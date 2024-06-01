https://ukraina.ru/20240601/1055433718.html

Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке" - 01.06.2024 Украина.ру

Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

Российское командование приостановило наступление в Харьковской области, начавшееся 10 мая, и перешло к активной обороне. Решение об этом было принято после того, как стало известно, что украинский генштаб перебросил на Слобожанский фронт свои стратегические резервы

2024-06-01T21:12

2024-06-01T21:12

2024-06-01T21:15

эксклюзив

сво

спецоперация

харьков

александр "варяг" матюшин

харьковская область

киев

александр сырский

сергей суровикин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13b48cec9419816bfa455f44483ab886.jpg

Речь идет о наиболее мотивированных, обученных по натовским стандартам и оснащенных западной техникой бригадах спецназа, морской пехоты и десантников.По оценке российских экспертов, это фактически последние резервы, которые остались у Киева.Сейчас Слобожанский/Харьковский фронт в длину примерно 40 км, а в глубину – 8-9 км.Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что таким образом можно говорить о начале "Харьковской мясорубки", в которой будут добиты самые боеспособные части ВСУ:"Сейчас количество украинских военных на Харьковщине превышает количество наших парней, которые и начали успешное наступление во второй декаде мая. Нашей разведке стало известно, что Сырский готовит очередной "контрнаступ". Почему бы этим не воспользоваться? Решили воспользоваться. Как вы хорошо знаете, все украинские "контрнаступы" и без всякой "линии Суровикина" заканчиваются для укропов катастрофой.У нас в тылу накоплено достаточно резервов. Любое движение в нашу сторону имеет все шансы закончиться плачевно: дронами, артиллерией и авиацией наступающие будут разнесены".Наш собеседник считает, что украинцы купились на "разводку" российского командования, активно распространявшего дезинформацию, что целью нового наступления будет освобождение Харькова. Мол, в лоб город штурмовать не будут. Зайдут с флангов, окружат и в итоге заставят капитулировать. Чтобы этого не произошло, ВСУ и бросили на Слобожанский фронт всё, что только было возможно."Теперь наша цель стала достаточно прозрачной. Мы выполнили две задачи: первая, ослабили украинскую оборону на Донецком и Запорожском фронтах, заставив противника снять часть своих подразделений и перебросить под Харьков. Вторая задача, заставили укропов принять решение об очередном "контрнаступе". Нас же типа мало, оборонительных сооружений нет - можно на нас наступать. В итоге - теперь начнется самая настоящая мясорубка.Каким бы обученным у тебя не были спецназ и десантура, но они ничего не способны противопоставить артиллерийским ударам. Это же не стрелковый бой или рукопашный. Одно точное попадание и подразделения больше нет - одни убитые и раненные", - напоминает Матюшин.Очень высока вероятность того, что российская армия в скором времени может открыть фронт и в Сумской области. Украинская разведка фиксирует накопление российских резервов в тамошней приграничной зоне.Воспользовавшись переброской резервов из-под Часов Яра, российские подразделения прорвали украинскую оборону южнее этого населенного пункта и смогли преодолеть водоканал "Северский Донец-Донбасс", а также смогли закрепиться на южных окраинах микрорайона "Канал". Есть продвижение и на Донецком фронте в районе Карловки и Карловского водохранилища.О том, что говорят украинские военнослужащие, эксперты и политики Украины по поводу действий и подготовленности российских войск к боевой работк - в материале Дмитрия Ковалевича "Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html

https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html

харьков

харьковская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, харьков, александр "варяг" матюшин, харьковская область, киев, александр сырский, сергей суровикин, вооруженные силы украины, вс рф