https://ukraina.ru/20240531/1055410818.html

"Другие мы", освобождение Новороссии и что будет с Украиной. В Москве прошёл форум издания Украина.ру

"Другие мы", освобождение Новороссии и что будет с Украиной. В Москве прошёл форум издания Украина.ру - 31.05.2024 Украина.ру

"Другие мы", освобождение Новороссии и что будет с Украиной. В Москве прошёл форум издания Украина.ру

Десятилетие работы редакция Украина.ру отметила форумом, на котором обсудили вопросы, ответы на которые российское общество ищет, пожалуй, со времен обретения Украиной государственности

2024-05-31T15:33

2024-05-31T15:33

2024-05-31T15:34

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Какая победа нам нужна в СВО? Что же такое денацификация и какими будут отношения русских с украинцами? Почему Украина, хотя она уже задолбала весь мир новостями, еще долго будет оставаться в повестке дня, и почему с "бандеровщиной" должны бороться журналисты?Многие говорят: "всего этого могло не быть, если бы…". История не терпит сослагательного наклонения, но повторение пройденного материала формирует если не четкий образ будущего, то хотя бы какие-либо представления о нем. Завтрашний день наступит после полуночи, и нерешенные проблемы в тыкву не превратятся. Народ "за ленточкой", называющий себя свободолюбивыми украинцами, но выполняющий приказы непрезидента Зеленского ─ это одурманенные русские или вражеский народ? Противник, "другие мы" или потенциальный союзник?Только поняв это, Россия будет решать, что делать дальше, подчеркнул политолог Дмитрий Евстафьев. Или снижать боеспособность (а как много вещей могут скрываться за этим термином) или форматировать социально-информационное пространство "с ограничениями".- Потому что если это противник, и это население противника, который является его мобилизационным потенциалом, тогда у нас нет никаких ограничений. Наша задача [в таком случае] заключается в том, чтобы максимально это общество разложить в пыль, в мусор, в болото, - сказал Евстафьев.По его мнению, ответить на этот вопрос нужно до того, как "мы что-то решим". Гости форума из зала спрашивали, что Россия хочет от Украины. Политолог ответил еще худшим, как он выразился, вопросом на вопрос: "А что мы хотим от России?"В фойе журналисты Украина.ру организовали выставку украинского оружия: и идеологического, и летального. Федор Громов и Роман Гнатюк показывали гостям разбитые FPV-дроны, бронежилет с красным пятном (и вряд ли оно осталось от малинового варенья), религиозные книжонки. Одну такую книжку написал американец с говорящей фамилией Армор (armour - англ. броня). На печатной плате дрона выгравирована надпись, указывающая на то, что они, которые другие мы, должны делать с нами. А рядом учебник украинской истории для малят, содержание которого сводится к одному лозунгу с дрона. Тризуб, ненависть, тризуб. Лучше бы прокомментировал дед Панас с "ось такой" ерундой."Птахiвцi" указаны в качестве владельцев беспилотника. Птахивэць - это игра слов, что-то между "птичником" и "специалистом". Такие птичники запускают своих голубей и по военнослужащим, и по мирным жителям. То есть без ограничений "снижают боеспособность", что в России уже стало принято называть террористическими актами.Гостья форума из Сербии симпатизирует России и русским, как и большинство местных жителей. Говорит, ей нравится в некий "имперский дух" - наверное, это какие-то особенные чувства, понятные нашим "братушкам", но в чем этот дух заключается - ответа нет. Имперец Александр Дугин внешне идеально подходит под такое восприятие: седая борода, золотые пуговицы на манжетах пиджака, серебряный перстень, наверное, с яшмой на мизинце…Программа-минимум - полное освобождение Новороссии, считает он, и последующие мирные переговоры. Однако этот успех пока что настолько далек, что за него "надо положить еще огромное количество людей и усилий".Программа-максимум - прекращение существования независимого субъекта Украины. По словам Дугина, Украина за тридцать лет не могла не превратиться в "нацистский улей", и такое политическое образование не имеет прав на историческое существование. "Это более правильный подход, но еще более трудно и тяжелый", - заключил он.Более мягкий подход - дипломатия - участниками форума был признан провальным. В кулуарах эксперты спорили: кто же был лучшим российским послом, а кто - худшим? Единого мнения на этот вопрос нет, и самые яркие заметки - из личного опыта. Например, тогда, когда мягкая сила очень была нужна, русскую газету для всех регионов Украины не запустили по финансовым причинам. Другой, следующий из этого вопрос, это то, что Россия предложит жителям бывшей Украины.Как же тут не вспомнить седовласого премьер-министра Украины Николая Азарова, который в 2013 году говорил важные вещи, но вся беда заключалась в том, что он делал это скучно. Не слушали: и не хотели, и не интересовались, и не верили.- И тогда наша беда, как экспертного сообщества, заключалась в том, что мы собирались и рассказывали все это сами для себя, - сказал один гость форума.Впрочем, между тогда и сейчас - огромная пропасть. Подробно о выступлениях на форуме - в материале Павла Котова Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать Украину

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эксклюзив, украина, форум, александр дугин, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, россия, сербия, украина.ру