Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае
07:11 31.05.2024 (обновлено: 07:19 31.05.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае. Об этом 31 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев
"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Специальные службы обследуют территории и ведут поиск упавших аппаратов в Новороссийске.