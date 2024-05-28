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Ответственность за сбои в СДЭК взяли хакеры из Head Mare

Ответственность за сбои в СДЭК взяли хакеры из Head Mare - 28.05.2024 Украина.ру

Ответственность за сбои в СДЭК взяли хакеры из Head Mare

Хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за кибератаку на логистическую компанию СДЭК. Компания пообещала возобновить работу завтра, 29 мая

2024-05-28T13:16

2024-05-28T13:16

2024-05-28T13:18

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Логистическая компания СДЭК сообщила о техническом сбое. Сайт компании и приложение не работают, невозможны приём и выдача посылок. В пресс-службе сообщили, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая.Команда СДЭК извинилась перед клиентами и пообещала при необходимости продлить срок хранения заказов.Некая якобы хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за кибератаку на СДЭК. Сообщение об этом опубликовали в соцсетях. Телеграм-канал Head Mare был создан 27 мая и насчитывает 310 подписчиков.Вечером 27 мая авторы канала начали публиковать скриншоты, якобы подтверждающие взлом серверов СДЭКа и уничтожение резервных копий данных. Всего - семь сообщений. В последнем посте авторы заявляют о завершении атаки и просят сказать "Да" неизвестному добряку с Дикси". Напоследок - опубликовали анонимный опрос на украинском языке с запрещенным в России националистическим лозунгов в одном из вариантов ответа."Клиенты СДЭК не жалуйтесь. Посылки отменяются на неопределенное время. Проверьте ваш регион в перечне сбоев", - говорится в сообщении Head Mare.Клиенты СДЭК начали жаловаться на сбои в работе ещё 26 мая.

https://ukraina.ru/20240318/1053935476.html

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новости, логистика, россия, хакер, кибератаки