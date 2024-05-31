https://ukraina.ru/20240531/1055396909.html

"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО

"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО - 31.05.2024 Украина.ру

"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО

Если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-31T04:50

2024-05-31T04:50

2024-05-31T04:50

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мобилизация

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СМИ широко распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.О том, что ход Прибалтикой – лишь первый шаг США по резкому увеличению прямой военной вовлечённости Запада в украинский конфликт свидетельствует эмоциональное заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто, который заявил, что Венгрия не будет отправлять свою молодёжь умирать на Украину.То есть, если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну нескольких центрально-восточноевропейских стран, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html

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новости, россия, украина, прибалтика, ростислав ищенко, нато, венгрия, петер сийярто, война, мобилизация, молодежь