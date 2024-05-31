"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055396909.html
"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
Если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T04:50
2024-05-31T04:50
новости
россия
украина
прибалтика
ростислав ищенко
нато
венгрия
петер сийярто
война
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041135497_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_97bcfff97702a705adf8c15583c3b76f.jpg
СМИ широко распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.О том, что ход Прибалтикой – лишь первый шаг США по резкому увеличению прямой военной вовлечённости Запада в украинский конфликт свидетельствует эмоциональное заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто, который заявил, что Венгрия не будет отправлять свою молодёжь умирать на Украину.То есть, если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну нескольких центрально-восточноевропейских стран, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
россия
украина
прибалтика
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041135497_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d5539b0f481aa7982b9163bdcb300423.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, прибалтика, ростислав ищенко, нато, венгрия, петер сийярто, война, мобилизация, молодежь
Новости, Россия, Украина, Прибалтика, Ростислав Ищенко, НАТО, Венгрия, Петер Сийярто, война, мобилизация, молодежь

"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО

04:50 31.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
СМИ широко распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.
О том, что ход Прибалтикой – лишь первый шаг США по резкому увеличению прямой военной вовлечённости Запада в украинский конфликт свидетельствует эмоциональное заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто, который заявил, что Венгрия не будет отправлять свою молодёжь умирать на Украину.
"Это не наша война", - сказал Сиярто. И пояснил, что в восточноевропейских и центральноевропейских странах отрабатывается вопрос введения обязательного призыва молодёжи, причём делается это в рамках подготовки войны европейских армий с Россией", - отметил Ищенко.
То есть, если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну нескольких центрально-восточноевропейских стран, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
О миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
Александр Бородай интервью
Вчера, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
 
НовостиРоссияУкраинаПрибалтикаРостислав ИщенкоНАТОВенгрияПетер Сийяртовойнамобилизациямолодежь
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
04:50"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
04:40Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки
04:30"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля
04:15Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв
04:00Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину
03:45Петр Скоробогатый объяснил, как Запад хочет "легализовать" своих наемников, которые воюют на Украине
03:30"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
03:15"Хотелось бы, но нельзя": военный политолог объяснил, нужно ли в России объявлять новую мобилизацию
03:00"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину
21:59Макрон поедет на "саммит мира" по Украине
21:43Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
21:18Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ
20:51Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумов
20:15ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
19:50Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия
19:31Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены
19:17Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии
18:40Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
18:14Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
Лента новостейМолния