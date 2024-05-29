Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие - 29.05.2024 Украина.ру
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Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие
Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие - 29.05.2024 Украина.ру
Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие
Основные задачи будущего России решаются военнослужащими в зоне проведения спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
2024-05-29T17:04
2024-05-29T17:08
новости
владимир путин
россия
национальные проекты
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Глава государства напомнил, что главная работа по достижению национальных целей ведётся не в кабинетах, а на местах. Вместе с тем, чиновникам следует трудится также, как это делают военнослужащие на передовой. "Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. Вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряжённо понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем", – подчеркнул Путин.Впредь результаты нацпроектов президент будет оценивать не по количеству мероприятий и освоенных средств, а по достижению целей и реакции граждан. В числе национальных целей Путин выделил повышение устойчивости экономики и динамики отраслей. Для реализации намеченных планов Россия обладает всеми возможностями и ресурсами, добавил президент. Ранее в России из участников спецоперации начали готовить лучших управленцев в рамках обучающей программы "Время героев".
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новости, владимир путин, россия, национальные проекты
Новости, Владимир Путин, Россия, национальные проекты

Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие

17:04 29.05.2024 (обновлено: 17:08 29.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Основные задачи будущего России решаются военнослужащими в зоне проведения спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Глава государства напомнил, что главная работа по достижению национальных целей ведётся не в кабинетах, а на местах. Вместе с тем, чиновникам следует трудится также, как это делают военнослужащие на передовой.
"Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. Вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряжённо понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем", – подчеркнул Путин.
Впредь результаты нацпроектов президент будет оценивать не по количеству мероприятий и освоенных средств, а по достижению целей и реакции граждан. В числе национальных целей Путин выделил повышение устойчивости экономики и динамики отраслей.
Для реализации намеченных планов Россия обладает всеми возможностями и ресурсами, добавил президент.
Ранее в России из участников спецоперации начали готовить лучших управленцев в рамках обучающей программы "Время героев".
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