Росгвардия в ДНР задержала семь человек за пособничество ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
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Росгвардия в ДНР задержала семь человек за пособничество ВСУ
Росгвардия в ДНР задержала семь человек за пособничество ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
Росгвардия в ДНР задержала семь человек за пособничество ВСУ
В Донецкой Народной Республике задержали семь человек по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии
2024-05-27T11:44
2024-05-27T11:44
новости
россия
донецкая народная республика
росгвардия
вооруженные силы украины
мариуполь
всу
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"В ДНР cилами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Помимо этого, за призывы к террористической и экстремисткой деятельности силовики задержали 26 человек.На видео, опубликованном ведомством, видно, как в машинах проводят обыск.Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ 23 мая в Мариуполе вычислила двух украинских шпионов. В ведомстве установили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии. Полученные данные они передавали украинских спецслужбам по специальным каналам связи.
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донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, росгвардия, вооруженные силы украины, мариуполь, всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Росгвардия, Вооруженные силы Украины, Мариуполь, ВСУ

Росгвардия в ДНР задержала семь человек за пособничество ВСУ

11:44 27.05.2024
 
© РИА Новости скриншот видео
© РИА Новости скриншот видео
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В Донецкой Народной Республике задержали семь человек по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии
"В ДНР cилами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо этого, за призывы к террористической и экстремисткой деятельности силовики задержали 26 человек.
На видео, опубликованном ведомством, видно, как в машинах проводят обыск.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ 23 мая в Мариуполе вычислила двух украинских шпионов. В ведомстве установили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии. Полученные данные они передавали украинских спецслужбам по специальным каналам связи.
23 мая, 11:40
В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионовСотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону
 
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