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Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия

Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия - 30.05.2024 Украина.ру

Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для Евросоюза (ЕС) является не Россия, передает французское издание Point

2024-05-30T08:31

2024-05-30T08:31

2024-05-30T09:45

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"Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций", - сказал он.Орбан отметил, что лидеры других стран предпочитают защищать концепцию "открытого общества", которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности, и выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее.Венгерский премьер добавил, что "будущее сторонников суверенитета и вообще правых в Европе зависит от двух женщин" - лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться.Ранее Орбан отмечал, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и указывал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ukraina.ru/20240529/1055372062.html

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новости, брюссель, россия, европа, виктор орбан, марин ле пен, ес, европарламент