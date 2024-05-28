Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией
Поляки начинают уставать от Украины и европейского кризиса. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят, что бы ни говорила варшавская пропаганда. В случае войны у Польши не будет будущего. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
А спустя месяц Минобороны РФ опубликовало видеозаписи первого этапа учений с отработкой применения тактического ядерного оружия.
В этой заочной игре нервов однозначно проигрывает население Польши, у которого, в отличие от Сикорского, нет британского паспорта и запасных аэродромов в Лондоне, рассказал политолог.
Более того, в отличие от Сикорского, поляки прекрасно понимают, что если русские предупредили Запад о готовности применить термоядерное оружие в случае необходимости, то они свое обещание выполнят, добавил он.
"Если такие [европейские политики], как Сикорский, доведут дело до прямого столкновения с Россией, то у Польши не будет никакого будущего. Значительная часть здравомыслящих поляков это прекрасно осознает", - отметил Кочетков.
Поляки начинают уставать от Украины, от кризиса в Европе и от цирка, которые устраивают их элиты в информационном пространстве. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят. Что бы ни говорила варшавская пропаганда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
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