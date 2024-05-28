В России намерены изменить налоговую систему, Минфин подготовил законопроект
23:58 28.05.2024 (обновлено: 00:01 29.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Согласно новому законопроекту Министерства финансов об изменении налоговой систему, в России будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%
Как поясняет "РБК", ссылаясь на пресс-релиз Минфина, новый законопроект затронет основные виды прямых налогов — на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).
Изменения могут вступить в силу уже в начале 2025 года, тогда как принятие документа Госдумой запланировано в весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа.
Так, благодаря изменениям средства будут освоены проектами социально-экономического развития. Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, направит деньги на развитие проектов технологического суверенитета.
"Налоговые изменения должны обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов", — цитирует издание главу Минфина Антона Силуанова.
Законопроект Минфина предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. На смену двум действующим ступеням (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять:
- —13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- —15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год).
- —В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше, чем примерно 150 тыс. руб. в месяц;
- —18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
- —20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
- —22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения Порог в 2,4 млн руб. в год, до которого действует ставка 13%, совпадает с предельным доходом, который может в году иметь самозанятый: налог на профессиональный доход 4–6% платится с дохода до 2,4 млн руб.
Таким образом, Минфин предлагает не менять налоговую привлекательность специального режима.
Помимо этого, будет введен налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Автоматическая его выплата через систему социальной поддержки снизит реальную ставку налога для них до 6%.
Ставку налога на прибыль организаций предлагается повысить на 5 п.п. — с действующих 20 до 25%. Отмечается, что такое повышение с 1 января 2025 позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, введенные для широкого круга отраслей.
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