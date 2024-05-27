ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала" - 27.05.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"
ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала" - 27.05.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"
Вооруженные силы Украины нанесли удары артиллерией по Энергодару. Об этом сообщила администрация расположенной там Запорожской атомной электростанции
2024-05-27T17:46
2024-05-27T17:46
новости
энергодар
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
россия
обстрелы
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Украинская армия нанесли артиллерийские удары в район водозабора Энергодара - структуры жизнеобеспечения города.В результате обстрела пострадали два сотрудника "Тепловодоканала".Администрация ЗАЭС назвала обстрелы города бесчеловечным актом терроризма.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.
https://ukraina.ru/20240416/1054543010.html
энергодар
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новости, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, обстрелы
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, обстрелы

ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"

17:46 27.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Вооруженные силы Украины нанесли удары артиллерией по Энергодару. Об этом сообщила администрация расположенной там Запорожской атомной электростанции
"Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, атакован ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинская армия нанесли артиллерийские удары в район водозабора Энергодара - структуры жизнеобеспечения города.
В результате обстрела пострадали два сотрудника "Тепловодоканала".
Администрация ЗАЭС назвала обстрелы города бесчеловечным актом терроризма.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 17:34
Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофуЗапад вместе с Киевом пытаются переложить вину за опасные инциденты на Запорожской АЭС на Россию. В итоге они лишь подтвердили свою причастность к этим провокациям
 
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