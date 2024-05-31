Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg - 31.05.2024 Украина.ру
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Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg - 31.05.2024 Украина.ру
Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 31 мая заявила, что страна готова отправить военных инструкторов на Украину, передает Bloomberg
2024-05-31T12:16
2024-05-31T12:17
войска
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зарубежье
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"Литва, если понадобится, возможно, обучила бы их и на Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", — сказала Шимоните.Россия имеет преимущество в вооружении и живой силе, напомнила она. Поэтому премьер призвала западные страны выделять 0,25-0,5 процента своего валового внутреннего продукта на поддержку Украины, что имело бы "очень большое значение".Эстония также заявляла, что готова отправить инструкторов на Украину.
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войска, Новости, Украина, Литва, Киев, Зарубежье, инструктор

Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg

12:16 31.05.2024 (обновлено: 12:17 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Литвы
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 31 мая заявила, что страна готова отправить военных инструкторов на Украину, передает Bloomberg
"Литва, если понадобится, возможно, обучила бы их и на Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", — сказала Шимоните.
Россия имеет преимущество в вооружении и живой силе, напомнила она. Поэтому премьер призвала западные страны выделять 0,25-0,5 процента своего валового внутреннего продукта на поддержку Украины, что имело бы "очень большое значение".
"Я думаю, что каждая страна может действовать более искренне – просто посмотрите, что выполнимо, и сделайте больше", – призвала политик.
Эстония также заявляла, что готова отправить инструкторов на Украину.
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