СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе - 27.05.2024 Украина.ру
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СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе
СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе - 27.05.2024 Украина.ру
СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе
Жители Балашихи сообщают о громком взрыве, прозвучавшем в городе. Вероятно, по воздушной цели отработала система противовоздушной обороны, пишет телеграм-канал Readovka
2024-05-27T21:12
2024-05-27T21:15
новости
балашиха
дроны
всу
сво
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Судя по кадрам, опубликованным в сети, в небе над домами замечены, предположительно, следы работы ПВО. Как уточняет Baza, на месте работают сотрудники оперативных служб. Официальная информация пока не поступала.
https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html
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новости, балашиха, дроны, всу, сво
Новости, Балашиха, дроны, ВСУ, СВО

СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе

21:12 27.05.2024 (обновлено: 21:15 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Жители Балашихи сообщают о громком взрыве, прозвучавшем в городе. Вероятно, по воздушной цели отработала система противовоздушной обороны, пишет телеграм-канал Readovka
"Десятки жителей района Кучино в подмосковной Балашихе сообщают о сильном взрыве", – пишет СМИ.
Судя по кадрам, опубликованным в сети, в небе над домами замечены, предположительно, следы работы ПВО.
Как уточняет Baza, на месте работают сотрудники оперативных служб. Официальная информация пока не поступала.
Дмитрий Ефимов интервью
7 мая, 17:02
Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит БританииЭкспериментировать принято на кошках. Но если Польша полезет на Белоруссию и перейдет ее границу, то огребет на своей территории — возможно, из ядерного оружия
 
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Заголовок открываемого материала
22:05В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
21:50Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен
21:12СМИ пишут об уничтожении беспилотника в Балашихе
20:57Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт
20:39Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО
20:14Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ
19:48В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
19:32Главреда украинского СМИ сутки держат в военкомате без связи с родными
19:30Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
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