Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе - 27.05.2024 Украина.ру
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Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе - 27.05.2024 Украина.ру
Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
Украина — это только часть конфликта. Гибель Раиси, покушение на Фицо, ордера, выданные на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС – все это делается руками людей, которые хотят разжечь большой мировой конфликт.
2024-05-27T05:57
2024-05-27T05:57
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им.Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, уже не в первый раз в сети появляются кадры успешных атак наших штурмовых групп на мотоциклах. Один из таких прорывов был осуществлен в районе села Выемки на Северском направлении. Все это напоминает атаки кавалерии в прежние времена. Но насколько такая тактика востребована в современной войне?- Будущее у такой тактики есть по одной простой причине. Если штурмовым группам нужно сблизиться с противником, то чем быстрее они это сделают, тем будет лучше. Смысл, на самом деле, в баллистике. Даже когда вы быстро двигаетесь на пулеметный огонь, пуля не летит по прямой линии. Дальность прямого выстрела — это примерно 50 метров из любого оружия. Дальше пуля летит по баллистической траектории. Когда атакующая группа движется быстро, она оказывается под дугой баллистической траектории пули.Если перед вами расстояние в 700-800 метров и его нужно преодолеть, то лучше это сделать быстро, а не пытаться ползти. Потому что, как ни странно, пуля поражает даже ползущего и прячущегося за укрытие человека. У кавалерии скорость сближения с человеком на дистанции 800 метров составляла примерно две минуты.Есть еще второй момент, чем быстрее вы сближаетесь, тем уже сектор обстрел по вам. Получается, что вы проходите под дугой и оказываетесь в мертвой зоне для ряда огневых средств, которые по вам отрабатывают, я имею в виду стрелковое оружие.И если по вам ведут минометный огонь или АГС даже в советских уставах выход был только один – двигаться броском вперед.- Но сейчас ситуация осложняется наличием FPV-дронов над полем боя.- Им тоже сложнее попасть по движущейся цели. Одно дело, когда люди ползут и маскируются, другое, когда они движутся быстро. Если учесть, что эти группы могут прикрываться тактическим РЭБом, хотя бы немного сбивая с траектории эти дроны, то шансов преодолеть зонгу огня у них больше. Если они броском преодолеют зону огня и выбьют противника, то сами окажутся под прикрытием инженерных сооружений. Смысл в этом есть, если атака ведется превосходящими силами.- Наши войска сейчас ведут тяжелые бои на севере Харьковской области. В годы гражданской войны Харьков три раза переходил из рук в руки. Как противники действовали тогда в условиях лесистой местности?- Тогда на юге России шла фактически "паровозная" война. Противники двигались по железным дорогам, высаживались и вели бои. Мотивация и боевой дух тогда были другими. В Харькове местные красногвардейцы разоружили два полка УНР, личный состав которых еще несколько месяцев назад служил в Русской императорской армии.Харьков, кстати, русский город. Когда начался промышленный бум, он заселялся людьми из Владимирской и Ярославской области. Это крестьяне, артельщики, которые неплохо работали с механизмами и были лучше образованы, чем малороссийские крестьяне. Этот город никогда не имел отношения к Украине. Его основали отряды донских казаков, потом туда прислали калмыков, а затем туда пришло русское население.Стоит отметить, что в самом Харькове украинские националисты тое появились в годы гражданской войны, но их быстро зачистили. Сейчас мы имеем дело с людьми, у которых промыли мозги.Тогда люди делились не по национальному признаку, шла классовая партийная борьба. Харьков был столицей Донецко-Криворожской республики, эсеры боролись с украинскими буржуазными партиями, а в 1918 году в Харькове был немецкий гарнизон. - Сейчас российская армия проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Какую реакцию следует ожидать на Западе?- Разумный человек с точки здравого смысла должен допускать любой вариант развития событий и исходить из худшего, а не из лучшего. Ядерное оружие не вызывает массового радиоактивного заражения. Это просто взрывчатое вещество с большой поражающей силой. Любой нормальный аналитик должен исходить из негативных последствий. В свое время израильский эксперт Яков Кедми заявил, что видит возможность применения тактического ядерного оружия на Украине.Украина — это только часть конфликта. Гибель Раиси, покушение на Фицо, ордера, выданные на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС – все это делается руками людей, которые хотят разжечь большой мировой конфликт. А применение ядерного оружия на Украине снимет морально –психологический барьер, даст возможность Израилю, например, шарахнуть по тому же Ирану.
https://ukraina.ru/20240524/1055264893.html
https://ukraina.ru/20240524/1046476556.html
https://ukraina.ru/20240524/1055263025.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью
Интервью

Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе

05:57 27.05.2024
 
© из личного архиваСергей Сазонов интервью
Сергей Сазонов интервью
© из личного архива
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина — это только часть конфликта. Гибель Раиси, покушение на Фицо, ордера, выданные на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС – все это делается руками людей, которые хотят разжечь большой мировой конфликт.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им.Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
- Сергей, уже не в первый раз в сети появляются кадры успешных атак наших штурмовых групп на мотоциклах. Один из таких прорывов был осуществлен в районе села Выемки на Северском направлении. Все это напоминает атаки кавалерии в прежние времена. Но насколько такая тактика востребована в современной войне?
- Будущее у такой тактики есть по одной простой причине. Если штурмовым группам нужно сблизиться с противником, то чем быстрее они это сделают, тем будет лучше. Смысл, на самом деле, в баллистике. Даже когда вы быстро двигаетесь на пулеметный огонь, пуля не летит по прямой линии. Дальность прямого выстрела — это примерно 50 метров из любого оружия. Дальше пуля летит по баллистической траектории. Когда атакующая группа движется быстро, она оказывается под дугой баллистической траектории пули.
Если перед вами расстояние в 700-800 метров и его нужно преодолеть, то лучше это сделать быстро, а не пытаться ползти. Потому что, как ни странно, пуля поражает даже ползущего и прячущегося за укрытие человека. У кавалерии скорость сближения с человеком на дистанции 800 метров составляла примерно две минуты.
24 мая, 12:57
Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилосьПолитические прозападные маргиналы в изгнании, именующие себя "российской оппозицией", впервые провели свои очередные посиделки не где-нибудь, а в самом сердце украинского национализма – во Львове. Несмотря на зашкаливающую степень угодливости "хороших русских" по отношению к бандеровцам, последние таким гостям оказались не особо рады
Есть еще второй момент, чем быстрее вы сближаетесь, тем уже сектор обстрел по вам. Получается, что вы проходите под дугой и оказываетесь в мертвой зоне для ряда огневых средств, которые по вам отрабатывают, я имею в виду стрелковое оружие.
И если по вам ведут минометный огонь или АГС даже в советских уставах выход был только один – двигаться броском вперед.
- Но сейчас ситуация осложняется наличием FPV-дронов над полем боя.
- Им тоже сложнее попасть по движущейся цели. Одно дело, когда люди ползут и маскируются, другое, когда они движутся быстро. Если учесть, что эти группы могут прикрываться тактическим РЭБом, хотя бы немного сбивая с траектории эти дроны, то шансов преодолеть зонгу огня у них больше.
Если они броском преодолеют зону огня и выбьют противника, то сами окажутся под прикрытием инженерных сооружений. Смысл в этом есть, если атака ведется превосходящими силами.
- Наши войска сейчас ведут тяжелые бои на севере Харьковской области. В годы гражданской войны Харьков три раза переходил из рук в руки. Как противники действовали тогда в условиях лесистой местности?
- Тогда на юге России шла фактически "паровозная" война. Противники двигались по железным дорогам, высаживались и вели бои. Мотивация и боевой дух тогда были другими. В Харькове местные красногвардейцы разоружили два полка УНР, личный состав которых еще несколько месяцев назад служил в Русской императорской армии.
СИмон Петлюра
24 мая, 08:00История
Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни Очень трудно избавиться от исторических аналогий. Вот, казалось бы, что общего может быть между евреем и человеком, который покрывал еврейские погромы? Ну ничего же… А присмотришься к Петлюре и Зеленскому и понимаешь – ну одно ж лицо
Харьков, кстати, русский город. Когда начался промышленный бум, он заселялся людьми из Владимирской и Ярославской области. Это крестьяне, артельщики, которые неплохо работали с механизмами и были лучше образованы, чем малороссийские крестьяне. Этот город никогда не имел отношения к Украине. Его основали отряды донских казаков, потом туда прислали калмыков, а затем туда пришло русское население.
Стоит отметить, что в самом Харькове украинские националисты тое появились в годы гражданской войны, но их быстро зачистили. Сейчас мы имеем дело с людьми, у которых промыли мозги.
Тогда люди делились не по национальному признаку, шла классовая партийная борьба. Харьков был столицей Донецко-Криворожской республики, эсеры боролись с украинскими буржуазными партиями, а в 1918 году в Харькове был немецкий гарнизон.
- Сейчас российская армия проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Какую реакцию следует ожидать на Западе?
- Разумный человек с точки здравого смысла должен допускать любой вариант развития событий и исходить из худшего, а не из лучшего. Ядерное оружие не вызывает массового радиоактивного заражения. Это просто взрывчатое вещество с большой поражающей силой.
Любой нормальный аналитик должен исходить из негативных последствий. В свое время израильский эксперт Яков Кедми заявил, что видит возможность применения тактического ядерного оружия на Украине.
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 12:08
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
Украина — это только часть конфликта. Гибель Раиси, покушение на Фицо, ордера, выданные на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС – все это делается руками людей, которые хотят разжечь большой мировой конфликт. А применение ядерного оружия на Украине снимет морально –психологический барьер, даст возможность Израилю, например, шарахнуть по тому же Ирану.
 
Интервью
 
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