Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах - 27.05.2024 Украина.ру
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Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах - 27.05.2024 Украина.ру
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
Генеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь
2024-05-27T17:46
2024-05-27T17:46
видео
драгана трифкович
сербия
россия
запад
александр вучич
оон
белград
украина
сша
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Кроме того, она проанализировала причины западной травли в отношении Сербии и России, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице и методы противодействия подобной травле:00:29 – Об опасениях президента Сербии;02:17 – Не слишком ли поздно останавливать войну?03:42 – Резолюция ООН о "геноциде" в Сребренице;06:40 – О спецоперациях Запада и о дальнейших провокациях;08:02 – Зачем Западу антисербская резолюция?11:30 – О протестующих сербах и слепоте Запада;14:12 – О противодействии западной травле.
сербия
россия
запад
белград
украина
сша
грузия
гаага
югославия
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видео, драгана трифкович , сербия, россия, запад, александр вучич, оон, белград, украина, сша, грузия, резолюция, геноцид, гаага, югославия, израиль, палестина, газа, сектор газа, православие, христианство, суд, церковь, конфликт, арабы, евреи, сербы, война, видео
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Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах

17:46 27.05.2024
 
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Генеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь
Кроме того, она проанализировала причины западной травли в отношении Сербии и России, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице и методы противодействия подобной травле:

00:29 – Об опасениях президента Сербии;
02:17 – Не слишком ли поздно останавливать войну?
03:42 – Резолюция ООН о "геноциде" в Сребренице;
06:40 – О спецоперациях Запада и о дальнейших провокациях;
08:02 – Зачем Западу антисербская резолюция?
11:30 – О протестующих сербах и слепоте Запада;
14:12 – О противодействии западной травле.
 
ВидеоДрагана ТрифковичСербияРоссияЗападАлександр ВучичООНБелградУкраинаСШАГрузиярезолюциягеноцидГаагаЮгославияИзраильПалестинаГазасектор ГазаПравославиехристианствоСудЦерковьконфликтарабыевреисербывойна
 
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17:46Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
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