"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане
15:55 03.06.2024 (обновлено: 15:57 03.06.2024)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что власти республики приняли решение вывести движение "Талибан"* из террористического списка. Об этом сказано на сайте главы государства
"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – цитирует Токаева по итогам встречи со спикерами палат парламентов стран ОДКБ его пресс-служба.
По мнению президента, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.
Токаев также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "Талибан"* является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична Москве. Вслед за Казахстаном, где с организации уже снят статус террористической, то же сделают и в России. Позже президент Владимир Путин сообщал, что РФ будет строить с талибами отношения, исходя из сегодняшних реалий.
В интервью Украина.ру эксперт отмечал, что спецслужбы Украины хуже "Талибана"*, однако они до сих пор не признаны в России террористами.
*террористическая организация, запрещенная в России
28 мая, 05:52Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбуИ впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии, в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это — цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на укрепление наших позиций в Грузии