https://ukraina.ru/20240531/1055409039.html

Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны

Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны - 31.05.2024 Украина.ру

Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны

Десятки российских военнослужащих вернулись домой в результате обмена пленными с Украиной. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны РФ

2024-05-31T14:28

2024-05-31T14:28

2024-05-31T14:28

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"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ" - говорится в материале ведомства.Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, затем их отправят в медицинские учреждения МО для лечения и реабилитации.Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными."Сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись на Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле", - написал он в телеграм-канале.Зеленский также опубликовал фотографии с освобожденными и поблагодарил команду, работающую над обменами.Сегодняшний обмен - первый за долгое время. Стороны также передали друг другу тела погибших.

https://ukraina.ru/20240529/1055349290.html

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