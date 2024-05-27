В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112 - 27.05.2024 Украина.ру
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В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112 - 27.05.2024 Украина.ру
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
Один человек пострадал после падения обломков от сбитого дрона в Балашихе, сообщает 112, прилагая фото дома, попавшего под удар
2024-05-27T22:05
2024-05-27T22:07
новости
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Судя по кадрам, крыша здания серьезно повреждена. По данным тг-канала, мужчина получил травму лица, его осматривают врачи.Власти информацию о пострадавших не подтверждают. Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, обломки сбитого дрона угодили в частный жилой дом, а его жители успели эвакуироваться. Прежде СМИ писали о громком взрыве, прозвучавшем в Подмосковье. Министерство обороны информировало о том, что система противовоздушной обороны уничтожила над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар.
https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html
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Новости, Московская область, Балашиха, СВО, ВСУ

В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112

22:05 27.05.2024 (обновлено: 22:07 27.05.2024)
 
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
Читать в
Один человек пострадал после падения обломков от сбитого дрона в Балашихе, сообщает 112, прилагая фото дома, попавшего под удар
Судя по кадрам, крыша здания серьезно повреждена. По данным тг-канала, мужчина получил травму лица, его осматривают врачи.
Власти информацию о пострадавших не подтверждают. Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, обломки сбитого дрона угодили в частный жилой дом, а его жители успели эвакуироваться.
"Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал", – сообщил глава области.
Прежде СМИ писали о громком взрыве, прозвучавшем в Подмосковье. Министерство обороны информировало о том, что система противовоздушной обороны уничтожила над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар.
Дмитрий Ефимов интервью
7 мая, 17:02
Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит БританииЭкспериментировать принято на кошках. Но если Польша полезет на Белоруссию и перейдет ее границу, то огребет на своей территории — возможно, из ядерного оружия
 
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Заголовок открываемого материала
22:05В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
21:50Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен
21:12СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе
20:57Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт
20:39Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО
20:14Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ
19:48В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
19:32Главреда украинского СМИ сутки держат в военкомате без связи с родными
19:30Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
19:08ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа
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