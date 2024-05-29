https://ukraina.ru/20240529/1055326302.html

Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России

Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России - 29.05.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему Кишинев хочет "усидеть на двух стульях", но нужно пересесть поближе к России

Поскольку Румыния является членом НАТО, то Кишинёв балансирует, "чтобы усидеть на двух стульях". Если Молдавия войдет в состав Румынии, НАТО станет еще ближе к границам России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук

2024-05-29T03:20

2024-05-29T03:20

2024-05-29T03:20

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румыния

александр бортников

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молдавия

приднестровье

пмр

граница

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Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО "буквально втаскивает" Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. По его словам, молдавские власти утратили политическую самостоятельность.Ситуация с Молдавией очень шаткая. Это юридически независимое государство, однако Румыния считает ее своей территорией. А поскольку Румыния является членом НАТО, то Кишинёв балансирует, "чтобы усидеть на двух стульях", рассказал эксперт.Слова директора ФСБ о том, что молдавские власти утратили политическую самостоятельность, можно по-разному расценивать.Понятно, что правительство в Кишинёве не отличалось выдающейся политической волей и претензиями на что-то великое в мире. Поэтому Бортников имел в виду следующее: "Если вы сидите на двух стульях, то хотя бы придвиньтесь ближе к нашему стулу", добавил он.Молдавия выполняет роль буферной зоны между Россией и НАТО. Если она войдет в состав Румынии, НАТО станет еще ближе к границам России, что очень нежелательно, указал специалист."Так что Москва предупреждает Кишинёв, что про нее не стоит забывать, а также настраивает себя на то, что ей придется активнее отстаивать свои интересы в Приднестровско-молдавском регионе", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.руО том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

https://ukraina.ru/20240528/1055311805.html

россия

кишинёв

румыния

молдавия

приднестровье

пмр

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новости, россия, кишинёв, румыния, александр бортников, нато, молдавия, приднестровье, пмр, граница, сво