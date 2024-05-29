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"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель

"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель - 29.05.2024 Украина.ру

"Может произойти в будущем": ЕС может вести общую политику в сфере обороны - Боррель

Европейский союз в будущем может проводить общую политику в области обороны. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на международном "Форуме Шумана" в Брюсселе

2024-05-29T13:54

2024-05-29T13:54

2024-05-29T13:54

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Боррель подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны.При этом глава европейской дипломатии называет армию "последним признаком суверенитета". Он считает, что в сравнении с использованием общей валюты, совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства.Евросоюз в своём современном виде был образован в 1992 году после подписания Маастрихтского договора. Так Европейские сообщества объединились в экономический, валютный и политический союз.

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