https://ukraina.ru/20240603/1055404251.html

Тест для пятой статьи НАТО: Петр Скоробогатый о том, когда истребители F-16 пересекут "красные линии"

Тест для пятой статьи НАТО: Петр Скоробогатый о том, когда истребители F-16 пересекут "красные линии" - 03.06.2024 Украина.ру

Тест для пятой статьи НАТО: Петр Скоробогатый о том, когда истребители F-16 пересекут "красные линии"

Самолеты F-16 уже или находятся на Украине, или будут перегнаны туда в ближайшее время. Запад ищет возможности использовать истребители так, чтобы не вызвать резкую реакцию России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-06-03T03:00

2024-06-03T03:00

2024-06-03T03:00

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пётр скоробогатый

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f-16

самолет

истребитель

ядерное оружие

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Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов сообщил, что у российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России.Все риски этой ситуации заключаются в том, что не существует какой-то определенной точки, когда мы сможем сказать, что стороны перешли некие "красные линии" и теперь готовы к нанесению ядерных ударов, рассказал политолог.Это очень тревожно, потому что можно не заметить того момента, когда мир может перейти к серьезной ядерной эскалации, добавил он.Самолеты F-16 уже или находятся на Украине, или будут перегнаны туда в ближайшее время. Запад ищет возможности использовать истребители так, чтобы не вызвать резкую реакцию России, подчеркнул эксперт.Но этот вопрос, который связан со стратегической безопасностью России, и любой переход "красной линии" вполне может привести и к такой лестнице эскалации. Это не значит, что будет большой ядерный удар, но мы сможем наблюдать резко эскалирующую динамику, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html

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новости, россия, украина, запад, пётр скоробогатый, нато, f-16, самолет, истребитель, ядерное оружие, аэродромы