"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель - 29.05.2024 Украина.ру
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"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель
"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель - 29.05.2024 Украина.ру
"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель
Европейский союз в будущем может проводить общую политику в области обороны. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на международном "Форуме Шумана" в Брюсселе
2024-05-29T13:54
2024-05-29T13:54
новости
брюссель
европа
жозеп боррель
ес
евросоюз
оборона
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Боррель подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны.При этом глава европейской дипломатии называет армию "последним признаком суверенитета". Он считает, что в сравнении с использованием общей валюты, совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства.Евросоюз в своём современном виде был образован в 1992 году после подписания Маастрихтского договора. Так Европейские сообщества объединились в экономический, валютный и политический союз.
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новости, брюссель, европа, жозеп боррель, ес, евросоюз, оборона
Новости, Брюссель, Европа, Жозеп Боррель, ЕС, Евросоюз, оборона

"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель

13:54 29.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Европейский союз в будущем может проводить общую политику в области обороны. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на международном "Форуме Шумана" в Брюсселе
Боррель подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны.
При этом глава европейской дипломатии называет армию "последним признаком суверенитета". Он считает, что в сравнении с использованием общей валюты, совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства.
"Поэтому строительство общей оборонной политики в Европе должны осуществлять сами государства-члены ЕС. Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении", - заявил Боррель.
Евросоюз в своём современном виде был образован в 1992 году после подписания Маастрихтского договора. Так Европейские сообщества объединились в экономический, валютный и политический союз.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 16:00История
Маастрихт и его критерии: недостижимая цель УкраиныЕвропейский Союз в своём современном виде берёт начало из нидерландского города Маастрихт, где 7 февраля 1992 года был подписан договор, предусматривающий трансформацию Европейских сообществ в экономический, валютный и политический союз
 
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