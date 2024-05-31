"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
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Если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
СМИ широко распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.
О том, что ход Прибалтикой – лишь первый шаг США по резкому увеличению прямой военной вовлечённости Запада в украинский конфликт свидетельствует эмоциональное заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто, который заявил, что Венгрия не будет отправлять свою молодёжь умирать на Украину.
"Это не наша война", - сказал Сиярто. И пояснил, что в восточноевропейских и центральноевропейских странах отрабатывается вопрос введения обязательного призыва молодёжи, причём делается это в рамках подготовки войны европейских армий с Россией", - отметил Ищенко.
То есть, если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну нескольких центрально-восточноевропейских стран, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
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