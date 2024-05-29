Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира - 29.05.2024 Украина.ру
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Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира
Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира - 29.05.2024 Украина.ру
Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира
Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате поражения — будет представлять реальную угрозу для России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-05-29T05:15
2024-05-29T05:15
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спецоперация
денацификация
демилитаризация
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В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский дал интервью немецкой газете Bild. Он заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Путина в 500–700 километрах восточнее от нас". А 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.Это говорит о том, что Запад понимает, что российская армия сможет дойти до Киева и Житомира и попытается остановить ее именно там, рассказал политолог.Более того — Запад пытается остановить российские силы не только чужими руками (то есть украинскими), но и своими собственными. То есть действующими натовскими военными, уточнил эксперт.Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для России и Белоруссии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО военно-политической и промышленной интеграции России и Белоруссии можно прочитать в интервью Николая Межевича У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
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новости, россия, киев, украина, житомир, вс рф, сво, спецоперация, денацификация, демилитаризация, запад
Новости, Россия, Киев, Украина, Житомир, ВС РФ, СВО, Спецоперация, денацификация, демилитаризация, Запад

Военный политолог объяснил, почему Запад понимает, что армия РФ точно дойдет до Киева и Житомира

05:15 29.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате поражения — будет представлять реальную угрозу для России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский дал интервью немецкой газете Bild. Он заявил, что "было бы лучше, если бы мы остановили Путина в 500–700 километрах восточнее от нас". А 500 километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области, а 700 километров — это Киев.
Это говорит о том, что Запад понимает, что российская армия сможет дойти до Киева и Житомира и попытается остановить ее именно там, рассказал политолог.
Более того — Запад пытается остановить российские силы не только чужими руками (то есть украинскими), но и своими собственными. То есть действующими натовскими военными, уточнил эксперт.
"В кратком виде Запад стремится повысить планку эскалации своей вооруженной агрессии, усилив ее своими регулярными вооруженными силами и более дальнобойными трансграничными ударными системами поражения", - отметил Козин.
Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для России и Белоруссии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.ру
О военно-политической и промышленной интеграции России и Белоруссии можно прочитать в интервью Николая Межевича У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
Владимир Жарихин интервью
Вчера, 18:40
Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокусУ Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать
 
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