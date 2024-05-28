Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии - 28.05.2024 Украина.ру
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Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии
Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии - 28.05.2024 Украина.ру
Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии
Проведение "мирной" конференции в Швейцарии бесперспективно в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT
2024-05-28T13:31
2024-05-28T13:31
дмитрий песков
новости
россия
швейцария
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"Собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны – это абсурдно. &lt;...&gt; Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - сказал официальный представитель Кремля. В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов отмечал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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дмитрий песков, новости, россия, швейцария, украина
Дмитрий Песков, Новости, Россия, Швейцария, Украина

Песков указал на бесперспективность "мирной" конференции в Швейцарии

13:31 28.05.2024
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Проведение "мирной" конференции в Швейцарии бесперспективно в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT
"Собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны – это абсурдно. <...> Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - сказал официальный представитель Кремля.
В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет.
Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов отмечал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Конференция, посвященная памяти Виталия Чуркина - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
26 мая, 16:20
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - СлуцкийТак называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись. Об этом 26 мая заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
 
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