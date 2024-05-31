https://ukraina.ru/20240531/1055403985.html

Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg

Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg - 31.05.2024 Украина.ру

Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 31 мая заявила, что страна готова отправить военных инструкторов на Украину, передает Bloomberg

2024-05-31T12:16

2024-05-31T12:16

2024-05-31T12:17

войска

новости

украина

литва

киев

зарубежье

инструктор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101935/70/1019357040_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_f9755d7e9409309bdda300fe29c9bfed.jpg

"Литва, если понадобится, возможно, обучила бы их и на Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", — сказала Шимоните.Россия имеет преимущество в вооружении и живой силе, напомнила она. Поэтому премьер призвала западные страны выделять 0,25-0,5 процента своего валового внутреннего продукта на поддержку Украины, что имело бы "очень большое значение".Эстония также заявляла, что готова отправить инструкторов на Украину.

https://ukraina.ru/20240528/1055325173.html

украина

литва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

войска, новости, украина, литва, киев, зарубежье, инструктор