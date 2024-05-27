ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"
Вооруженные силы Украины нанесли удары артиллерией по Энергодару. Об этом сообщила администрация расположенной там Запорожской атомной электростанции
Украинская армия нанесли артиллерийские удары в район водозабора Энергодара - структуры жизнеобеспечения города.
В результате обстрела пострадали два сотрудника "Тепловодоканала".
Администрация ЗАЭС назвала обстрелы города бесчеловечным актом терроризма.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.