https://ukraina.ru/20240527/1055319808.html
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112 - 27.05.2024 Украина.ру
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
Один человек пострадал после падения обломков от сбитого дрона в Балашихе, сообщает 112, прилагая фото дома, попавшего под удар
2024-05-27T22:05
2024-05-27T22:05
2024-05-27T22:07
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Судя по кадрам, крыша здания серьезно повреждена. По данным тг-канала, мужчина получил травму лица, его осматривают врачи.Власти информацию о пострадавших не подтверждают. Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, обломки сбитого дрона угодили в частный жилой дом, а его жители успели эвакуироваться. Прежде СМИ писали о громком взрыве, прозвучавшем в Подмосковье. Министерство обороны информировало о том, что система противовоздушной обороны уничтожила над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар.
https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html
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новости, московская область, балашиха, сво, всу
Новости, Московская область, Балашиха, СВО, ВСУ
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
22:05 27.05.2024 (обновлено: 22:07 27.05.2024)
Один человек пострадал после падения обломков от сбитого дрона в Балашихе, сообщает 112, прилагая фото дома, попавшего под удар