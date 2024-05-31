Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны
Десятки российских военнослужащих вернулись домой в результате обмена пленными с Украиной. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны РФ
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ" - говорится в материале ведомства.
Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, затем их отправят в медицинские учреждения МО для лечения и реабилитации.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.
Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными.
"Сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись на Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле", - написал он в телеграм-канале.
Зеленский также опубликовал фотографии с освобожденными и поблагодарил команду, работающую над обменами.
Сегодняшний обмен - первый за долгое время. Стороны также передали друг другу тела погибших.