Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055399630.html
Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае
Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае - 31.05.2024 Украина.ру
Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае. Об этом 31 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев
2024-05-31T07:11
2024-05-31T07:19
пво
краснодарский край
новости
новороссийск
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Специальные службы обследуют территории и ведут поиск упавших аппаратов в Новороссийске.
https://ukraina.ru/20240530/1055378155.html
краснодарский край
новороссийск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, краснодарский край, новости, новороссийск, беспилотники
ПВО, краснодарский край, Новости, Новороссийск, беспилотники

Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае

07:11 31.05.2024 (обновлено: 07:19 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае. Об этом 31 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев
"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Специальные службы обследуют территории и ведут поиск упавших аппаратов в Новороссийске.
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 10:37
В оперштабе Кубани назвали цели украинских беспилотников, которые сбила ПВОВооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили 30 мая в оперативном штабе Кубани
 
ПВОкраснодарский крайНовостиНовороссийскбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов
08:36Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times
08:09Главное за ночь 31 мая
08:05Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"
07:50Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
07:30Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер
07:11Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае
06:32Ленинский лозунг наоборот. Как и когда начнется гражданская война в США
06:20От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона
06:17Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
06:05"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
06:00Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова
05:59Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
05:50"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"
05:42Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой
05:40Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО
05:30"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ
05:20Катастрофа для ВСУ: офицер объяснил, как ВС РФ могут "выгнутым серпом" ударить в Сумах и Чернигове
05:19Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю
05:10Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море
Лента новостейМолния