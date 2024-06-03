https://ukraina.ru/20240603/1055444509.html

Курица, которой отрубили голову. Почему украинские эксперты сравнивают Украину с потерявшей голову птицей

Курица, которой отрубили голову. Почему украинские эксперты сравнивают Украину с потерявшей голову птицей - 03.06.2024 Украина.ру

Курица, которой отрубили голову. Почему украинские эксперты сравнивают Украину с потерявшей голову птицей

На Украине задумались над тем, не слишком ли велика окажется для украинцев цена европейского выбора. И вспоминают о том, как это уже было в истории

2024-06-03T07:22

2024-06-03T07:22

2024-06-03T08:29

украина

россия

киев

владимир зеленский

евгений шевченко

совбез

верховная рада

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102239/45/1022394534_0:222:2854:1827_1920x0_80_0_0_ecdcabcc6178f2c6b0be9a562e6f1ad1.jpg.webp

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко комментирует разговоры о возможном разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России. По его словам, инициатива тут исходит от прибалтийских стран и Польши. Байден жил в эпоху холодной войны и кое-что усвоил, политики его поколения не играли с ядерным оружием, отметил депутат. А другие политики в других странах не так сдержанны, более того, они делают истерические заявления.Шевченко в эфире интернет-канала APASOV предостерег: Украине сейчас надо бы избежать ситуации, в какой в свое время оказался Богдан Хмельницкий, "когда он пошел против Московии, но одновременно и против Польши, и у него в союзниках было Крымское ханство, которое в итоге его предало, оставило одного на поле боя". Депутат продолжил: тогда Хмельницкому пришлось выбирать, то ли его поглотит Польша, то ли Россия — "и он выбрал союз с Московией, исходя из того, что была единая вера православная".По мнению политика, и сейчас может случиться нечто подобное: "лихие головы европейские" в стремлении помочь Киеву делают истеричные заявления, опасаясь, что Россия на Украине не остановится. Но решения принимают страны, которые обладают ядерным оружием."Я советовал бы, конечно, всем горячим головам в первую очередь слушать и слышать Соединенные Штаты, то, что они говорят. Потому что иначе мы останемся, как Богдан Хмельницкий, — что татар сзади нас не будет за спиной…".Все это противостояние может закончиться тем, что пострадает Европа, а Россия с Америкой договорятся, предположил политик. Он добавил, что не верит в то, что Россия первой нанесет ядерный удар, но уверен, что ответный удар РФ нанесет мгновенно. И такой ответ может быть дан не только на ядерный удар, но, возможно, и на поражение какого-то объекта, который входит в доктрину сдерживания.Отметим, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег страны, одобрившие применение своего оружия повышенной дальности по территории России. Он в своем телеграм-канале отметил, что в случае обострения не исключено, что "бывшая Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт"."Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli", - заявил Медведев.Тем временем внутри подконтрольной киевскому режиму территории Украины растет стихийное сопротивление насильственной мобилизации. На днях неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор сотрудника Звенигородского ТЦК, сообщает издание "Стране" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Взрывом поврежден фасад дома и автомобиль.Стычка между гражданскими лицами и сотрудниками ТЦК зафиксирована в Харькове, где тоже проводится насильственная мобилизация.В целом в украинском обществе нарастает усталость от войны. Пока в стране доминирует партия войны, но постепенно формируется и партия мира, само общество ее делает, отметил Евгений Шевченко. По его словам, вопрос в том, когда эта партия мира начнет говорить открыто. А это зависит от того, будут у ВСУ успехи или же будут неудачи.Для европейцев победой Киева будет сохранение прозападного и проНАТОвского курса Украины, а также сохранение большой и опытной украинской армии, "которая, в головах европейцев, способна их защитить от России". А вот украинские территории – они нужны только самим украинцам, считает политик.Он продолжил: а поражение для европейцев – это если Украина станет союзником России. И нейтральный статус – первичный путь к этому.Но пока доминирует партия войны и во главе режима Зеленский, Украина напоминает курицу, которой отрубили голову, но она еще бегает, хоть и без головы. Такое сравнение сделал покинувший страну украинский бизнесмен Геннадий Балашов. Он напомнил, что Зеленский назвал Украину самой демократической страной в Европе и добавил: "Люди от счастья этой демократии в Тису даже остывать прыгают".Балашов подчеркнул, что проблема - в государстве и в руководстве, в Зеленском, у которого просто нет хорошего шага в той политике, которая сейчас проводится. Общество в условиях войны сопротивляться не может, запачканный в коррупции украинский парламент потерял субъектность и тоже ничего не может сделать."Поэтому сейчас мы находимся в ситуации, когда, наверное, вся государственная власть в какой-то момент просто рухнет из-за отсутствия даже понятий управления. Люди останутся один на один с проблемами, с которыми они будут сталкиваться", - сказал Балашов в эфире интернет-канала Politeka.По мнению эксперта, Украину разделят, все идет к тому. При этом неподконтрольные Киеву территории так и останутся неподконтрольными, Зеленский не может вооруженным путем их вернуть, но может потерять еще больше. Запад уже устал финансировать войну, значит, надо войну прекращать. И Зеленского начинают подталкивать к тому, чтобы тот согласился с реалиями.Согласиться ему будет трудно, поскольку в мирной Украине нет места ни для Зеленского, ни для его пяти менеджеров, ни вообще для "Слуг народа", считает Балашов. Он подчеркнул, что это будет конец не Украины, а конец вороватого государственного аппарата - "его будут разорять, его будут менять и на него повесят всех собак, в том числе и проигрыш в войне, и мирное соглашение – все (повесят – Ред.) на Зеленского".Отвечая на вопрос о возможных результатах саммита в Швейцарии, эксперт отметил, что пока ничего хорошего ждать не стоит, поскольку Украина втянута в игру других. Лучшее, с чем мог бы Зеленский поехать на саммит – это согласие на нейтральный статус Украины, предложить сделать из Украины торговую площадь вместо крепости. Это единственный способ для Зеленского "уйти на хорошей ноте", считает Балашов.Но очень сомнительно, чтобы Зеленский последовал этому совету. Что дальше? "Ситуация в экономике будет ухудшаться с каждым днем, а затяжная война уничтожит бизнес активность", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".И поясняет: "Для сдерживания тарифов и курса гривны у украинских властей денег больше нет. Соответственно, Офис президента Зеленского будет весь год поднимать тарифы для населения под предлогом войны и разрушений инфраструктуры. Причем, повышение будет идти такими темпами, что тарифы к концу года могут сравнятся с европейскими, а это, в свою очередь, окончательно загонит в нищету украинцев".О том, какие еще неприятности ожидают украинцев - в материале - Украина за неделю. Бить или не бить, вот в чем вопрос

https://ukraina.ru/20240603/1055424243.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, евгений шевченко, совбез, верховная рада, нато, эксклюзив