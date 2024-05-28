https://ukraina.ru/20240528/1055319393.html

Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в Красногоровке

Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в Красногоровке - 28.05.2024 Украина.ру

Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в Красногоровке

У военнослужащих группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков. Освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-05-28T05:20

2024-05-28T05:20

2024-05-28T05:20

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Обстановка в Красногоровке сейчас стабильно напряженная, там не спадает накал боев. Не надо думать, что Украина перебросила все свои силы под Харьков. Если бы это было так, бойцы бы взяли не только Красногоровку, но и кое-что до нее, рассказал политолог.Если бы российские войска открыли Сумское направление, это было бы очень хорошо. Но не надо никого подгонять. Все-таки в России живет народ, а не население и каждый солдат у нас на счету, подчеркнул волонтер."Нам не нужна победа любой ценой. Но однозначно, что у солдат и офицеров группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков", - добавил он.Освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Без освобождения Одессы достижение целей СВО невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

https://ukraina.ru/20240527/1055277885.html

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новости, одесса, харьков, алексей кочетков, наступление, вс рф, сумы, сво, всу, харьковская область, донбасс