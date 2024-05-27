https://ukraina.ru/20240527/1055315565.html
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах - 27.05.2024 Украина.ру
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
Генеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь
2024-05-27T17:46
2024-05-27T17:46
2024-05-27T17:46
видео
драгана трифкович
сербия
россия
запад
александр вучич
оон
белград
украина
сша
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Кроме того, она проанализировала причины западной травли в отношении Сербии и России, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице и методы противодействия подобной травле:00:29 – Об опасениях президента Сербии;02:17 – Не слишком ли поздно останавливать войну?03:42 – Резолюция ООН о "геноциде" в Сребренице;06:40 – О спецоперациях Запада и о дальнейших провокациях;08:02 – Зачем Западу антисербская резолюция?11:30 – О протестующих сербах и слепоте Запада;14:12 – О противодействии западной травле.
сербия
россия
запад
белград
украина
сша
грузия
гаага
югославия
израиль
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газа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Драгана Трифкович , Сербия, Россия, Запад, Александр Вучич, ООН, Белград, Украина, США, Грузия, резолюция, геноцид, Гаага, Югославия, Израиль, Палестина, Газа, сектор Газа, Православие, христианство, Суд, Церковь, конфликт, арабы, евреи, сербы, война
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
Генеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь
Кроме того, она проанализировала причины западной травли в отношении Сербии и России, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице и методы противодействия подобной травле:00:29
– Об опасениях президента Сербии;02:17
– Не слишком ли поздно останавливать войну?03:42
– Резолюция ООН о "геноциде" в Сребренице;06:40
– О спецоперациях Запада и о дальнейших провокациях;08:02
– Зачем Западу антисербская резолюция?11:30
– О протестующих сербах и слепоте Запада;14:12
– О противодействии западной травле.