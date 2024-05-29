Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира
Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате поражения — будет представлять реальную угрозу для России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский дал интервью немецкой газете Bild. Он заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Путина в 500–700 километрах восточнее от нас". А 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.
Это говорит о том, что Запад понимает, что российская армия сможет дойти до Киева и Житомира и попытается остановить ее именно там, рассказал политолог.
Более того — Запад пытается остановить российские силы не только чужими руками (то есть украинскими), но и своими собственными. То есть действующими натовскими военными, уточнил эксперт.
"В кратком виде Запад стремится повысить планку эскалации своей вооруженной агрессии, усилив ее своими регулярными вооруженными силами и более дальнобойными трансграничными ударными системами поражения", - отметил Козин.
Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для России и Белоруссии, резюмировал собеседник издания.
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