По бригаде в день: Подберёзкин ответил, когда обрушатся ВСУ - 01.06.2024 Украина.ру
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По бригаде в день: Подберёзкин ответил, когда обрушатся ВСУ
По бригаде в день: Подберёзкин ответил, когда обрушатся ВСУ - 01.06.2024 Украина.ру
По бригаде в день: Подберёзкин ответил, когда обрушатся ВСУ
Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. И на Западе это знают, поэтому перешли к стратегии обороны, которая должна помочь киевскому режиму продержаться до американских выборов
2024-06-01T06:45
2024-06-01T06:45
новости
алексей подберезкин
вооруженные силы украины
украина.ру
владимир зеленский
украина
сша
волчанск
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Он добавил, что какие-то поставки вооружений могут подоспеть к сентябрю, однако они, скорее всего, тоже будут минимальными, что позволит ВСУ просто еще чуть-чуть затянуть конфликт."На складах в США немало оружия. Те же самые "Брэдли" исчисляются тысячами экземпляров, "Абрамсы" - двумя тысячами. Их можно переправить, но пока американцы этого не делают. Они продают украинцам за свои деньги, за счет кредита, то есть еще и выгоду от этого получают. Что-то сделать за эти два-три месяца можно. Но честно сказать, на мой взгляд, это все пустое", - резюмировал Подберёзкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.Похожее мнение ранее в интервью изданию Украина.ру сказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Он отметил, что пакет военной помощи, который дали Украине и американцы, и европейцы, довольно плотный, чтобы держать линию обороны, но недостаточен для грандиозных наступлений, о которых грезит Владимир Зеленский.США дали Киеву новый пакет не для победы - СкоробогатыйС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
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новости, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, украина.ру, владимир зеленский, украина, сша, волчанск
Новости, Алексей Подберезкин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, США, Волчанск

По бригаде в день: Подберёзкин ответил, когда обрушатся ВСУ

06:45 01.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. И на Западе это знают, поэтому перешли к стратегии обороны, которая должна помочь киевскому режиму продержаться до американских выборов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
"Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. А вообще, думаю, все посыплется в июне-июле. Обрушение ВСУ может произойти уже в эти недели. Уже сейчас потери ВСУ достигают двух тысяч человек, а с санитарными потерями и беглецами превышают эти цифры. То есть это бригада в день. Нет столько бригад у ВСУ, и уже резервы все исчерпаны", - сказал эксперт.
Он добавил, что какие-то поставки вооружений могут подоспеть к сентябрю, однако они, скорее всего, тоже будут минимальными, что позволит ВСУ просто еще чуть-чуть затянуть конфликт.
"На складах в США немало оружия. Те же самые "Брэдли" исчисляются тысячами экземпляров, "Абрамсы" - двумя тысячами. Их можно переправить, но пока американцы этого не делают. Они продают украинцам за свои деньги, за счет кредита, то есть еще и выгоду от этого получают. Что-то сделать за эти два-три месяца можно. Но честно сказать, на мой взгляд, это все пустое", - резюмировал Подберёзкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.
Похожее мнение ранее в интервью изданию Украина.ру сказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Он отметил, что пакет военной помощи, который дали Украине и американцы, и европейцы, довольно плотный, чтобы держать линию обороны, но недостаточен для грандиозных наступлений, о которых грезит Владимир Зеленский.
США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои.
"В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.
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