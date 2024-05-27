https://ukraina.ru/20240527/1055315565.html

Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах

Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах - 27.05.2024 Украина.ру

Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах

Генеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь

2024-05-27T17:46

2024-05-27T17:46

2024-05-27T17:46

видео

драгана трифкович

сербия

россия

запад

александр вучич

оон

белград

украина

сша

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Кроме того, она проанализировала причины западной травли в отношении Сербии и России, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице и методы противодействия подобной травле:00:29 – Об опасениях президента Сербии;02:17 – Не слишком ли поздно останавливать войну?03:42 – Резолюция ООН о "геноциде" в Сребренице;06:40 – О спецоперациях Запада и о дальнейших провокациях;08:02 – Зачем Западу антисербская резолюция?11:30 – О протестующих сербах и слепоте Запада;14:12 – О противодействии западной травле.

сербия

россия

запад

белград

украина

сша

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гаага

югославия

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