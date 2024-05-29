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ЕСПЧ запустил процесс из-за пыток пленных украинскими силовиками
ЕСПЧ запустил процесс из-за пыток пленных украинскими силовиками - 29.05.2024 Украина.ру
ЕСПЧ запустил процесс из-за пыток пленных украинскими силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс в отношении Украины из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом рассказала правозащитница из Донецка Ирина Вихорева журналистам РИА Новости
2024-05-29T10:20
2024-05-29T10:20
2024-05-29T10:21
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"На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере", — рассказала Вихорева.Она добавила, что суд дал время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы, а также, чтобы составить текст апелляции.Юрист, который и занимается сбором материала и составлением апелляции, также предоставил информацию о пытках россиянина в МИД Швейцарии.На предстоящей конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня неподалеку от Люцерна, будет обсуждаться тема военнопленных.Денис Резников до начала специальной военной операции работал в Донецке на шахте. На фронт ушел добровольцем в конце 2022-го года.В украинский плен Резников попал под Красногоровкой спустя полтора года.Украинские силовики потребовали от дочери пленного фотографировать военные объекты. В обмен на фото они пообещали перестать издеваться над её отцом. Дочь военнослужащего в итоге обратилась к правозащитникам за помощью.Пытки российских военнослужащих в украинском плену признала и Организация Объединенных Наций (ООН). О том, что с декабря 2023 года по февраль 2024 года российские военнопленные подвергались пыткам на Украине, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.Уточняется, что сотрудники ООН посетили 44 российских пленных, которые содержатся в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.В ООН также сообщили, что при допросах российских военнопленных избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов.
https://ukraina.ru/20240327/1054156298.html
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новости, украина, донецк, швейцария, оон, еспч, пытки, военнопленные, сво
Новости, Украина, Донецк, Швейцария, ООН, ЕСПЧ, пытки, военнопленные, СВО
ЕСПЧ запустил процесс из-за пыток пленных украинскими силовиками
10:20 29.05.2024 (обновлено: 10:21 29.05.2024)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс в отношении Украины из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом рассказала правозащитница из Донецка Ирина Вихорева журналистам РИА Новости
"На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере", — рассказала Вихорева.
Она добавила, что суд дал время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы, а также, чтобы составить текст апелляции.
Юрист, который и занимается сбором материала и составлением апелляции, также предоставил информацию о пытках россиянина в МИД Швейцарии.
На предстоящей конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня неподалеку от Люцерна, будет обсуждаться тема военнопленных.
Денис Резников до начала специальной военной операции работал в Донецке на шахте. На фронт ушел добровольцем в конце 2022-го года.
В украинский плен Резников попал под Красногоровкой спустя полтора года.
Украинские силовики потребовали от дочери пленного фотографировать военные объекты. В обмен на фото они пообещали перестать издеваться над её отцом. Дочь военнослужащего в итоге обратилась к правозащитникам за помощью.
Пытки российских военнослужащих в украинском плену признала
и Организация Объединенных Наций (ООН). О том, что с декабря 2023 года по февраль 2024 года российские военнопленные подвергались пыткам на Украине, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Уточняется,
что сотрудники ООН посетили 44 российских пленных, которые содержатся в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.
В ООН также сообщили, что при допросах российских военнопленных избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов.