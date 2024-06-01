Не Харьков: Алехин ответил, куда дальше пойдет российская Армия
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
В ближайшее время освобождения Харькова ждать не стоит, а вот участок в районе населенных пунктов Белополья и Ворожбы может стать следующим на пути ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"Это важное направление. Оно тесно связано с районом Казачьей Лопани. Это – стык Харьковской, Белгородской и Сумской областей. Там сейчас идет большая огневая активность с нашей стороны. Мы наносим удары по населенным пунктам на границе с Курской областью. Из тех же Белополья и Ворожбы эвакуация началась еще две недели назад. Украина там накапливает силы, перебрасывая свои части из Полтавской области в сторону Люботина (южнее Харькова). Поэтому там тоже стоит ожидать наших активных наступательных действий", - сказал Алехин.
25 мая, 14:38У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под ХарьковомРоссийские силы заняли более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук отметил, что пока у российского командования нет намерения идти на Харьков, но эти планы могут поменяться, и "Харьков, Запорожье, Херсон, Киев, и другие русские города нужно брать".
По его мнению, сначала ВС РФ нужно зайти в тыл купянской группировки ВСУ, а также перерезать дорогу на Краматорск, то есть всеми возможными способами истощать ВСУ на разных участках фронта, отметил Калинчук в интервью ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России.
Политтехнолог Евгений Ющук и вовсе предложил "оставить город на шее у Украины — загнивать потихоньку. Он же был процветающим транзитным и промышленным городом, а теперь логистическим тупиком становится для Украины — сам развалится рано или поздно".
В то же время ряд политологов отмечает, что российское командование действует так, что ни экспертам, ни тем более противнику непонятно, какой именно шаг сделают ВС РФ следующим. В частности, такое мнение на днях в интервью изданию Украина.ру высказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.
"До сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.