https://ukraina.ru/20240528/1055313023.html

Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией

Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией - 28.05.2024 Украина.ру

Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией

Поляки начинают уставать от Украины и европейского кризиса. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят, что бы ни говорила варшавская пропаганда. В случае войны у Польши не будет будущего. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-05-28T03:00

2024-05-28T03:00

2024-05-28T03:00

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В конце апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне предложения Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие заявил, что для них было бы лучше остановить Россию "где-то в районе Киева". А спустя месяц Минобороны РФ опубликовало видеозаписи первого этапа учений с отработкой применения тактического ядерного оружия. В этой заочной игре нервов однозначно проигрывает население Польши, у которого, в отличие от Сикорского, нет британского паспорта и запасных аэродромов в Лондоне, рассказал политолог.Более того, в отличие от Сикорского, поляки прекрасно понимают, что если русские предупредили Запад о готовности применить термоядерное оружие в случае необходимости, то они свое обещание выполнят, добавил он.Поляки начинают уставать от Украины, от кризиса в Европе и от цирка, которые устраивают их элиты в информационном пространстве. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят. Что бы ни говорила варшавская пропаганда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины

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