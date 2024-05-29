https://ukraina.ru/20240529/1055326302.html
Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России
Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России - 29.05.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России
Поскольку Румыния является членом НАТО, то Кишинёв балансирует, "чтобы усидеть на двух стульях". Если Молдавия войдет в состав Румынии, НАТО станет еще ближе к границам России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-29T03:20
2024-05-29T03:20
2024-05-29T03:20
новости
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кишинёв
румыния
александр бортников
нато
молдавия
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граница
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Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО "буквально втаскивает" Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. По его словам, молдавские власти утратили политическую самостоятельность.Ситуация с Молдавией очень шаткая. Это юридически независимое государство, однако Румыния считает ее своей территорией. А поскольку Румыния является членом НАТО, то Кишинёв балансирует, "чтобы усидеть на двух стульях", рассказал эксперт.Слова директора ФСБ о том, что молдавские власти утратили политическую самостоятельность, можно по-разному расценивать.Понятно, что правительство в Кишинёве не отличалось выдающейся политической волей и претензиями на что-то великое в мире. Поэтому Бортников имел в виду следующее: "Если вы сидите на двух стульях, то хотя бы придвиньтесь ближе к нашему стулу", добавил он.Молдавия выполняет роль буферной зоны между Россией и НАТО. Если она войдет в состав Румынии, НАТО станет еще ближе к границам России, что очень нежелательно, указал специалист."Так что Москва предупреждает Кишинёв, что про нее не стоит забывать, а также настраивает себя на то, что ей придется активнее отстаивать свои интересы в Приднестровско-молдавском регионе", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.руО том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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кишинёв
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новости, россия, кишинёв, румыния, александр бортников, нато, молдавия, приднестровье, пмр, граница, сво
Новости, Россия, Кишинёв, Румыния, Александр Бортников, НАТО, Молдавия, Приднестровье, ПМР, граница, СВО
Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России
Поскольку Румыния является членом НАТО, то Кишинёв балансирует, "чтобы усидеть на двух стульях". Если Молдавия войдет в состав Румынии, НАТО станет еще ближе к границам России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО "буквально втаскивает" Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. По его словам, молдавские власти утратили политическую самостоятельность.
Ситуация с Молдавией очень шаткая. Это юридически независимое государство, однако Румыния считает ее своей территорией. А поскольку Румыния является членом НАТО, то Кишинёв балансирует, "чтобы усидеть на двух стульях", рассказал эксперт.
Слова директора ФСБ о том, что молдавские власти утратили политическую самостоятельность, можно по-разному расценивать.
Понятно, что правительство в Кишинёве не отличалось выдающейся политической волей и претензиями на что-то великое в мире. Поэтому Бортников имел в виду следующее: "Если вы сидите на двух стульях, то хотя бы придвиньтесь ближе к нашему стулу", добавил он.
"Молдавия важна для нас из-за Приднестровья, где живут русские люди. Это — точка напряжения, которой России надо постоянно заниматься. Было бы идеально, если бы мы дошли до Одессы и включили ПМР в состав РФ. Но так не получается", - отметил Ющук.
Молдавия выполняет роль буферной зоны между Россией и НАТО. Если она войдет в состав Румынии, НАТО станет еще ближе к границам России, что очень нежелательно, указал специалист.
"Так что Москва предупреждает Кишинёв, что про нее не стоит забывать, а также настраивает себя на то, что ей придется активнее отстаивать свои интересы в Приднестровско-молдавском регионе", - резюмировал собеседник издания.
О том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко