Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в Красногоровке
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
У военнослужащих группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков. Освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Обстановка в Красногоровке сейчас стабильно напряженная, там не спадает накал боев. Не надо думать, что Украина перебросила все свои силы под Харьков. Если бы это было так, бойцы бы взяли не только Красногоровку, но и кое-что до нее, рассказал политолог.
"Пока же противник сопротивляется. Очень хотелось бы верить, что это судороги смертельно раненого зверя. Но враг пока еще силен", - отметил Кочетков.
Если бы российские войска открыли Сумское направление, это было бы очень хорошо. Но не надо никого подгонять. Все-таки в России живет народ, а не население и каждый солдат у нас на счету, подчеркнул волонтер.
"Нам не нужна победа любой ценой. Но однозначно, что у солдат и офицеров группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков", - добавил он.
Освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Без освобождения Одессы достижение целей СВО невозможно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
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