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Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии

Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии - 28.05.2024 Украина.ру

Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии

Владимир Путин посетил с государственным визитом Узбекистан. В Ташкенте президент России провел переговоры со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Стороны договорились о наращивании товарооборота, укреплении экономических связей, подписали 20 документов на высшем уровне

2024-05-28T07:00

2024-05-28T07:00

2024-05-28T09:07

россия

узбекистан

средняя азия

владимир путин

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эксклюзив

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Второй после Китая государственный визит Путина именно в Среднюю Азию свидетельствует о том, что именно этот регион остается важнейшим для внешнеполитических интересов и безопасности России. Так совпало, что в этот же день, 27 мая, МИД РФ и Минюст направили в Кремль предложение о снятии с движения Талибан (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации. Таким образом, просматривается движение в создание пояса безопасности из союзников России от Ирана, через Афганистан далее – Средняя Азия и Китай. О перспективах двусторонних отношений России и Узбекистан, а также о глобальном Большой игре в среднеазиатском регионе – обсуждали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаУзбекистан как стратегическая точка Средней Азии — к визиту Путина в Ташкент. Столица Узбекистана стала пунктом назначения второго государственного визита Владимира Путина после его инаугурации, что даёт понимание важности этого среднеазиатского государства для России и не только. Это очень своевременный визит. Средняя Азия достаточно быстро возвращается в состояние Большой Игры, а Узбекистан остаётся наиболее стабильным государством региона.Он не входит в ОДКБ, но при этом старается учитывать российские интересы, а это дорогого стоит. С Узбекистаном граничит Афганистан, где "Талибан" вот-вот будет выведен из списка экстремистских организаций, что означает юридическую свободу для экономической кооперации. Ещё в 2018 году возник проект строительства железной дороги длиной 573 километра, которая соединит Узбекистан с портами Пакистана и Ирана через Афганистан. Важной частью проекта было обучение афганских железнодорожников, но из-за геополитической турбулентности этот проект не был реализован. Однако в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом РФ в Казани подтвердил заинтересованность в строительстве такой железной дороги. У России есть что предложить обеим странам — к своей выгоде. Среди подписанных в Ташкенте документов — протокол по строительству в Узбекистане АЭС российского проекта. Дополнительные генерирующие мощности необходимы всему региону: в самом Узбекистане зима 2022 года обнажила весь комплекс проблем с энергетикой — свет отключали даже в больницах. Развитие Средней Азии с опорой на инфраструктурные проекты со значимым российским участием — хорошая геополитическая инвестиция, особенно с учётом ресурсного потенциала Афганистана и будущих транспортных коридоров через него.Актуальная сейчас тема миграции тоже прорабатывалась. В 2023 году число граждан Узбекистана, уехавших в Россию на ПМЖ, увеличилось в 1,9 раза год к году. В абсолютных цифрах это немного — 2,67 тыс. человек, но важна динамика. Что касается трудовой миграции, то в последние годы Узбекистан предоставляет половину иностранных рабочих для России. Межгосударственный механизм, который позволит контролировать миграцию, можно только приветствовать.Стабильность и порядок в Средней Азии необходимы как России, так и всем региональным игрокам, заинтересованным в суверенном развитии без вмешательства чуждых сил.Политолог Вадим ТрухачевК визиту Путина в Узбекистан. Какие вопросы Россия должна поставить перед этой страной. 1) Визовый режим. Узбеки могут ездить в Россию только в ограниченных количествах, на "белую" работу и учёбу, или в составе делегаций и организованных туристических групп. Никаких "слоняться по кайфу". 2) Желающие работать и учиться в России должны ещё на родине сдать экзамен по русскому языку, и иметь бумагу о квалификации российского образца. Требования к желающим работать у нас узбекам должны быть такими же, как предъявляют Британия, Германия, ОАЭ и Южная Корея. И квоты на узбекских гастарбайтеров - тоже такие же. 3) Узбекистан должен обеспечить централизованный выезд из страны русских и русскоязычных. Их обустройство в России будет оплачиваться в том числе за счёт средств узбеков, работающих в РФ, и за счёт долгов, накопившихся у Узбекистана перед Россией. 4) Узбекистан должен переписать учебники, где Российская империя и СССР обозначаются как "колонизаторы". В противном случае его надо рассматривать как недружественное государство по типу Латвии. 5) Сообщение между двумя странами осуществляется только самолётом, и только регулярными рейсами из Ташкента и Самарканда. Поезда, автобусы и тем более маршрутки отменить. 6) Узбекистан должен открыть МВД России доступ к своей базе террористов и экстремистов. Исламисты, пантюркисты, агенты влияния Запада и просто лица, замеченные в русофобских заявлениях, пожизненно лишаются права въехать в Россию. 7) Узбекистан безоговорочно принимает своих граждан, выдворяемых из России. А также граждан третьих стран, попавших в Россию через его территорию. Остальное можно обсудить, но только после этих пунктов. На шантаж, что "тогда Узбекистан пойдёт в НАТО", не поддаваться. Китай ему такую НАТО покажет, что Мирзиёев на 180 градусов развернётся. На шантаж "о присоединении к санкциям" - то же самое. В таком случае пусть вообще забудут о работе в России и денежных переводах из неё. P.S. Скорее всего, пункты 2 и 4 президенты частично затронут, пункт 6 могут затронуть и полностью. Но не больше.Тюрколог Владимир АватковСотрудничество России и Узбекистана переживает подъем не только на общестрановом уровне, но и на уровне взаимодействия регионов. На этой неделе стало известно, что предприниматели Омской области встретились в российском Торгпредстве в Узбекистане, где им прочитали лекцию по особенностям работы на рынке Узбекистана, а также раскрыли перспективные сферы, где можно достичь заметных результатов при сотрудничестве с местными предпринимателями. С узбекской стороны были сделаны схожие шаги. Например, сотрудники Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге обсудили с директором Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области А. Картухиным инициативы по еще большему развитию торговых связей между регионами двух стран. В рамках встречи была достигнута договоренность об организации выставок, которые будут демонстрировать инвестиционные возможности узбекских и российских регионов. Сотрудничество на региональном уровне демонстрирует определенную степень заинтересованности сторон на всех уровнях. К тому же данные контакты станут фундаментом для выполнения поставленной цели президентами России и Узбекистана по доведению товарооборота между странами до $20 млрд к 2030 году.Китаист Николай ВавиловСамарканд - место стыковки России и Китая, без факторов геополитики границ, как в Казахстане. Визит президента России в Узбекистан, тоже часть большой российско-китайской повестки.Более подробно о визите Владимира Путина в Узбекистан - в материале Павла Котова Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан·

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россия, узбекистан, средняя азия, владимир путин, шавкат мирзиёев, елена панина, "талибан", нато, оон, эксклюзив