https://ukraina.ru/20240601/1055334776.html

Не Харьков: Алехин ответил, куда дальше пойдет российская Армия

Не Харьков: Алехин ответил, куда дальше пойдет российская Армия - 01.06.2024 Украина.ру

Не Харьков: Алехин ответил, куда дальше пойдет российская Армия

В ближайшее время освобождения Харькова ждать не стоит, а вот участок в районе населенных пунктов Белополья и Ворожбы может стать следующим на пути ВС РФ

2024-06-01T07:00

2024-06-01T07:00

2024-06-01T07:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук отметил, что пока у российского командования нет намерения идти на Харьков, но эти планы могут поменяться, и "Харьков, Запорожье, Херсон, Киев, и другие русские города нужно брать".По его мнению, сначала ВС РФ нужно зайти в тыл купянской группировки ВСУ, а также перерезать дорогу на Краматорск, то есть всеми возможными способами истощать ВСУ на разных участках фронта, отметил Калинчук в интервью ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России. Политтехнолог Евгений Ющук и вовсе предложил "оставить город на шее у Украины — загнивать потихоньку. Он же был процветающим транзитным и промышленным городом, а теперь логистическим тупиком становится для Украины — сам развалится рано или поздно".Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины В то же время ряд политологов отмечает, что российское командование действует так, что ни экспертам, ни тем более противнику непонятно, какой именно шаг сделают ВС РФ следующим. В частности, такое мнение на днях в интервью изданию Украина.ру высказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин."До сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении

https://ukraina.ru/20240525/1055286199.html

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харьков, харьковская область, новости, вс рф, геннадий алехин, россия, украина, украина.ру, всу