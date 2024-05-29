Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"
Шольц
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии 29 мая заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что нашла у канцлера Олафа Шольца "черты аутиста"
"После его избрания канцлером мне было любопытно посмотреть, как он справляется со своим постом. Спустя три года я понимаю, что у него прямо-таки черты аутиста, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам", - сказала Штрак-Циммерманн.
По ее мнению, как и предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель, Шольц формирует политику на основе опросов: то есть сначала выясняет общественный запрос, а потом пытается его возглавить.
Штрак-Циммерманн известна своей воинственной риторикой. Сейчас она возглавляет избирательный список СвДП на выборах в Европарламент. Политик является активным сторонником передачи Украине крылатых ракет Taurus.
27 мая, 15:54Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от ШольцаТрудно даже предположить, что случилось с канцлером Германии Олафом Шольцем, что он так не по-детски начал "замачивать", или, если хотите, торпедировать голубые мечты просроченного фюрера украинского народа Владимира Зеленского