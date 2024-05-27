https://ukraina.ru/20240527/1055319808.html

В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112

В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112 - 27.05.2024 Украина.ру

В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112

Один человек пострадал после падения обломков от сбитого дрона в Балашихе, сообщает 112, прилагая фото дома, попавшего под удар

2024-05-27T22:05

2024-05-27T22:05

2024-05-27T22:07

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Судя по кадрам, крыша здания серьезно повреждена. По данным тг-канала, мужчина получил травму лица, его осматривают врачи.Власти информацию о пострадавших не подтверждают. Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, обломки сбитого дрона угодили в частный жилой дом, а его жители успели эвакуироваться. Прежде СМИ писали о громком взрыве, прозвучавшем в Подмосковье. Министерство обороны информировало о том, что система противовоздушной обороны уничтожила над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар.

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новости, московская область, балашиха, сво, всу