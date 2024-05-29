https://ukraina.ru/20240529/1055339274.html

Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира

Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира - 29.05.2024 Украина.ру

Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира

Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате поражения — будет представлять реальную угрозу для России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-05-29T05:15

2024-05-29T05:15

2024-05-29T05:15

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В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский дал интервью немецкой газете Bild. Он заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Путина в 500–700 километрах восточнее от нас". А 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.Это говорит о том, что Запад понимает, что российская армия сможет дойти до Киева и Житомира и попытается остановить ее именно там, рассказал политолог.Более того — Запад пытается остановить российские силы не только чужими руками (то есть украинскими), но и своими собственными. То есть действующими натовскими военными, уточнил эксперт.Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для России и Белоруссии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО военно-политической и промышленной интеграции России и Белоруссии можно прочитать в интервью Николая Межевича У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев

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новости, россия, киев, украина, житомир, вс рф, сво, спецоперация, денацификация, демилитаризация, запад