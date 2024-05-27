https://ukraina.ru/20240527/1055277885.html

Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе

Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе - 27.05.2024 Украина.ру

Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе

Украина — это только часть конфликта. Гибель Раиси, покушение на Фицо, ордера, выданные на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС – все это делается руками людей, которые хотят разжечь большой мировой конфликт.

2024-05-27T05:57

2024-05-27T05:57

2024-05-27T05:57

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им.Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, уже не в первый раз в сети появляются кадры успешных атак наших штурмовых групп на мотоциклах. Один из таких прорывов был осуществлен в районе села Выемки на Северском направлении. Все это напоминает атаки кавалерии в прежние времена. Но насколько такая тактика востребована в современной войне?- Будущее у такой тактики есть по одной простой причине. Если штурмовым группам нужно сблизиться с противником, то чем быстрее они это сделают, тем будет лучше. Смысл, на самом деле, в баллистике. Даже когда вы быстро двигаетесь на пулеметный огонь, пуля не летит по прямой линии. Дальность прямого выстрела — это примерно 50 метров из любого оружия. Дальше пуля летит по баллистической траектории. Когда атакующая группа движется быстро, она оказывается под дугой баллистической траектории пули.Если перед вами расстояние в 700-800 метров и его нужно преодолеть, то лучше это сделать быстро, а не пытаться ползти. Потому что, как ни странно, пуля поражает даже ползущего и прячущегося за укрытие человека. У кавалерии скорость сближения с человеком на дистанции 800 метров составляла примерно две минуты.Есть еще второй момент, чем быстрее вы сближаетесь, тем уже сектор обстрел по вам. Получается, что вы проходите под дугой и оказываетесь в мертвой зоне для ряда огневых средств, которые по вам отрабатывают, я имею в виду стрелковое оружие.И если по вам ведут минометный огонь или АГС даже в советских уставах выход был только один – двигаться броском вперед.- Но сейчас ситуация осложняется наличием FPV-дронов над полем боя.- Им тоже сложнее попасть по движущейся цели. Одно дело, когда люди ползут и маскируются, другое, когда они движутся быстро. Если учесть, что эти группы могут прикрываться тактическим РЭБом, хотя бы немного сбивая с траектории эти дроны, то шансов преодолеть зонгу огня у них больше. Если они броском преодолеют зону огня и выбьют противника, то сами окажутся под прикрытием инженерных сооружений. Смысл в этом есть, если атака ведется превосходящими силами.- Наши войска сейчас ведут тяжелые бои на севере Харьковской области. В годы гражданской войны Харьков три раза переходил из рук в руки. Как противники действовали тогда в условиях лесистой местности?- Тогда на юге России шла фактически "паровозная" война. Противники двигались по железным дорогам, высаживались и вели бои. Мотивация и боевой дух тогда были другими. В Харькове местные красногвардейцы разоружили два полка УНР, личный состав которых еще несколько месяцев назад служил в Русской императорской армии.Харьков, кстати, русский город. Когда начался промышленный бум, он заселялся людьми из Владимирской и Ярославской области. Это крестьяне, артельщики, которые неплохо работали с механизмами и были лучше образованы, чем малороссийские крестьяне. Этот город никогда не имел отношения к Украине. Его основали отряды донских казаков, потом туда прислали калмыков, а затем туда пришло русское население.Стоит отметить, что в самом Харькове украинские националисты тое появились в годы гражданской войны, но их быстро зачистили. Сейчас мы имеем дело с людьми, у которых промыли мозги.Тогда люди делились не по национальному признаку, шла классовая партийная борьба. Харьков был столицей Донецко-Криворожской республики, эсеры боролись с украинскими буржуазными партиями, а в 1918 году в Харькове был немецкий гарнизон. - Сейчас российская армия проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Какую реакцию следует ожидать на Западе?- Разумный человек с точки здравого смысла должен допускать любой вариант развития событий и исходить из худшего, а не из лучшего. Ядерное оружие не вызывает массового радиоактивного заражения. Это просто взрывчатое вещество с большой поражающей силой. Любой нормальный аналитик должен исходить из негативных последствий. В свое время израильский эксперт Яков Кедми заявил, что видит возможность применения тактического ядерного оружия на Украине.Украина — это только часть конфликта. Гибель Раиси, покушение на Фицо, ордера, выданные на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС – все это делается руками людей, которые хотят разжечь большой мировой конфликт. А применение ядерного оружия на Украине снимет морально –психологический барьер, даст возможность Израилю, например, шарахнуть по тому же Ирану.

https://ukraina.ru/20240524/1055264893.html

https://ukraina.ru/20240524/1046476556.html

https://ukraina.ru/20240524/1055263025.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью