"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане - 03.06.2024 Украина.ру
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"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане
"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане - 03.06.2024 Украина.ру
"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что власти республики приняли решение вывести движение "Талибан"* из террористического списка. Об этом сказано на сайте главы государства
2024-06-03T15:55
2024-06-03T15:57
новости
касым-жомарт токаев
казахстан
"талибан"
одкб
терроризм
террорист
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По мнению президента, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи. Токаев также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "Талибан"* является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична Москве. Вслед за Казахстаном, где с организации уже снят статус террористической, то же сделают и в России. Позже президент Владимир Путин сообщал, что РФ будет строить с талибами отношения, исходя из сегодняшних реалий. В интервью Украина.ру эксперт отмечал, что спецслужбы Украины хуже "Талибана"*, однако они до сих пор не признаны в России террористами. *террористическая организация, запрещенная в России
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новости, касым-жомарт токаев, казахстан, "талибан", одкб, терроризм, террорист
Новости, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, "Талибан", ОДКБ, терроризм, террорист

"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане

15:55 03.06.2024 (обновлено: 15:57 03.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что власти республики приняли решение вывести движение "Талибан"* из террористического списка. Об этом сказано на сайте главы государства
"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – цитирует Токаева по итогам встречи со спикерами палат парламентов стран ОДКБ его пресс-служба.
По мнению президента, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.
Токаев также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "Талибан"* является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична Москве. Вслед за Казахстаном, где с организации уже снят статус террористической, то же сделают и в России. Позже президент Владимир Путин сообщал, что РФ будет строить с талибами отношения, исходя из сегодняшних реалий.
В интервью Украина.ру эксперт отмечал, что спецслужбы Украины хуже "Талибана"*, однако они до сих пор не признаны в России террористами.
*террористическая организация, запрещенная в России
Яна Амелина интервью
28 мая, 05:52
Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбуИ впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии, в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это — цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на укрепление наших позиций в Грузии
 
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