https://ukraina.ru/20240531/1055399630.html

Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае

Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае - 31.05.2024 Украина.ру

Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае. Об этом 31 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев

2024-05-31T07:11

2024-05-31T07:11

2024-05-31T07:19

пво

краснодарский край

новости

новороссийск

беспилотники

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"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Специальные службы обследуют территории и ведут поиск упавших аппаратов в Новороссийске.

https://ukraina.ru/20240530/1055378155.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пво, краснодарский край, новости, новороссийск, беспилотники