Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке" - 01.06.2024 Украина.ру
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Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке" - 01.06.2024 Украина.ру
Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
Российское командование приостановило наступление в Харьковской области, начавшееся 10 мая, и перешло к активной обороне. Решение об этом было принято после того, как стало известно, что украинский генштаб перебросил на Слобожанский фронт свои стратегические резервы
2024-06-01T21:12
2024-06-01T21:15
эксклюзив
сво
спецоперация
харьков
александр "варяг" матюшин
харьковская область
киев
александр сырский
сергей суровикин
вооруженные силы украины
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Речь идет о наиболее мотивированных, обученных по натовским стандартам и оснащенных западной техникой бригадах спецназа, морской пехоты и десантников.По оценке российских экспертов, это фактически последние резервы, которые остались у Киева.Сейчас Слобожанский/Харьковский фронт в длину примерно 40 км, а в глубину – 8-9 км.Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что таким образом можно говорить о начале "Харьковской мясорубки", в которой будут добиты самые боеспособные части ВСУ:"Сейчас количество украинских военных на Харьковщине превышает количество наших парней, которые и начали успешное наступление во второй декаде мая. Нашей разведке стало известно, что Сырский готовит очередной "контрнаступ". Почему бы этим не воспользоваться? Решили воспользоваться. Как вы хорошо знаете, все украинские "контрнаступы" и без всякой "линии Суровикина" заканчиваются для укропов катастрофой.У нас в тылу накоплено достаточно резервов. Любое движение в нашу сторону имеет все шансы закончиться плачевно: дронами, артиллерией и авиацией наступающие будут разнесены".Наш собеседник считает, что украинцы купились на "разводку" российского командования, активно распространявшего дезинформацию, что целью нового наступления будет освобождение Харькова. Мол, в лоб город штурмовать не будут. Зайдут с флангов, окружат и в итоге заставят капитулировать. Чтобы этого не произошло, ВСУ и бросили на Слобожанский фронт всё, что только было возможно."Теперь наша цель стала достаточно прозрачной. Мы выполнили две задачи: первая, ослабили украинскую оборону на Донецком и Запорожском фронтах, заставив противника снять часть своих подразделений и перебросить под Харьков. Вторая задача, заставили укропов принять решение об очередном "контрнаступе". Нас же типа мало, оборонительных сооружений нет - можно на нас наступать. В итоге - теперь начнется самая настоящая мясорубка.Каким бы обученным у тебя не были спецназ и десантура, но они ничего не способны противопоставить артиллерийским ударам. Это же не стрелковый бой или рукопашный. Одно точное попадание и подразделения больше нет - одни убитые и раненные", - напоминает Матюшин.Очень высока вероятность того, что российская армия в скором времени может открыть фронт и в Сумской области. Украинская разведка фиксирует накопление российских резервов в тамошней приграничной зоне.Воспользовавшись переброской резервов из-под Часов Яра, российские подразделения прорвали украинскую оборону южнее этого населенного пункта и смогли преодолеть водоканал "Северский Донец-Донбасс", а также смогли закрепиться на южных окраинах микрорайона "Канал". Есть продвижение и на Донецком фронте в районе Карловки и Карловского водохранилища.О том, что говорят украинские военнослужащие, эксперты и политики Украины по поводу действий и подготовленности российских войск к боевой работк - в материале Дмитрия Ковалевича "Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html
харьков
харьковская область
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, харьков, александр "варяг" матюшин, харьковская область, киев, александр сырский, сергей суровикин, вооруженные силы украины, вс рф
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Харьков, Александр "Варяг" Матюшин, Харьковская область, Киев, Александр Сырский, Сергей Суровикин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

21:12 01.06.2024 (обновлено: 21:15 01.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Российское командование приостановило наступление в Харьковской области, начавшееся 10 мая, и перешло к активной обороне. Решение об этом было принято после того, как стало известно, что украинский генштаб перебросил на Слобожанский фронт свои стратегические резервы
Речь идет о наиболее мотивированных, обученных по натовским стандартам и оснащенных западной техникой бригадах спецназа, морской пехоты и десантников.
По оценке российских экспертов, это фактически последние резервы, которые остались у Киева.
Сейчас Слобожанский/Харьковский фронт в длину примерно 40 км, а в глубину – 8-9 км.
Александр Бородай интервью
30 мая, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что таким образом можно говорить о начале "Харьковской мясорубки", в которой будут добиты самые боеспособные части ВСУ:
"Сейчас количество украинских военных на Харьковщине превышает количество наших парней, которые и начали успешное наступление во второй декаде мая. Нашей разведке стало известно, что Сырский готовит очередной "контрнаступ". Почему бы этим не воспользоваться? Решили воспользоваться. Как вы хорошо знаете, все украинские "контрнаступы" и без всякой "линии Суровикина" заканчиваются для укропов катастрофой.
У нас в тылу накоплено достаточно резервов. Любое движение в нашу сторону имеет все шансы закончиться плачевно: дронами, артиллерией и авиацией наступающие будут разнесены".
Наш собеседник считает, что украинцы купились на "разводку" российского командования, активно распространявшего дезинформацию, что целью нового наступления будет освобождение Харькова. Мол, в лоб город штурмовать не будут. Зайдут с флангов, окружат и в итоге заставят капитулировать. Чтобы этого не произошло, ВСУ и бросили на Слобожанский фронт всё, что только было возможно.
"Теперь наша цель стала достаточно прозрачной. Мы выполнили две задачи: первая, ослабили украинскую оборону на Донецком и Запорожском фронтах, заставив противника снять часть своих подразделений и перебросить под Харьков. Вторая задача, заставили укропов принять решение об очередном "контрнаступе". Нас же типа мало, оборонительных сооружений нет - можно на нас наступать. В итоге - теперь начнется самая настоящая мясорубка.
Каким бы обученным у тебя не были спецназ и десантура, но они ничего не способны противопоставить артиллерийским ударам. Это же не стрелковый бой или рукопашный. Одно точное попадание и подразделения больше нет - одни убитые и раненные", - напоминает Матюшин.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 15:09
Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНРВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру
Очень высока вероятность того, что российская армия в скором времени может открыть фронт и в Сумской области. Украинская разведка фиксирует накопление российских резервов в тамошней приграничной зоне.
Воспользовавшись переброской резервов из-под Часов Яра, российские подразделения прорвали украинскую оборону южнее этого населенного пункта и смогли преодолеть водоканал "Северский Донец-Донбасс", а также смогли закрепиться на южных окраинах микрорайона "Канал". Есть продвижение и на Донецком фронте в районе Карловки и Карловского водохранилища.
О том, что говорят украинские военнослужащие, эксперты и политики Украины по поводу действий и подготовленности российских войск к боевой работк - в материале Дмитрия Ковалевича "Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
 
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21:12Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
18:05HIMARS по Белгороду. Итоги 1 июня на Украине
17:54Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации
17:31"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны
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