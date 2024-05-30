https://ukraina.ru/20240530/1055378155.html

В оперштабе Кубани назвали цели украинских беспилотников, которые сбила ПВО

В оперштабе Кубани назвали цели украинских беспилотников, которые сбила ПВО - 30.05.2024 Украина.ру

В оперштабе Кубани назвали цели украинских беспилотников, которые сбила ПВО

Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили 30 мая в оперативном штабе Кубани

2024-05-30T10:37

2024-05-30T10:37

2024-05-30T10:37

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кубань

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краснодарский край

всу

атака

дроны

беспилотники

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Утром 30 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских дронов над Краснодарских краем.В оперштабе региона уточнили, что целями беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе."В станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию", - говорится в сообщении оперштаба.При атаке дрона никто не пострадал.Ещё один беспилотник упал в районе поселка Волна. Здесь также нет пострадавших и повреждений инфраструктуры, добавили в оперштабе Кубани.Накануне, 29 мая, французское агентство AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщило, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодарский край. При этом журналисты не уточнили, по каким именно объектам ВСУ нанесли удары.

https://ukraina.ru/20240530/1055377141.html

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россия

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новости, кубань, россия, краснодарский край, всу, атака, дроны, беспилотники