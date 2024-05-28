В России из участников СВО начали готовить лучших управленцев - 28.05.2024 Украина.ру
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В России из участников СВО начали готовить лучших управленцев
В России из участников СВО начали готовить лучших управленцев - 28.05.2024 Украина.ру
В России из участников СВО начали готовить лучших управленцев
Военную форму на деловой пиджак сменили 83 участника программы "Время героев", которая продлится четыре месяца, сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров
2024-05-28T23:13
2024-05-28T23:18
новости
россия
алексей комиссаров
управление
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сво
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Помимо прочего, участники освоят необходимые на государственной службе управленческие инструменты, в том числе стратегическое и проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. По мнению ректора академии, сегодня без этого невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций. "Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять человек награждены медалью "За отвагу", – уточнил сенатор РФ, член Общественного совета Программы "Время героев", Герой России Александр Карелин. Он добавил, что каждый из участников отбора обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке, а знания, полученные во время Программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством. Пока к обучению приступила только первая группа частников, однако их количество увеличится в ближайшем будущем. Желающие, не успевшие завершить отбор или подать заявку на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца этого года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, алексей комиссаров, управление, чиновник, обучение, кадры, сво, командование, вс рф, спецоперация
Новости, Россия, Алексей Комиссаров, управление, чиновник, обучение, кадры, СВО, командование, ВС РФ, Спецоперация

В России из участников СВО начали готовить лучших управленцев

23:13 28.05.2024 (обновлено: 23:18 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Военную форму на деловой пиджак сменили 83 участника программы "Время героев", которая продлится четыре месяца, сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров
"Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. (...) Участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе", – сказал он.
Помимо прочего, участники освоят необходимые на государственной службе управленческие инструменты, в том числе стратегическое и проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов.
По мнению ректора академии, сегодня без этого невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций.
"Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять человек награждены медалью "За отвагу", – уточнил сенатор РФ, член Общественного совета Программы "Время героев", Герой России Александр Карелин.
Он добавил, что каждый из участников отбора обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке, а знания, полученные во время Программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством.
Пока к обучению приступила только первая группа частников, однако их количество увеличится в ближайшем будущем. Желающие, не успевшие завершить отбор или подать заявку на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца этого года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии.
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Путин об участниках СВО: с вами вся РоссияВсе участники специальной военной операции – герои, которых поддерживает вся Россия. Страна преклоняется перед их стойкостью, самопожертвованием, самоотверженностью, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поздравительной речи в честь Дня Победы на Красной площади
 
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