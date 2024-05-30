https://ukraina.ru/20240530/1055336412.html

"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть

"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть - 30.05.2024 Украина.ру

"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть

Если Киев потеряет город Липцы, вся оборона ВСУ рухнет и боевикам придется бежать до Харькова, считает военный корреспондент Евгений Линин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-05-30T06:00

2024-05-30T06:00

2024-05-30T06:00

харьков

россия

офицеры россии

фронт

всу

конфликт

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При этом эксперт утверждает, что Харьков не станет городом, который сможет остановить продвижение российской армии.“Мы почему-то до сих пор измеряем силы сторон количеством у них людей и дронов. Дроны – это оружие бедных. Мы же должны быть уверены в том, что у нас достаточно снарядов и авиабомб, а также достаточно технических средств, которые доставят все это на вражеские укрепления. В этом случае пехотинцу не понадобится штурмовать окопы, потому что эти окопы разнесут”, - отметил Линин.В пример военкор привел группировку “Север”, которая показала свою результативность на фронте в том числе и за счет того, что разместила большое количество техники на относительно маленьком участке, с которого они атаковали врага.Во вторник, 28 мая, Российские военнослужащие вблизи села Липцы Харьковской области уничтожили ключевой опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовало издание “Известие”.Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по вражескому объекту четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500. На видео видно, что после удара вверх стали подниматься серые клубы дыма.Напомним, что в начале мая удар авиабомб ФАБ-1500 на Украине сравнили с землетрясением. Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что в тот момент “Все вокруг вздрогнуло”.Как ранее отметил в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов украинских боевиков.По словам председателя президиума организации "Офицеры России" Сергея Липового, сегодня ВС РФ в основном применяет бомбы 500-килограммовые, в отдельных случаях — весом полторы тонны. Однако, если будет необходимо уничтожить стратегические цели, то российские военнослужащие используют ФАБы более крупного калибра и тоннажа, полагает Липовой.Состоится ли в ближайшее время наступление на Запорожье, вы можете узнать в полной версии интервью Евгения Линина: Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьков, россия, офицеры россии, фронт, всу, конфликт