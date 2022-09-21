https://ukraina.ru/20220921/1038903693.html

Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюса

Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюса - 21.09.2022 Украина.ру

Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюса

Эффект ТЯО может быть достигнут без ТЯО

2022-09-21T07:28

2022-09-21T07:28

2022-09-21T08:44

мнение

ядерное оружие

украина

россия

спецоперация

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Чем дальше, тем более часто не только в социальных сетях, но даже и в писаниях серьёзных людей упоминается о возможности применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО). Особенно — в контексте возможного вхождения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в результате чего вторжение на их территорию будет рассматриваться как вторжение на территорию России, с соответствующими выводами в соответствии с военной доктриной.Между тем, с моей точки зрения, серьёзно обсуждать такую возможность нельзя.Чёткого определения понятия «тактическое ядерное оружие» нет, но по определению это то оружие, которое может быть использовано на поле боя. Следовательно, оно может быть небольшой дальности и должно быть небольшой мощности.Например, упоминаемые в этой связи специальные заряды для «Искандера» к ТЯО относятся только условно — поскольку они уж точно не стратегические. Дальность 500 км, мощность заряда — до 50 килотонн тротилового эквивалента (три Хиросимы).Находившийся на вооружении до 1990 года снаряд РД4-01 для 152 мм гаубицы Д-20 — классика. Дальность стрельбы до 17,4 км (но это обычным осколочно-фугасным снарядом), а мощность заряда — 2,6 килотонны.С военной точки зренияТЯО как таковое предназначено для использования в рамках операций, который были калькой событий Второй мировой — многомиллионные армии, многокилометровые танковые колонны… В таком случае удар всегда достигал бы цели и наносил бы противнику большие потери. Впрочем, оправданием использования ТЯО было не преимущество перед обычными боеприпасами по мощности (как ни странно, оно их не имеет), а то, что для вывода из строя дивизии нужно всего одно орудие и один или несколько снарядов, а не бригада артиллерии РГК.Учитывая особенности СВО, именно на поле боя у ТЯО просто нет целей. Не будешь же гоняться с ядерной бомбой за диверсионно-разведывательной или ротной тактической группой, колонной из десятка танков и бронемашин, отдельной артиллерийской батареей.ТЯО логично использовать против укреплённых районов и инфраструктурных объектов. Но при этом надо иметь в виду:— укреплённые районы сами по себе обладают большой устойчивостью и смысла поражать их сравнительно маломощными зарядами нет (хотя в смысле морального воздействия эффект может быть большой);— инфраструктурные объекты логичнее поражать обычными боеприпасами (особенно если есть расчёт в дальнейшем их восстанавливать, а не строить заново).Вообще же проблема российской армии состоит не в мощности боеприпасов (она избыточна), а в неэффективной разведке и устаревших механизмах управления и принятия решений. Эти проблемы с применением ТЯО не только не будут решены, но даже и усугубятся, поскольку команда на применение любого снаряда или бомбы будет подаваться из Москвы.С политической точки зренияС одной стороны, ТЯО — это ядерное оружие, использование которого ограничено множеством международных договоров. С другой стороны, его применение не предполагает полноценного ответного удара со стороны противника (даже если у этого противника ядерное оружие есть).У нас создалось впечатление, что США вовсе не против применения ядерного оружия против Украины. 17 сентября Джозеф Байден, отвечая на вопрос журналиста о реакции на планы Путина применить химическое и тактическое ядерное оружие, ответил: «Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит лик войны на что-то, чего не было со времен Второй мировой... Это будет иметь последствия. Они станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет сформулирован ответ».Нет, понятно, ответ будет, но не военный. Скорее всего действительно будут введены предельно жёсткие санкции, включающие запрет гражданам России на въезд в страны ЕС, США и страны-союзники, запрещена торговля с Россией и введены санкции против третьих стран, продолжающих с ней торговать, а главное будут сняты ограничения на поставки Киеву тяжёлой военной техники, включая танки, самолёты, ракеты большого радиуса действия.А вот ядерное оружие Киеву не дадут, хотя Зеленский наверняка о нём мечтает…Применение ТЯО для ударов по центрам принятия решений в Лондоне уж точно приведёт к глобальной ядерной войне.Моральный аспектРоссия станет второй страной в мире, которая применит ядерное оружие в боевых условиях против США. Это произведёт шоковое впечатление на всех, включая и друзей России за рубежом и самих граждан России.Россия станет первой страной в мире, которая в боевых условиях применит ядерное оружие на своей территории против своих граждан (пусть и перспективных). Мы ведь именно так рассматриваем территорию Украины и граждан Украины?Есть ли разумная альтернатива?Есть, причём о ней говорят уже длительное время.Эффект ТЯО могли бы произвести комплексные удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины ещё весной. Напомним, что первый удар по мосту через Днепр в Запорожье был нанесён 21 апреля.Эффект ТЯО могли бы произвести комплексные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Более того, первые такие удары вызвали панику на Украине.Эффект ТЯО мог бы произвести прилёт «Искандера» на площадь в Изюме, где делал сэлфи-сессию Зеленский.При этом, замечу, этот эффект можно было бы получить без применения собственно ядерного оружия. Может, ещё не поздно?

https://ukraina.ru/20220920/1038889893.html

https://ukraina.ru/20220909/1038551140.html

https://ukraina.ru/20220903/1038362420.html

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мнение, ядерное оружие, украина, россия, спецоперация