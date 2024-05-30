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Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия - 30.05.2024 Украина.ру
Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для Евросоюза (ЕС) является не Россия, передает французское издание Point
2024-05-30T08:31
2024-05-30T08:31
2024-05-30T09:45
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"Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций", - сказал он.Орбан отметил, что лидеры других стран предпочитают защищать концепцию "открытого общества", которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности, и выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее.Венгерский премьер добавил, что "будущее сторонников суверенитета и вообще правых в Европе зависит от двух женщин" - лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться.Ранее Орбан отмечал, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и указывал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ukraina.ru/20240529/1055372062.html
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новости, брюссель, россия, европа, виктор орбан, марин ле пен, ес, европарламент
Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
08:31 30.05.2024 (обновлено: 09:45 30.05.2024)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для Евросоюза (ЕС) является не Россия, передает французское издание Point
"Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций", - сказал он.
Орбан отметил, что лидеры других стран предпочитают защищать концепцию "открытого общества", которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности, и выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее.
Венгерский премьер добавил, что "будущее сторонников суверенитета и вообще правых в Европе зависит от двух женщин" - лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться.
Ранее Орбан отмечал, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и указывал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.