в войне с Украиной. Причём поражения, которое ставит под вопрос само существование Российского государства.
Ясное дело, сказать так нельзя (не потому, что нельзя, хотя это явное паникёрство, а потому, что сама постановка вопроса абсурдна), и поэтому используются косвенные формулировки вроде того, что для России невыгодна война на истощение. Увы, формулировка не выдерживает критики – если нам невыгодна сделка, это не повод применять оружие. Это повод отказаться от сделки.
Ну и, самое главное, следует ставить вопрос иначе – не приведёт ли выход на новый уровень эскалации к последствиям ещё худшим?
Теперь о целесообразности удара по Жешуву или другой подобной цели.
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 03:10
Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому оружию только "с натяжкой"К тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров. Проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет согласованного понятия ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Мы уже анализировали возможность применения ТЯО в отношении к Украине и пришли к выводу, что оно нецелесообразно – целей под него на территории Украины нет, а политическая цена будет запредельной.
Ядерный же удар по Жешуву в этом отношении выглядит выбором гораздо более рациональным.
В чисто военном аспекте наносится сильнейший удар по инфраструктуре снабжения ВСУ, что будет иметь не только краткосрочный эффект – другие логистические центры вынуждены будут прекратить или ограничить свою работу, учитываю угрозу применения по ним ядерного оружия.
В политическом аспекте обычно говорится о том, что цель удара – показать Западу серьёзность российских намерений на Украине и, таким образом, вывести его из конфликта.
В общем, смысл у такого удара есть, но есть и серьёзные вопросы. И тут сначала надо внести определённую терминологическую ясность.
Во-первых, ядерные боеприпасы разделяются на стратегические и тактически не по мощности, а по назначению. Удар по Жешуву, с учётом преследуемых целей, безусловно является стратегическим. Поэтому рассуждения на тему "ударим ТЯО" – в пользу бедных. Это стратегический удар, и наши визави на Западе это понимают.
Во-вторых, с точки зрения международного права разницы между СЯО и ТЯО не. И то, и другое – оружие массового поражения, его применение запрещено наряду с химическим и биологическим. В то же время различие между любым ядерным и любым обычным оружием проводится совершенно определённо, даже при том, что боевая эффективность обычных боеприпасов (высокоточных, например, или объёмно-детонирующих) может быть выше.
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 04:20
"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯОМалое ТЯО можно использовать против эшелонированной обороны противника. Большое ТЯО мощностью до 50 килотонн размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Кстати, если уж на то пошло, то ТЯО разрабатывалось изначально именно как средство решения тактических задач в ходе уже ведущейся ядерной войны – из тех соображений, что использовать межконтинентальную ракету или стратегический бомбардировщик против танковой колонны или укрепрайона неэкономно. Применять его в условиях обычной войны считалось опасным именно исходя из риска дальнейшей эскалации (см., напр., художественную книжку "соловья Пентагона" Тома Клэнси "Red Storm Rising").
В-третьих, нанесение удара по Жешуву абсолютно любым оружием, ну, может, кроме лука и стрел – полноценный casus belli, который автоматически включает гарантии, предоставленные Польше как члену НАТО. Причём даже если эти гарантии не сработают по максимуму, это будет означать интернационализацию конфликта, к которой подталкивают европейских "союзников" Лондон и некоторые силы в Вашингтоне. Нам точно это нужно?
Теперь об ответе.
Сама постановка вопроса относительно выхода Запада из конфликта в результате такого удара представляется абсурдной. Умирать страшно всем, но в такой ситуации, даже перед лицом тотального ядерного уничтожения будут действовать всё же другие механизмы. Причём ситуация будет заведомо хуже, чем в 1962 году – тогда ведь до прямого военного столкновения не дошло (уничтожение над Кубой американского самолёта-разведчика само по себе актом войны не являлось).
Когда наши политические деятели говорят, что ядерная держава не может потерпеть поражение, они, во-первых, говорят неправду (СССР и США терпели поражения, воздерживаясь всё же от применения ядерного оружия), во-вторых, забывают, что то же самое Запад может сказать о себе. Так или иначе, выход из нынешнего конфликта подразумевает взаимные уступки.
21 сентября 2022, 07:28
Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюсаЭффект ТЯО может быть достигнут без ТЯО
Вероятность того, что в ответ на удар российским ТЯО по Жешуву последует ответный удар американскими СЯО по целям в России, ничтожно мала. Так эта схема не работает.
Но более реалистичный вариант ничуть не лучше – скорее всего, страны НАТО в рамках реализации Североатлантического договора, предъявят России жёсткий ультиматум, в случае невыполнения которого последует обмен ударами, который, в конце концов, приведёт к полномасштабному ядерному конфликту и нанесению неприемлемого ущерба всем участвующим странам, а, возможно и не участвующим (КНР, скорее всего, будет рассматриваться как союзник России просто потому, что после обмена ударами между Россией и США он останется сильнейшим государством мира, чего США, конечно, допустить не могут).
Промежуточные варианты вроде разового ответного удара по какой-то цели в России или даже на Украине (под "на Украине" следует понимать "в Крыму") или обмена ядерными ударами с Францией, в конечном итоге, тоже ведут к неконтролируемой эскалации.
Вариант, при котором Запад обойдётся ударом высокоточным обычным оружием и введёт войска на Украину, тоже представляется вероятным, но потенциально он также ведёт к эскалации и заканчивается полномасштабным ядерным конфликтом.
Поэтому вероятность того, что ответ не будет военным, всё же не нулевая – вполне вероятно, что, здраво поразмыслив, страны Запада примут решение не обострять ситуацию дальше и ограничиться ещё более жёсткими санкциями. Вроде тех, которые приняты против КНДР и Ирана. Что будет очень тяжело, но всё же не смертельно.
Ну и война на истощение в принципе не прекратится – противник просто займётся реорганизаций путей поставок военной помощи Украине и усилению ПВО и ПРО восточноевропейских стран. Не забудем крайне нервную реакцию всего остального мира. Так что в этом случае Россия ничего не выигрывает.
6 мая, 19:34
Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВООдин из командиров с позывным "Курц", воюющий на донбасском фронте, рассказал изданию Украина.ру, какие последствия будет иметь введение в бой российского тактического ядерного оружия (ТЯО)
В общем, как нам кажется, предложения нанести удар сводятся к истерике: шеф, все пропало, войну мы всё равно проиграли, а раз так, то надо грохнуть по полной – мы в рай попадём, а они просто сдохнут. Кажется, у кого-то не выдерживает нервная система...
Исходить же нужно из того, что сказал Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву в марте этого года: "мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором Вы сказали, если речь идёт о существовании российского государства, о нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости". Логично предположить, что, если применение ядерного оружия само по себе поставит под вопрос существование Российского государства, применяться оно не будет.
Ранее вопросы использования ТЯО мы осуждали в отдельной статье.
 
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