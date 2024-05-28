https://ukraina.ru/20240528/1055344103.html

В России намерены изменить налоговую систему, Минфин подготовил законопроект

В России намерены изменить налоговую систему, Минфин подготовил законопроект - 29.05.2024 Украина.ру

В России намерены изменить налоговую систему, Минфин подготовил законопроект

Согласно новому законопроекту Министерства финансов об изменении налоговой систему, в России будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%

2024-05-28T23:58

2024-05-28T23:58

2024-05-29T00:01

новости

россия

минфин

госдума

министерство финансов

налоги

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/84/1019448485_0:90:3050:1806_1920x0_80_0_0_d03295211afe6eede05d27046aec151d.jpg

Как поясняет "РБК", ссылаясь на пресс-релиз Минфина, новый законопроект затронет основные виды прямых налогов — на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Изменения могут вступить в силу уже в начале 2025 года, тогда как принятие документа Госдумой запланировано в весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Так, благодаря изменениям средства будут освоены проектами социально-экономического развития. Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, направит деньги на развитие проектов технологического суверенитета. "Налоговые изменения должны обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов", — цитирует издание главу Минфина Антона Силуанова. Законопроект Минфина предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. На смену двум действующим ступеням (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять: В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения Порог в 2,4 млн руб. в год, до которого действует ставка 13%, совпадает с предельным доходом, который может в году иметь самозанятый: налог на профессиональный доход 4–6% платится с дохода до 2,4 млн руб. Таким образом, Минфин предлагает не менять налоговую привлекательность специального режима. Помимо этого, будет введен налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Автоматическая его выплата через систему социальной поддержки снизит реальную ставку налога для них до 6%. Ставку налога на прибыль организаций предлагается повысить на 5 п.п. — с действующих 20 до 25%. Отмечается, что такое повышение с 1 января 2025 позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, введенные для широкого круга отраслей.Ранее в Госдуме предложили брать налог с миллионеров в пользу мобилизованных.

https://ukraina.ru/20230401/1044913292.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минфин, госдума, министерство финансов, налоги, сво