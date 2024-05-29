Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста" - 29.05.2024 Украина.ру
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Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"
Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста" - 29.05.2024 Украина.ру
Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии 29 мая заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что нашла у канцлера Олафа Шольца "черты аутиста"
2024-05-29T14:50
2024-05-29T14:50
олаф шольц
новости
германия
украина
европарламент
политик
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"После его избрания канцлером мне было любопытно посмотреть, как он справляется со своим постом. Спустя три года я понимаю, что у него прямо-таки черты аутиста, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам", - сказала Штрак-Циммерманн.По ее мнению, как и предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель, Шольц формирует политику на основе опросов: то есть сначала выясняет общественный запрос, а потом пытается его возглавить.Штрак-Циммерманн известна своей воинственной риторикой. Сейчас она возглавляет избирательный список СвДП на выборах в Европарламент. Политик является активным сторонником передачи Украине крылатых ракет Taurus. "Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечем
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олаф шольц, новости, германия, украина, европарламент, политик
Олаф Шольц, Новости, Германия, Украина, Европарламент, политик

Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"

14:50 29.05.2024
 
Шольц
Шольц
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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии 29 мая заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что нашла у канцлера Олафа Шольца "черты аутиста"
"После его избрания канцлером мне было любопытно посмотреть, как он справляется со своим постом. Спустя три года я понимаю, что у него прямо-таки черты аутиста, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам", - сказала Штрак-Циммерманн.
По ее мнению, как и предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель, Шольц формирует политику на основе опросов: то есть сначала выясняет общественный запрос, а потом пытается его возглавить.
Штрак-Циммерманн известна своей воинственной риторикой. Сейчас она возглавляет избирательный список СвДП на выборах в Европарламент. Политик является активным сторонником передачи Украине крылатых ракет Taurus.
"Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечем
Олаф Шольц Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
27 мая, 15:54
Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от ШольцаТрудно даже предположить, что случилось с канцлером Германии Олафом Шольцем, что он так не по-детски начал "замачивать", или, если хотите, торпедировать голубые мечты просроченного фюрера украинского народа Владимира Зеленского
 
Олаф ШольцНовостиГерманияУкраинаЕвропарламентполитик
 
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