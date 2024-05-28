Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии - 28.05.2024 Украина.ру
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Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии
Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии - 28.05.2024 Украина.ру
Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии
Владимир Путин посетил с государственным визитом Узбекистан. В Ташкенте президент России провел переговоры со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Стороны договорились о наращивании товарооборота, укреплении экономических связей, подписали 20 документов на высшем уровне
2024-05-28T07:00
2024-05-28T09:07
россия
узбекистан
средняя азия
владимир путин
шавкат мирзиёев
елена панина
"талибан"
нато
оон
эксклюзив
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Второй после Китая государственный визит Путина именно в Среднюю Азию свидетельствует о том, что именно этот регион остается важнейшим для внешнеполитических интересов и безопасности России. Так совпало, что в этот же день, 27 мая, МИД РФ и Минюст направили в Кремль предложение о снятии с движения Талибан (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации. Таким образом, просматривается движение в создание пояса безопасности из союзников России от Ирана, через Афганистан далее – Средняя Азия и Китай. О перспективах двусторонних отношений России и Узбекистан, а также о глобальном Большой игре в среднеазиатском регионе – обсуждали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаУзбекистан как стратегическая точка Средней Азии — к визиту Путина в Ташкент. Столица Узбекистана стала пунктом назначения второго государственного визита Владимира Путина после его инаугурации, что даёт понимание важности этого среднеазиатского государства для России и не только. Это очень своевременный визит. Средняя Азия достаточно быстро возвращается в состояние Большой Игры, а Узбекистан остаётся наиболее стабильным государством региона.Он не входит в ОДКБ, но при этом старается учитывать российские интересы, а это дорогого стоит. С Узбекистаном граничит Афганистан, где "Талибан" вот-вот будет выведен из списка экстремистских организаций, что означает юридическую свободу для экономической кооперации. Ещё в 2018 году возник проект строительства железной дороги длиной 573 километра, которая соединит Узбекистан с портами Пакистана и Ирана через Афганистан. Важной частью проекта было обучение афганских железнодорожников, но из-за геополитической турбулентности этот проект не был реализован. Однако в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом РФ в Казани подтвердил заинтересованность в строительстве такой железной дороги. У России есть что предложить обеим странам — к своей выгоде. Среди подписанных в Ташкенте документов — протокол по строительству в Узбекистане АЭС российского проекта. Дополнительные генерирующие мощности необходимы всему региону: в самом Узбекистане зима 2022 года обнажила весь комплекс проблем с энергетикой — свет отключали даже в больницах. Развитие Средней Азии с опорой на инфраструктурные проекты со значимым российским участием — хорошая геополитическая инвестиция, особенно с учётом ресурсного потенциала Афганистана и будущих транспортных коридоров через него.Актуальная сейчас тема миграции тоже прорабатывалась. В 2023 году число граждан Узбекистана, уехавших в Россию на ПМЖ, увеличилось в 1,9 раза год к году. В абсолютных цифрах это немного — 2,67 тыс. человек, но важна динамика. Что касается трудовой миграции, то в последние годы Узбекистан предоставляет половину иностранных рабочих для России. Межгосударственный механизм, который позволит контролировать миграцию, можно только приветствовать.Стабильность и порядок в Средней Азии необходимы как России, так и всем региональным игрокам, заинтересованным в суверенном развитии без вмешательства чуждых сил.Политолог Вадим ТрухачевК визиту Путина в Узбекистан. Какие вопросы Россия должна поставить перед этой страной. 1) Визовый режим. Узбеки могут ездить в Россию только в ограниченных количествах, на "белую" работу и учёбу, или в составе делегаций и организованных туристических групп. Никаких "слоняться по кайфу". 2) Желающие работать и учиться в России должны ещё на родине сдать экзамен по русскому языку, и иметь бумагу о квалификации российского образца. Требования к желающим работать у нас узбекам должны быть такими же, как предъявляют Британия, Германия, ОАЭ и Южная Корея. И квоты на узбекских гастарбайтеров - тоже такие же. 3) Узбекистан должен обеспечить централизованный выезд из страны русских и русскоязычных. Их обустройство в России будет оплачиваться в том числе за счёт средств узбеков, работающих в РФ, и за счёт долгов, накопившихся у Узбекистана перед Россией. 4) Узбекистан должен переписать учебники, где Российская империя и СССР обозначаются как "колонизаторы". В противном случае его надо рассматривать как недружественное государство по типу Латвии. 5) Сообщение между двумя странами осуществляется только самолётом, и только регулярными рейсами из Ташкента и Самарканда. Поезда, автобусы и тем более маршрутки отменить. 6) Узбекистан должен открыть МВД России доступ к своей базе террористов и экстремистов. Исламисты, пантюркисты, агенты влияния Запада и просто лица, замеченные в русофобских заявлениях, пожизненно лишаются права въехать в Россию. 7) Узбекистан безоговорочно принимает своих граждан, выдворяемых из России. А также граждан третьих стран, попавших в Россию через его территорию. Остальное можно обсудить, но только после этих пунктов. На шантаж, что "тогда Узбекистан пойдёт в НАТО", не поддаваться. Китай ему такую НАТО покажет, что Мирзиёев на 180 градусов развернётся. На шантаж "о присоединении к санкциям" - то же самое. В таком случае пусть вообще забудут о работе в России и денежных переводах из неё. P.S. Скорее всего, пункты 2 и 4 президенты частично затронут, пункт 6 могут затронуть и полностью. Но не больше.Тюрколог Владимир АватковСотрудничество России и Узбекистана переживает подъем не только на общестрановом уровне, но и на уровне взаимодействия регионов. На этой неделе стало известно, что предприниматели Омской области встретились в российском Торгпредстве в Узбекистане, где им прочитали лекцию по особенностям работы на рынке Узбекистана, а также раскрыли перспективные сферы, где можно достичь заметных результатов при сотрудничестве с местными предпринимателями. С узбекской стороны были сделаны схожие шаги. Например, сотрудники Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге обсудили с директором Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области А. Картухиным инициативы по еще большему развитию торговых связей между регионами двух стран. В рамках встречи была достигнута договоренность об организации выставок, которые будут демонстрировать инвестиционные возможности узбекских и российских регионов. Сотрудничество на региональном уровне демонстрирует определенную степень заинтересованности сторон на всех уровнях. К тому же данные контакты станут фундаментом для выполнения поставленной цели президентами России и Узбекистана по доведению товарооборота между странами до $20 млрд к 2030 году.Китаист Николай ВавиловСамарканд - место стыковки России и Китая, без факторов геополитики границ, как в Казахстане. Визит президента России в Узбекистан, тоже часть большой российско-китайской повестки.Более подробно о визите Владимира Путина в Узбекистан - в материале Павла Котова Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан·
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, узбекистан, средняя азия, владимир путин, шавкат мирзиёев, елена панина, "талибан", нато, оон, эксклюзив
Россия, Узбекистан, Средняя Азия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Елена Панина, "Талибан", НАТО, ООН, Эксклюзив

Снова в Большой игре. С чем связано внимание России к Средней Азии

07:00 28.05.2024 (обновлено: 09:07 28.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан
© POOL
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Путин посетил с государственным визитом Узбекистан. В Ташкенте президент России провел переговоры со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Стороны договорились о наращивании товарооборота, укреплении экономических связей, подписали 20 документов на высшем уровне
Второй после Китая государственный визит Путина именно в Среднюю Азию свидетельствует о том, что именно этот регион остается важнейшим для внешнеполитических интересов и безопасности России.
Так совпало, что в этот же день, 27 мая, МИД РФ и Минюст направили в Кремль предложение о снятии с движения Талибан (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации. Таким образом, просматривается движение в создание пояса безопасности из союзников России от Ирана, через Афганистан далее – Средняя Азия и Китай.
О перспективах двусторонних отношений России и Узбекистан, а также о глобальном Большой игре в среднеазиатском регионе – обсуждали эксперты в своих соцсетях.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Узбекистан как стратегическая точка Средней Азии — к визиту Путина в Ташкент.
Столица Узбекистана стала пунктом назначения второго государственного визита Владимира Путина после его инаугурации, что даёт понимание важности этого среднеазиатского государства для России и не только.
Это очень своевременный визит. Средняя Азия достаточно быстро возвращается в состояние Большой Игры, а Узбекистан остаётся наиболее стабильным государством региона.
Он не входит в ОДКБ, но при этом старается учитывать российские интересы, а это дорогого стоит. С Узбекистаном граничит Афганистан, где "Талибан" вот-вот будет выведен из списка экстремистских организаций, что означает юридическую свободу для экономической кооперации.
Ещё в 2018 году возник проект строительства железной дороги длиной 573 километра, которая соединит Узбекистан с портами Пакистана и Ирана через Афганистан. Важной частью проекта было обучение афганских железнодорожников, но из-за геополитической турбулентности этот проект не был реализован.
Однако в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом РФ в Казани подтвердил заинтересованность в строительстве такой железной дороги. У России есть что предложить обеим странам — к своей выгоде. Среди подписанных в Ташкенте документов — протокол по строительству в Узбекистане АЭС российского проекта. Дополнительные генерирующие мощности необходимы всему региону: в самом Узбекистане зима 2022 года обнажила весь комплекс проблем с энергетикой — свет отключали даже в больницах.
Развитие Средней Азии с опорой на инфраструктурные проекты со значимым российским участием — хорошая геополитическая инвестиция, особенно с учётом ресурсного потенциала Афганистана и будущих транспортных коридоров через него.
Актуальная сейчас тема миграции тоже прорабатывалась. В 2023 году число граждан Узбекистана, уехавших в Россию на ПМЖ, увеличилось в 1,9 раза год к году. В абсолютных цифрах это немного — 2,67 тыс. человек, но важна динамика.
Что касается трудовой миграции, то в последние годы Узбекистан предоставляет половину иностранных рабочих для России. Межгосударственный механизм, который позволит контролировать миграцию, можно только приветствовать.Стабильность и порядок в Средней Азии необходимы как России, так и всем региональным игрокам, заинтересованным в суверенном развитии без вмешательства чуждых сил.
Политолог Вадим Трухачев
К визиту Путина в Узбекистан.
Какие вопросы Россия должна поставить перед этой страной.
1) Визовый режим. Узбеки могут ездить в Россию только в ограниченных количествах, на "белую" работу и учёбу, или в составе делегаций и организованных туристических групп. Никаких "слоняться по кайфу".
2) Желающие работать и учиться в России должны ещё на родине сдать экзамен по русскому языку, и иметь бумагу о квалификации российского образца. Требования к желающим работать у нас узбекам должны быть такими же, как предъявляют Британия, Германия, ОАЭ и Южная Корея. И квоты на узбекских гастарбайтеров - тоже такие же.
3) Узбекистан должен обеспечить централизованный выезд из страны русских и русскоязычных. Их обустройство в России будет оплачиваться в том числе за счёт средств узбеков, работающих в РФ, и за счёт долгов, накопившихся у Узбекистана перед Россией.
4) Узбекистан должен переписать учебники, где Российская империя и СССР обозначаются как "колонизаторы". В противном случае его надо рассматривать как недружественное государство по типу Латвии.
5) Сообщение между двумя странами осуществляется только самолётом, и только регулярными рейсами из Ташкента и Самарканда. Поезда, автобусы и тем более маршрутки отменить.
6) Узбекистан должен открыть МВД России доступ к своей базе террористов и экстремистов. Исламисты, пантюркисты, агенты влияния Запада и просто лица, замеченные в русофобских заявлениях, пожизненно лишаются права въехать в Россию.
7) Узбекистан безоговорочно принимает своих граждан, выдворяемых из России. А также граждан третьих стран, попавших в Россию через его территорию.
Остальное можно обсудить, но только после этих пунктов. На шантаж, что "тогда Узбекистан пойдёт в НАТО", не поддаваться. Китай ему такую НАТО покажет, что Мирзиёев на 180 градусов развернётся. На шантаж "о присоединении к санкциям" - то же самое. В таком случае пусть вообще забудут о работе в России и денежных переводах из неё.
P.S. Скорее всего, пункты 2 и 4 президенты частично затронут, пункт 6 могут затронуть и полностью. Но не больше.
Тюрколог Владимир Аватков
Сотрудничество России и Узбекистана переживает подъем не только на общестрановом уровне, но и на уровне взаимодействия регионов. На этой неделе стало известно, что предприниматели Омской области встретились в российском Торгпредстве в Узбекистане, где им прочитали лекцию по особенностям работы на рынке Узбекистана, а также раскрыли перспективные сферы, где можно достичь заметных результатов при сотрудничестве с местными предпринимателями.
С узбекской стороны были сделаны схожие шаги. Например, сотрудники Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге обсудили с директором Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области А. Картухиным инициативы по еще большему развитию торговых связей между регионами двух стран. В рамках встречи была достигнута договоренность об организации выставок, которые будут демонстрировать инвестиционные возможности узбекских и российских регионов.
Сотрудничество на региональном уровне демонстрирует определенную степень заинтересованности сторон на всех уровнях. К тому же данные контакты станут фундаментом для выполнения поставленной цели президентами России и Узбекистана по доведению товарооборота между странами до $20 млрд к 2030 году.
Китаист Николай Вавилов
Самарканд - место стыковки России и Китая, без факторов геополитики границ, как в Казахстане. Визит президента России в Узбекистан, тоже часть большой российско-китайской повестки.
Более подробно о визите Владимира Путина в Узбекистан - в материале Павла Котова Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан·
 
РоссияУзбекистанСредняя АзияВладимир ПутинШавкат МирзиёевЕлена Панина"Талибан"НАТОООНЭксклюзив
 
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