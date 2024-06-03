Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова - 03.06.2024 Украина.ру
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Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова
Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова - 03.06.2024 Украина.ру
Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила запросы Владимира Зеленского и ответы представителей Филиппин и Австралии
2024-06-03T13:10
2024-06-03T13:10
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
австралия
мид
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Владимир Зеленский сказал правду, а Запад ее признал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала новости о международной деятельности вокруг Украины в Австралии и Филиппинах. "Наконец-то, Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этим проблемами и должны заняться участники так называемой "швейцарской конференции", - написала Захарова в телеграм-канале. Владимир Зеленский в Филиппинах встретился с президентом Республики Фердинандом Маркосом-младшим. Он попросил отправить на Украину специалистов по психическому здоровью. По его словам, в помощи психотерапевтов нуждаются военнослужащие ВСУ. Маркос ответил одобрительно. "Одновременно премьер-министр и МИД Австралии заявили, что страну на встрече по Украине в Швейцарии представит министр госуслуг и системы страхования инвалидов", - обратила внимание Захарова. 29 мая Владимир Зеленский позвонил в Австралию и попросил прислать на конференцию в Швейцарию делегацию высокого уровня. Решение отправить министра госуслуг и страхования инвалидов приняли за несколько дней после первоначального приглашения от 3 мая, пишут местные журналисты. "Мы, очевидно, считаем, что уровень представительства является подходящим", — заявила министра иностранных дел страны Пенни Вонг во время парламентских слушаний в понедельник.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, австралия, мид
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Австралия, МИД

Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова

13:10 03.06.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP / Markus Schreiber
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила запросы Владимира Зеленского и ответы представителей Филиппин и Австралии
Владимир Зеленский сказал правду, а Запад ее признал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала новости о международной деятельности вокруг Украины в Австралии и Филиппинах.
"Наконец-то, Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этим проблемами и должны заняться участники так называемой "швейцарской конференции", - написала Захарова в телеграм-канале.
Владимир Зеленский в Филиппинах встретился с президентом Республики Фердинандом Маркосом-младшим. Он попросил отправить на Украину специалистов по психическому здоровью. По его словам, в помощи психотерапевтов нуждаются военнослужащие ВСУ. Маркос ответил одобрительно.
"Одновременно премьер-министр и МИД Австралии заявили, что страну на встрече по Украине в Швейцарии представит министр госуслуг и системы страхования инвалидов", - обратила внимание Захарова.
29 мая Владимир Зеленский позвонил в Австралию и попросил прислать на конференцию в Швейцарию делегацию высокого уровня. Решение отправить министра госуслуг и страхования инвалидов приняли за несколько дней после первоначального приглашения от 3 мая, пишут местные журналисты.
"Мы, очевидно, считаем, что уровень представительства является подходящим", — заявила министра иностранных дел страны Пенни Вонг во время парламентских слушаний в понедельник.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАвстралияМИД
 
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