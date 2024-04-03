https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html
Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ
Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру
Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ
Возраст новобранцев в ВСУ снизили до 25 лет. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, таким образом, закон, принятый Верховной радой еще в прошлом году, вступает в силу
2024-04-03T13:52
2024-04-03T13:52
2024-04-03T15:47
эксклюзив
владимир зеленский
украина
всу
соцсети
эксперты
мобилизация
законопроект
дмитрий разумков
дмитрий быков
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Также на днях ожидается принятие скандального и противоречивого законопроекта о мобилизации, в рамках которого, по прогнозам экспертов, мобилизационный возраст могут снизить до 18 лет. Почему именно сейчас Зеленский пошел на такой непопулярный шаг, сможет ли приход в армию юных солдат изменить ситуацию на фронте, где сейчас инициатива принадлежит российской армии – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакЗеленский подписал закон о создании электронного кабинета призывника. Также подписан закон о снижении призывного возраста с 27 лет до 25. Вы можете подумать, что это за закон такой, если снижение предусмотрено в законе о мобилизации, который готовят ко второму чтению. Но я вам напомню, что 30 мая 2023 года Рада приняла отдельный закон о снижении возраста. С тех пор он лежал без подписи президента.Плюс эту норму также хотели провести вместе с другими изменениями в законе об ужесточении мобилизации. И там она действительно заложена. Законопроект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму. Получается, снижение возраста предусмотрели задолго до появления законопроекта о мобилизации.. Также, судя по всему, насобирать голоса за законопроект о мобилизации трудно. Плюс правки до сих пор продолжают рассматривать. А людей набирать откуда-то нужно…Украинский политический эксперт Виктор ТаранЗеленский подписал законопроект, который сокращает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Это не хорошо и не плохо. Это реальность. В стране продолжается экзистенциональная война.Украинский политик Дмитрий БыковЗеленский после девяти месяцев задержки подписывает закон, позволяющий мобилизовать мужчин с 25 лет. Сразу видно, что президент тянул до последнего и сделал хорошую мину при плохой игре: вот, посмотрите, на фоне бездарей из парламента я действую. У меня такое чувство, что накануне истечения всех сроков пребывания у власти Зеленский пытается показать, что парламент недееспособен. И одновременно показать, что супердееспособен именно он. А если это и есть план ОП: парламентарии плохо работают, так что нельзя передавать власть парламенту, надо оставить ее Зеленскому, потому что именно он наш зодчий и кормчий. Если "Слуги" подыгрывают такому сценарию, я еще о них неплохо думал... хотя вы знаете, что я о них думаю.Украинский политик Дмитрий РазумковЗаконопроект о мобилизации Верховная рада должна рассмотреть в сессионном зале на следующей неделе, 10-11 апреля. Еще в процессе рассмотрения этого проекта на комитете мы обнаружили ряд вредных вещей, которые там были "припрятаны". В частности – нормы, позволяющие мобилизовать на фронт 18-летних украинцев, прошедших базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Надеюсь, что после резонанса в обществе этот риск будет нивелирован если не комитетом, то в зале парламента. К сожалению, веры властям нет. Еще один пример – то, что комитет предусмотрел призывной возраст 25 лет, несмотря на то, что публично обещал оставить его на уровне 27 лет!Российский военный эксперт Борис РожинНа Украине понизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Охота на свежее пушечное мясо для скотобойни Зеленского открыта.Российский эксперт, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЗеленский и закон о мобилизации — почему именно сейчас? Сегодня Зеленский, статус которого после отмены выборов президента выглядит не вполне очевидным, подписал сразу несколько законов. Одним из них, о котором пишут все, была норма о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.Что характерно: Рада приняла его почти год назад — 30 мая 2023 года. Но с тех пор у Зеленского "не поднималась ручка" его завизировать. Эту же норму, о снижении возраста мобилизации, предполагалось среди прочих правок присовокупить к закону об ужесточении мобилизации в целом, который сейчас готовится ко второму чтению. Зачем же Зеленскому делать это сейчас? Дело в том, что даже его партия "Слуга народа" в последний месяц раз за разом проваливает голосования, и есть большие шансы, что во втором чтении масштабный закон "всё в одном" принят не будет. А количество мобилизованных Киеву нужно наращивать уже сегодня. Аналогично сегодня же был подписан закон об электронном реестре военнообязанных, который был принят Радой ещё в январе. Несмотря на то что его положения критиковало даже экспертное управление самой Рады: он не оставляет камня на камне от понятия "персональные данные". Которые, вплоть до знания иностранных языков, адресов электронной почты и сведений о родителях, переходят в полное распоряжение военкомов. Ещё один подписанный "из ящика стола" закон отменяет на Украине такое понятие, как "ограниченно годный". Теперь все "ограниченно годные" должны в течение девяти месяцев явиться на медкомиссию, чтобы оказаться "годными" или "не годными". Вторых, разумеется, будет намного меньше. Как бы Зеленский ни делал хорошую мину, а кризисные явления на Украине нарастают. Можно быть не до конца легитимным, но президентом, когда под тебя Запад выделяет деньги, а на фронте есть результаты. Но когда нет ни перемог, ни денег — у населения, а главное у других пауков в украинской банке, возникают вопросы. Вот и приходится Зеленскому выжимать те возможности по утилизации украинцев, которые пока остались.
https://ukraina.ru/20240403/1054274881.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, владимир зеленский, украина, всу, соцсети, эксперты, мобилизация, законопроект, дмитрий разумков, дмитрий быков, борис рожин, елена панина, рада, вооруженные силы украины, верховная рада, киев, запад
Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУ
13:52 03.04.2024 (обновлено: 15:47 03.04.2024)
Возраст новобранцев в ВСУ снизили до 25 лет. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, таким образом, закон, принятый Верховной радой еще в прошлом году, вступает в силу
Также на днях ожидается принятие скандального и противоречивого законопроекта о мобилизации, в рамках которого, по прогнозам экспертов, мобилизационный возраст могут снизить до 18 лет. Почему именно сейчас Зеленский пошел на такой непопулярный шаг, сможет ли приход в армию юных солдат изменить ситуацию на фронте, где сейчас инициатива принадлежит российской армии – рассуждали эксперты в своих соцсетях.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
Зеленский подписал закон о создании электронного кабинета призывника. Также подписан закон о снижении призывного возраста с 27 лет до 25. Вы можете подумать, что это за закон такой, если снижение предусмотрено в законе о мобилизации, который готовят ко второму чтению. Но я вам напомню, что 30 мая 2023 года Рада приняла отдельный закон о снижении возраста. С тех пор он лежал без подписи президента.
Плюс эту норму также хотели провести вместе с другими изменениями в законе об ужесточении мобилизации. И там она действительно заложена. Законопроект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.
Получается, снижение возраста предусмотрели задолго до появления законопроекта о мобилизации.. Также, судя по всему, насобирать голоса за законопроект о мобилизации трудно. Плюс правки до сих пор продолжают рассматривать. А людей набирать откуда-то нужно…
Украинский политический эксперт Виктор Таран
Зеленский подписал законопроект, который сокращает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Это не хорошо и не плохо. Это реальность. В стране продолжается экзистенциональная война.
Украинский политик Дмитрий Быков
Зеленский после девяти месяцев задержки подписывает закон, позволяющий мобилизовать мужчин с 25 лет. Сразу видно, что президент тянул до последнего и сделал хорошую мину при плохой игре: вот, посмотрите, на фоне бездарей из парламента я действую.
У меня такое чувство, что накануне истечения всех сроков пребывания у власти Зеленский пытается показать, что парламент недееспособен. И одновременно показать, что супердееспособен именно он. А если это и есть план ОП: парламентарии плохо работают, так что нельзя передавать власть парламенту, надо оставить ее Зеленскому, потому что именно он наш зодчий и кормчий. Если "Слуги" подыгрывают такому сценарию, я еще о них неплохо думал... хотя вы знаете, что я о них думаю.
Украинский политик Дмитрий Разумков
Законопроект о мобилизации Верховная рада должна рассмотреть в сессионном зале на следующей неделе, 10-11 апреля. Еще в процессе рассмотрения этого проекта на комитете мы обнаружили ряд вредных вещей, которые там были "припрятаны". В частности – нормы, позволяющие мобилизовать на фронт 18-летних украинцев, прошедших базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.
Надеюсь, что после резонанса в обществе этот риск будет нивелирован если не комитетом, то в зале парламента. К сожалению, веры властям нет. Еще один пример – то, что комитет предусмотрел призывной возраст 25 лет, несмотря на то, что публично обещал оставить его на уровне 27 лет!
Российский военный эксперт Борис Рожин
На Украине понизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Охота на свежее пушечное мясо для скотобойни Зеленского открыта.
Российский эксперт, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Зеленский и закон о мобилизации — почему именно сейчас?
Сегодня Зеленский, статус которого после отмены выборов президента выглядит не вполне очевидным, подписал сразу несколько законов. Одним из них, о котором пишут все, была норма о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.
Что характерно: Рада приняла его почти год назад — 30 мая 2023 года. Но с тех пор у Зеленского "не поднималась ручка" его завизировать. Эту же норму, о снижении возраста мобилизации, предполагалось среди прочих правок присовокупить к закону об ужесточении мобилизации в целом, который сейчас готовится ко второму чтению.
Зачем же Зеленскому делать это сейчас? Дело в том, что даже его партия "Слуга народа" в последний месяц раз за разом проваливает голосования, и есть большие шансы, что во втором чтении масштабный закон "всё в одном" принят не будет. А количество мобилизованных Киеву нужно наращивать уже сегодня.
Аналогично сегодня же был подписан закон об электронном реестре военнообязанных, который был принят Радой ещё в январе. Несмотря на то что его положения критиковало даже экспертное управление самой Рады: он не оставляет камня на камне от понятия "персональные данные". Которые, вплоть до знания иностранных языков, адресов электронной почты и сведений о родителях, переходят в полное распоряжение военкомов.
Ещё один подписанный "из ящика стола" закон отменяет на Украине такое понятие, как "ограниченно годный". Теперь все "ограниченно годные" должны в течение девяти месяцев явиться на медкомиссию, чтобы оказаться "годными" или "не годными". Вторых, разумеется, будет намного меньше.
Как бы Зеленский ни делал хорошую мину, а кризисные явления на Украине нарастают. Можно быть не до конца легитимным, но президентом, когда под тебя Запад выделяет деньги, а на фронте есть результаты. Но когда нет ни перемог, ни денег — у населения, а главное у других пауков в украинской банке, возникают вопросы. Вот и приходится Зеленскому выжимать те возможности по утилизации украинцев, которые пока остались.