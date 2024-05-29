"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Европейский союз в будущем может проводить общую политику в области обороны. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на международном "Форуме Шумана" в Брюсселе
Боррель подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны.
При этом глава европейской дипломатии называет армию "последним признаком суверенитета". Он считает, что в сравнении с использованием общей валюты, совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства.
"Поэтому строительство общей оборонной политики в Европе должны осуществлять сами государства-члены ЕС. Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении", - заявил Боррель.
Евросоюз в своём современном виде был образован в 1992 году после подписания Маастрихтского договора. Так Европейские сообщества объединились в экономический, валютный и политический союз.
7 февраля, 16:00ИсторияМаастрихт и его критерии: недостижимая цель УкраиныЕвропейский Союз в своём современном виде берёт начало из нидерландского города Маастрихт, где 7 февраля 1992 года был подписан договор, предусматривающий трансформацию Европейских сообществ в экономический, валютный и политический союз