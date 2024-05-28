Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии
Проведение "мирной" конференции в Швейцарии бесперспективно в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT
"Собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны – это абсурдно. <...> Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - сказал официальный представитель Кремля.
В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет.
Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов отмечал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.