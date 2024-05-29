https://ukraina.ru/20240529/1055364008.html

Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие

Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие - 29.05.2024 Украина.ру

Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие

Основные задачи будущего России решаются военнослужащими в зоне проведения спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

2024-05-29T17:04

2024-05-29T17:04

2024-05-29T17:08

новости

владимир путин

россия

национальные проекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054979105_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_5ba50238fcc20baa735cd174a33d6d47.jpg

Глава государства напомнил, что главная работа по достижению национальных целей ведётся не в кабинетах, а на местах. Вместе с тем, чиновникам следует трудится также, как это делают военнослужащие на передовой. "Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. Вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряжённо понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем", – подчеркнул Путин.Впредь результаты нацпроектов президент будет оценивать не по количеству мероприятий и освоенных средств, а по достижению целей и реакции граждан. В числе национальных целей Путин выделил повышение устойчивости экономики и динамики отраслей. Для реализации намеченных планов Россия обладает всеми возможностями и ресурсами, добавил президент. Ранее в России из участников спецоперации начали готовить лучших управленцев в рамках обучающей программы "Время героев".

https://ukraina.ru/20240407/1054350712.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, россия, национальные проекты