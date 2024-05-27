https://ukraina.ru/20240527/1055267721.html
Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи
Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи - 27.05.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи
В каждой точке прорыва ВСУ надо держать хотя бы формальный заслон, иначе потери территории будут исчисляться километрами в глубину. Поэтому российская армия может выбирать, где и как нанести следующий удар по противнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-27T04:30
2024-05-27T04:30
2024-05-27T04:30
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харьковская область
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В отличие от степной зоны север Украины не богат на коммуникации, там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, а потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, сообщил эксперт.Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что тогда ВСУ придется отступать почти до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, противнику крайне затруднительно, добавил он.Есть мнение, что поселок Печенеги — это ключевой транспортный узел, его потеря осложнит снабжение Купянской группировки ВСУ. Также можно говорить о Великом Бурлуке и целом ряде населенных пунктов, которые находятся в досягаемости российских ракет и авиации, уточнил специалист."Купянская группировка [ВСУ], которая находится на восточном берегу реки Оскол, оказывается под угрозой, потому что если будут прорваны позиции украинских войск под Волчанском, это рассечет северо-восточный фланг, вытянутый за Оскол и заставит ВСУ отходить в сторону Чугуева, Балаклеи, городов, откуда начиналось их наступление летом 2022 года", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руВ чем состоит главная слабость режима Зеленского, можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
https://ukraina.ru/20240524/1055249793.html
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новости, россия, чугуев, украина, владимир зеленский, алексей анпилогов, всу, волчанск, харьковская область, север, степь, купянск, вс рф
Новости, Россия, Чугуев, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Анпилогов, ВСУ, Волчанск, Харьковская область, север, степь, Купянск, ВС РФ
Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи
В каждой точке прорыва ВСУ надо держать хотя бы формальный заслон, иначе потери территории будут исчисляться километрами в глубину. Поэтому российская армия может выбирать, где и как нанести следующий удар по противнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В отличие от степной зоны север Украины не богат на коммуникации, там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, а потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, сообщил эксперт.
Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что тогда ВСУ придется отступать почти до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, противнику крайне затруднительно, добавил он.
"В каждой точке прорыва [ВСУ] надо держать хотя бы формальный заслон, иначе потери будут исчисляться километрами в глубину. Здесь у России развязаны руки, где и как нанести следующий удар", - подчеркнул Анпилогов.
Есть мнение, что поселок Печенеги — это ключевой транспортный узел, его потеря осложнит снабжение Купянской группировки ВСУ. Также можно говорить о Великом Бурлуке и целом ряде населенных пунктов, которые находятся в досягаемости российских ракет и авиации, уточнил специалист.
"Купянская группировка [ВСУ], которая находится на восточном берегу реки Оскол, оказывается под угрозой, потому что если будут прорваны позиции украинских войск под Волчанском, это рассечет северо-восточный фланг, вытянутый за Оскол и заставит ВСУ отходить в сторону Чугуева, Балаклеи, городов, откуда начиналось их наступление летом 2022 года", - заключил собеседник издания.