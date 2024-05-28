Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией - 28.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240528/1055313023.html
Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией
Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией - 28.05.2024 Украина.ру
Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией
Поляки начинают уставать от Украины и европейского кризиса. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят, что бы ни говорила варшавская пропаганда. В случае войны у Польши не будет будущего. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-05-28T03:00
2024-05-28T03:00
новости
россия
польша
украина
алексей кочетков
сикорский
вс рф
европа
ес
поляки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg
В конце апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне предложения Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие заявил, что для них было бы лучше остановить Россию "где-то в районе Киева". А спустя месяц Минобороны РФ опубликовало видеозаписи первого этапа учений с отработкой применения тактического ядерного оружия. В этой заочной игре нервов однозначно проигрывает население Польши, у которого, в отличие от Сикорского, нет британского паспорта и запасных аэродромов в Лондоне, рассказал политолог.Более того, в отличие от Сикорского, поляки прекрасно понимают, что если русские предупредили Запад о готовности применить термоядерное оружие в случае необходимости, то они свое обещание выполнят, добавил он.Поляки начинают уставать от Украины, от кризиса в Европе и от цирка, которые устраивают их элиты в информационном пространстве. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят. Что бы ни говорила варшавская пропаганда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
https://ukraina.ru/20240527/1055308627.html
россия
польша
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_c504fe76dc3cafd68516c048f151e602.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, украина, алексей кочетков, сикорский, вс рф, европа, ес, поляки, война, кризис
Новости, Россия, Польша, Украина, Алексей Кочетков, Сикорский, ВС РФ, Европа, ЕС, поляки, война, кризис

Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией

03:00 28.05.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© NATO
Читать в
Поляки начинают уставать от Украины и европейского кризиса. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят, что бы ни говорила варшавская пропаганда. В случае войны у Польши не будет будущего. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
В конце апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне предложения Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие заявил, что для них было бы лучше остановить Россию "где-то в районе Киева".
А спустя месяц Минобороны РФ опубликовало видеозаписи первого этапа учений с отработкой применения тактического ядерного оружия.
В этой заочной игре нервов однозначно проигрывает население Польши, у которого, в отличие от Сикорского, нет британского паспорта и запасных аэродромов в Лондоне, рассказал политолог.
Более того, в отличие от Сикорского, поляки прекрасно понимают, что если русские предупредили Запад о готовности применить термоядерное оружие в случае необходимости, то они свое обещание выполнят, добавил он.

"Если такие [европейские политики], как Сикорский, доведут дело до прямого столкновения с Россией, то у Польши не будет никакого будущего. Значительная часть здравомыслящих поляков это прекрасно осознает", - отметил Кочетков.

Поляки начинают уставать от Украины, от кризиса в Европе и от цирка, которые устраивают их элиты в информационном пространстве. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят. Что бы ни говорила варшавская пропаганда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
Евгений Дикий
Вчера, 13:17
Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилуНа Украине вспыхнул новый скандал. В соцсетях обсуждают государственные траты на исследования Антарктиды, которые в этом году составили 11 млн долларов. Деньги при этом выделяются не только на научную деятельность, но и на усиленный паёк для ученых – красную икру и разнообразные вина. Заправляет этим всем одиозный националист Евгений Дикий
 
НовостиРоссияПольшаУкраинаАлексей КочетковСикорскийВС РФЕвропаЕСполякивойнакризис
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными
04:15Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт
04:00"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность
03:45Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир
03:30"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины
03:15Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики
03:00Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией
23:57Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат
23:28Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины
23:03Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур
22:32Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста
22:05В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
21:50Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен
21:12СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе
20:57Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт
20:39Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО
20:14Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ
19:48В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
19:32Главреда украинского СМИ сутки держат в военкомате без связи с родными
19:30Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
Лента новостейМолния