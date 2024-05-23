В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов - 23.05.2024 Украина.ру
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В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов
В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов - 23.05.2024 Украина.ру
В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов
Сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону
2024-05-23T11:40
2024-05-23T11:40
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В ведомстве установили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии. Полученные данные они передавали украинских спецслужбам по специальным каналам связи.ФСБ опубликовала видео задержания и допросов обвиняемых."Вступила в контакт с помощь Telegram со спецслужбами Украины. По их заданию, осуществляла сбор и передачу информацию координат подразделений ВС России", - рассказала задержанная. Второй житель Мариуполя рассказал, что присоединился к проукраинским телеграм-каналам, где на него вышли украинские спецслужбы. Он получил от куратора задание сбору информации о месторасположении силовых структур РФ.В ведомстве уточнили, что подозреваемые полностью во всем признались и оказывают содействие в установлении других шпионов, которые собирают данные для Украины.В отношении задержанных возбудили уголовные дела за "Разглашение государственной тайны" (ст. 276 УК РФ).
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новости, украина, россия, мариуполь, мвд, росгвардия, фсб, диверсия, диверсанты, днр, донецкая народная республика
Новости, Украина, Россия, Мариуполь, МВД, Росгвардия, ФСБ, диверсия, диверсанты, ДНР, Донецкая Народная Республика

В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов

11:40 23.05.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону
В ведомстве установили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии. Полученные данные они передавали украинских спецслужбам по специальным каналам связи.
ФСБ опубликовала видео задержания и допросов обвиняемых.
"Вступила в контакт с помощь Telegram со спецслужбами Украины. По их заданию, осуществляла сбор и передачу информацию координат подразделений ВС России", - рассказала задержанная.
Второй житель Мариуполя рассказал, что присоединился к проукраинским телеграм-каналам, где на него вышли украинские спецслужбы. Он получил от куратора задание сбору информации о месторасположении силовых структур РФ.
В ведомстве уточнили, что подозреваемые полностью во всем признались и оказывают содействие в установлении других шпионов, которые собирают данные для Украины.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела за "Разглашение государственной тайны" (ст. 276 УК РФ).
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Заголовок открываемого материала
11:40В Мариуполе ФСБ вычислила украинских шпионов
11:30Устраивать поджоги за оплату: в Нижегородской области ФСБ задержала диверсантов
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