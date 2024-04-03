https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html

Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ

Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру

Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ

Возраст новобранцев в ВСУ снизили до 25 лет. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, таким образом, закон, принятый Верховной радой еще в прошлом году, вступает в силу

2024-04-03T13:52

2024-04-03T13:52

2024-04-03T15:47

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Также на днях ожидается принятие скандального и противоречивого законопроекта о мобилизации, в рамках которого, по прогнозам экспертов, мобилизационный возраст могут снизить до 18 лет. Почему именно сейчас Зеленский пошел на такой непопулярный шаг, сможет ли приход в армию юных солдат изменить ситуацию на фронте, где сейчас инициатива принадлежит российской армии – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакЗеленский подписал закон о создании электронного кабинета призывника. Также подписан закон о снижении призывного возраста с 27 лет до 25. Вы можете подумать, что это за закон такой, если снижение предусмотрено в законе о мобилизации, который готовят ко второму чтению. Но я вам напомню, что 30 мая 2023 года Рада приняла отдельный закон о снижении возраста. С тех пор он лежал без подписи президента.Плюс эту норму также хотели провести вместе с другими изменениями в законе об ужесточении мобилизации. И там она действительно заложена. Законопроект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму. Получается, снижение возраста предусмотрели задолго до появления законопроекта о мобилизации.. Также, судя по всему, насобирать голоса за законопроект о мобилизации трудно. Плюс правки до сих пор продолжают рассматривать. А людей набирать откуда-то нужно…Украинский политический эксперт Виктор ТаранЗеленский подписал законопроект, который сокращает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Это не хорошо и не плохо. Это реальность. В стране продолжается экзистенциональная война.Украинский политик Дмитрий БыковЗеленский после девяти месяцев задержки подписывает закон, позволяющий мобилизовать мужчин с 25 лет. Сразу видно, что президент тянул до последнего и сделал хорошую мину при плохой игре: вот, посмотрите, на фоне бездарей из парламента я действую. У меня такое чувство, что накануне истечения всех сроков пребывания у власти Зеленский пытается показать, что парламент недееспособен. И одновременно показать, что супердееспособен именно он. А если это и есть план ОП: парламентарии плохо работают, так что нельзя передавать власть парламенту, надо оставить ее Зеленскому, потому что именно он наш зодчий и кормчий. Если "Слуги" подыгрывают такому сценарию, я еще о них неплохо думал... хотя вы знаете, что я о них думаю.Украинский политик Дмитрий РазумковЗаконопроект о мобилизации Верховная рада должна рассмотреть в сессионном зале на следующей неделе, 10-11 апреля. Еще в процессе рассмотрения этого проекта на комитете мы обнаружили ряд вредных вещей, которые там были "припрятаны". В частности – нормы, позволяющие мобилизовать на фронт 18-летних украинцев, прошедших базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Надеюсь, что после резонанса в обществе этот риск будет нивелирован если не комитетом, то в зале парламента. К сожалению, веры властям нет. Еще один пример – то, что комитет предусмотрел призывной возраст 25 лет, несмотря на то, что публично обещал оставить его на уровне 27 лет!Российский военный эксперт Борис РожинНа Украине понизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Охота на свежее пушечное мясо для скотобойни Зеленского открыта.Российский эксперт, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЗеленский и закон о мобилизации — почему именно сейчас? Сегодня Зеленский, статус которого после отмены выборов президента выглядит не вполне очевидным, подписал сразу несколько законов. Одним из них, о котором пишут все, была норма о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.Что характерно: Рада приняла его почти год назад — 30 мая 2023 года. Но с тех пор у Зеленского "не поднималась ручка" его завизировать. Эту же норму, о снижении возраста мобилизации, предполагалось среди прочих правок присовокупить к закону об ужесточении мобилизации в целом, который сейчас готовится ко второму чтению. Зачем же Зеленскому делать это сейчас? Дело в том, что даже его партия "Слуга народа" в последний месяц раз за разом проваливает голосования, и есть большие шансы, что во втором чтении масштабный закон "всё в одном" принят не будет. А количество мобилизованных Киеву нужно наращивать уже сегодня. Аналогично сегодня же был подписан закон об электронном реестре военнообязанных, который был принят Радой ещё в январе. Несмотря на то что его положения критиковало даже экспертное управление самой Рады: он не оставляет камня на камне от понятия "персональные данные". Которые, вплоть до знания иностранных языков, адресов электронной почты и сведений о родителях, переходят в полное распоряжение военкомов. Ещё один подписанный "из ящика стола" закон отменяет на Украине такое понятие, как "ограниченно годный". Теперь все "ограниченно годные" должны в течение девяти месяцев явиться на медкомиссию, чтобы оказаться "годными" или "не годными". Вторых, разумеется, будет намного меньше. Как бы Зеленский ни делал хорошую мину, а кризисные явления на Украине нарастают. Можно быть не до конца легитимным, но президентом, когда под тебя Запад выделяет деньги, а на фронте есть результаты. Но когда нет ни перемог, ни денег — у населения, а главное у других пауков в украинской банке, возникают вопросы. Вот и приходится Зеленскому выжимать те возможности по утилизации украинцев, которые пока остались.

https://ukraina.ru/20240403/1054274881.html

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