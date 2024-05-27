https://ukraina.ru/20240527/1055267721.html

Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи

Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи - 27.05.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи

В каждой точке прорыва ВСУ надо держать хотя бы формальный заслон, иначе потери территории будут исчисляться километрами в глубину. Поэтому российская армия может выбирать, где и как нанести следующий удар по противнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-27T04:30

2024-05-27T04:30

2024-05-27T04:30

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В отличие от степной зоны север Украины не богат на коммуникации, там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, а потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, сообщил эксперт.Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что тогда ВСУ придется отступать почти до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, противнику крайне затруднительно, добавил он.Есть мнение, что поселок Печенеги — это ключевой транспортный узел, его потеря осложнит снабжение Купянской группировки ВСУ. Также можно говорить о Великом Бурлуке и целом ряде населенных пунктов, которые находятся в досягаемости российских ракет и авиации, уточнил специалист."Купянская группировка [ВСУ], которая находится на восточном берегу реки Оскол, оказывается под угрозой, потому что если будут прорваны позиции украинских войск под Волчанском, это рассечет северо-восточный фланг, вытянутый за Оскол и заставит ВСУ отходить в сторону Чугуева, Балаклеи, городов, откуда начиналось их наступление летом 2022 года", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руВ чем состоит главная слабость режима Зеленского, можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

https://ukraina.ru/20240524/1055249793.html

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