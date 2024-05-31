Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны - 31.05.2024 Украина.ру
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Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны
Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны - 31.05.2024 Украина.ру
Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны
Десятки российских военнослужащих вернулись домой в результате обмена пленными с Украиной. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны РФ
2024-05-31T14:28
2024-05-31T14:28
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"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ" - говорится в материале ведомства.Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, затем их отправят в медицинские учреждения МО для лечения и реабилитации.Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными."Сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись на Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле", - написал он в телеграм-канале.Зеленский также опубликовал фотографии с освобожденными и поблагодарил команду, работающую над обменами.Сегодняшний обмен - первый за долгое время. Стороны также передали друг другу тела погибших.
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новости, россия, украина, москва, минобороны, вкс, пленные
Новости, Россия, Украина, Москва, Минобороны, ВКС, Пленные

Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны

14:28 31.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Десятки российских военнослужащих вернулись домой в результате обмена пленными с Украиной. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны РФ
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ" - говорится в материале ведомства.
Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, затем их отправят в медицинские учреждения МО для лечения и реабилитации.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.
Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными.
"Сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись на Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле", - написал он в телеграм-канале.
Зеленский также опубликовал фотографии с освобожденными и поблагодарил команду, работающую над обменами.
Сегодняшний обмен - первый за долгое время. Стороны также передали друг другу тела погибших.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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ЕСПЧ запустил процесс из-за пыток пленных украинскими силовикамиЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс в отношении Украины из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом рассказала правозащитница из Донецка Ирина Вихорева журналистам РИА Новости
 
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