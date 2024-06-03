"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане

Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу

И впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии, в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это — цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на укрепление наших позиций в Грузии