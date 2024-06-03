https://ukraina.ru/20240603/1055449130.html

Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова

Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова - 03.06.2024 Украина.ру

Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила запросы Владимира Зеленского и ответы представителей Филиппин и Австралии

2024-06-03T13:10

2024-06-03T13:10

2024-06-03T13:10

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Владимир Зеленский сказал правду, а Запад ее признал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала новости о международной деятельности вокруг Украины в Австралии и Филиппинах. "Наконец-то, Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этим проблемами и должны заняться участники так называемой "швейцарской конференции", - написала Захарова в телеграм-канале. Владимир Зеленский в Филиппинах встретился с президентом Республики Фердинандом Маркосом-младшим. Он попросил отправить на Украину специалистов по психическому здоровью. По его словам, в помощи психотерапевтов нуждаются военнослужащие ВСУ. Маркос ответил одобрительно. "Одновременно премьер-министр и МИД Австралии заявили, что страну на встрече по Украине в Швейцарии представит министр госуслуг и системы страхования инвалидов", - обратила внимание Захарова. 29 мая Владимир Зеленский позвонил в Австралию и попросил прислать на конференцию в Швейцарию делегацию высокого уровня. Решение отправить министра госуслуг и страхования инвалидов приняли за несколько дней после первоначального приглашения от 3 мая, пишут местные журналисты. "Мы, очевидно, считаем, что уровень представительства является подходящим", — заявила министра иностранных дел страны Пенни Вонг во время парламентских слушаний в понедельник.

https://ukraina.ru/20240603/1055445838.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, австралия, мид