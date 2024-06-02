Эксперт Скоробогатый ответил, куда заведет ВС РФ Волчанская операция

"Противник связан маневрами своих резервов, которые стянуты к Харькову, и не имеет возможности подпирать проваливающиеся участки фронта. Так ли было задумано изначально, бог его знает. Как мне кажется, всё-таки мы рассчитывали на то, что Волчанск мы возьмём и с опорой на эту базу сможем более гибко проводить наши операции на этом направлении, создавая серьёзные риски для всей обороны противника как на Купянском, так и на Харьковском направлении. И тем более если мы найдём дополнительные войска на открытие новых фронтов, то вот уже это может создать довольно серьёзные проблемы для ВСУ", - отметил Скоробогатый в интервью Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря.