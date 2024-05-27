https://ukraina.ru/20240527/1055315407.html

ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"

ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала" - 27.05.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"

Вооруженные силы Украины нанесли удары артиллерией по Энергодару. Об этом сообщила администрация расположенной там Запорожской атомной электростанции

2024-05-27T17:46

2024-05-27T17:46

2024-05-27T17:46

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энергодар

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россия

обстрелы

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Украинская армия нанесли артиллерийские удары в район водозабора Энергодара - структуры жизнеобеспечения города.В результате обстрела пострадали два сотрудника "Тепловодоканала".Администрация ЗАЭС назвала обстрелы города бесчеловечным актом терроризма.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.

https://ukraina.ru/20240416/1054543010.html

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новости, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, обстрелы