Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"

Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от Шольца

Трудно даже предположить, что случилось с канцлером Германии Олафом Шольцем, что он так не по-детски начал "замачивать", или, если хотите, торпедировать голубые мечты просроченного фюрера украинского народа Владимира Зеленского