https://ukraina.ru/20240531/1055403985.html
Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg - 31.05.2024 Украина.ру
Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 31 мая заявила, что страна готова отправить военных инструкторов на Украину, передает Bloomberg
2024-05-31T12:16
2024-05-31T12:16
2024-05-31T12:17
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"Литва, если понадобится, возможно, обучила бы их и на Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", — сказала Шимоните.Россия имеет преимущество в вооружении и живой силе, напомнила она. Поэтому премьер призвала западные страны выделять 0,25-0,5 процента своего валового внутреннего продукта на поддержку Украины, что имело бы "очень большое значение".Эстония также заявляла, что готова отправить инструкторов на Украину.
https://ukraina.ru/20240528/1055325173.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
войска, новости, украина, литва, киев, зарубежье, инструктор
войска, Новости, Украина, Литва, Киев, Зарубежье, инструктор
Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
12:16 31.05.2024 (обновлено: 12:17 31.05.2024)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 31 мая заявила, что страна готова отправить военных инструкторов на Украину, передает Bloomberg