Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат - 27.05.2024 Украина.ру
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Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат
Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат - 27.05.2024 Украина.ру
Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат
Средний возраст военнослужащих украинской армии составляет 40 лет и старше, а закон о снижении мобилизационного возраста не компенсировал нехватку молодых солдат, сообщает агентство Bloomberg
2024-05-27T23:57
2024-05-27T23:59
новости
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вооруженные силы украины
мобилизация
всу
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спецоперация
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Отмечается, что сегодня средний возраст призывников на фронте составляет 43–45 лет, в то время как военнослужащие младше 30 лет в рядах ВСУ встречаются редко. Представителей более молодого поколения "просто невозможно найти" из-за бегства мужчин, в том числе в другие регионы страны, а таких перемещенных лиц найти труднее, пишет автор статьи. "Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40–45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко", — приводит издание слова волонтера, который занимается сбором благотворительных средств для ВСУ. В то же время, в воинские части на передовой присылают пополнение, которое не пригодно к службе, заявил главред издания "Цензор" Юрий Бутусов. В частности, он пожаловался, что во время боёв за Волчанск в 125 бригаду ВСУ якобы не прислали пополнение в более чем 100 человек, а позже выяснилось, что эти украинцы являются непригодными для службе. Таким образом, из всего состава бригады армию пополнили трое военнослужащих, хотя в докладах уже отчитались, что "бригада хорошо пополняется".В апреле Владимир Зеленский снизил возраст новобранцев в ВСУ до 25 лет. Эксперты заявляли, что таким образом охота на свежее пушечное мясо для скотобойни Зеленского открыта.
https://ukraina.ru/20240515/1055072993.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат

23:57 27.05.2024 (обновлено: 23:59 27.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Средний возраст военнослужащих украинской армии составляет 40 лет и старше, а закон о снижении мобилизационного возраста не компенсировал нехватку молодых солдат, сообщает агентство Bloomberg
Отмечается, что сегодня средний возраст призывников на фронте составляет 43–45 лет, в то время как военнослужащие младше 30 лет в рядах ВСУ встречаются редко. Представителей более молодого поколения "просто невозможно найти" из-за бегства мужчин, в том числе в другие регионы страны, а таких перемещенных лиц найти труднее, пишет автор статьи.

"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40–45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко", — приводит издание слова волонтера, который занимается сбором благотворительных средств для ВСУ.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 11:17
Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYTБлижайшие пару месяцев будут решающими для российской спецоперации и могут привести к мирным переговорам по украинскому конфликту, пишет газета The New York Time. К таким выводам журналисты приходят на фоне очевидного преимущества российских подразделений
В то же время, в воинские части на передовой присылают пополнение, которое не пригодно к службе, заявил главред издания "Цензор" Юрий Бутусов. В частности, он пожаловался, что во время боёв за Волчанск в 125 бригаду ВСУ якобы не прислали пополнение в более чем 100 человек, а позже выяснилось, что эти украинцы являются непригодными для службе.
Таким образом, из всего состава бригады армию пополнили трое военнослужащих, хотя в докладах уже отчитались, что "бригада хорошо пополняется".
В апреле Владимир Зеленский снизил возраст новобранцев в ВСУ до 25 лет. Эксперты заявляли, что таким образом охота на свежее пушечное мясо для скотобойни Зеленского открыта.
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Вчера, 16:31
Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справитсяИ в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией
 
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Заголовок открываемого материала
23:57Bloomberg: снижение мобилизационного возраста на Украине не компенсировало нехватку молодых солдат
23:28Сырский поторопился с заявлением об отправке инструкторов, заявили в МО Франции и Украины
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