Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
21:12 01.06.2024 (обновлено: 21:15 01.06.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Российское командование приостановило наступление в Харьковской области, начавшееся 10 мая, и перешло к активной обороне. Решение об этом было принято после того, как стало известно, что украинский генштаб перебросил на Слобожанский фронт свои стратегические резервы
Речь идет о наиболее мотивированных, обученных по натовским стандартам и оснащенных западной техникой бригадах спецназа, морской пехоты и десантников.
По оценке российских экспертов, это фактически последние резервы, которые остались у Киева.
Сейчас Слобожанский/Харьковский фронт в длину примерно 40 км, а в глубину – 8-9 км.
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что таким образом можно говорить о начале "Харьковской мясорубки", в которой будут добиты самые боеспособные части ВСУ:
"Сейчас количество украинских военных на Харьковщине превышает количество наших парней, которые и начали успешное наступление во второй декаде мая. Нашей разведке стало известно, что Сырский готовит очередной "контрнаступ". Почему бы этим не воспользоваться? Решили воспользоваться. Как вы хорошо знаете, все украинские "контрнаступы" и без всякой "линии Суровикина" заканчиваются для укропов катастрофой.
У нас в тылу накоплено достаточно резервов. Любое движение в нашу сторону имеет все шансы закончиться плачевно: дронами, артиллерией и авиацией наступающие будут разнесены".
Наш собеседник считает, что украинцы купились на "разводку" российского командования, активно распространявшего дезинформацию, что целью нового наступления будет освобождение Харькова. Мол, в лоб город штурмовать не будут. Зайдут с флангов, окружат и в итоге заставят капитулировать. Чтобы этого не произошло, ВСУ и бросили на Слобожанский фронт всё, что только было возможно.
"Теперь наша цель стала достаточно прозрачной. Мы выполнили две задачи: первая, ослабили украинскую оборону на Донецком и Запорожском фронтах, заставив противника снять часть своих подразделений и перебросить под Харьков. Вторая задача, заставили укропов принять решение об очередном "контрнаступе". Нас же типа мало, оборонительных сооружений нет - можно на нас наступать. В итоге - теперь начнется самая настоящая мясорубка.
Каким бы обученным у тебя не были спецназ и десантура, но они ничего не способны противопоставить артиллерийским ударам. Это же не стрелковый бой или рукопашный. Одно точное попадание и подразделения больше нет - одни убитые и раненные", - напоминает Матюшин.
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Очень высока вероятность того, что российская армия в скором времени может открыть фронт и в Сумской области. Украинская разведка фиксирует накопление российских резервов в тамошней приграничной зоне.
Воспользовавшись переброской резервов из-под Часов Яра, российские подразделения прорвали украинскую оборону южнее этого населенного пункта и смогли преодолеть водоканал "Северский Донец-Донбасс", а также смогли закрепиться на южных окраинах микрорайона "Канал". Есть продвижение и на Донецком фронте в районе Карловки и Карловского водохранилища.
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